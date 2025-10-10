Red Magic 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Sıvı ve hava soğutmalı ilk telefon olacak

Red Magic 11 Pro tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Red Magic 11 Pro serisi dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak: Transparent Deuterium Silver Wing, Transparent Deuterium Dark Night, Dark Knight ve Silver Wing Ares. Şeffaf modeller, içinden mavi bir sıvının akıyor gibi göründüğü su soğutma halkası tasarımıyla dikkatleri çekiyor.
Yeni seri, aktif hava soğutma ile dahili sıvı dolaşımını birleştiren hibrit bir soğutma sistemine sahip olacak. Bu sistem, dakikada 24.000 devir hızında dönebilen iyileştirilmiş Wind 4.0 fan ile destekleniyor. Ayrıca cihazda patentli “şelale hava kanalı” tasarımı ve IPX8 suya dayanıklılık sertifikası bulunacak.
Donanım tarafında, Red Magic 11 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 8.000 mAh kapasiteli batarya ve ultrasonik parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor. Önceki raporlara göre cihaz, 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olabilir. Ayrıca, cihazın gelişmiş oyun performansı için tepki hızını artırmak üzere özel olarak tasarlanmış üst düzey bir dokunmatik kontrol çipine sahip olması bekleniyor.