Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor

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Redmi K40 serisinin tanıtıldığı lansmanda markanın AirDots 3 tam kablosuz kulaklık modeli de görücüye çıktı. Uzun kullanım sürelerine odaklanan Redmi AirDots 3 modeli iddialı özelliklerle geliyor.

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Redmi AirDots 3 özellikleri ve fiyatı

Redmi AirDots 3 dinamik sürücü boyutu tam bilinmemekle birlikte Qualcomm’un QCC3040 ses yongasını barındırıyor. 2 adet 32MHz çekirdekli uygulama işlemcisi ve 1 adet 120MHz değişken hızlı dijital sinyal işlemcisi bulunan yonga Bluetooth 5.2 ve aptX Adaptive ses kodeği gibi özelliklerle geliyor.

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Kulaklığın dış kısmı dokunmatik yüzeye sahip ve XiaoAi sanal asistan buradan çağırılabiliyor. Ayrıca kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak müziği durduruyor. IPX4 sertifikası ile dış gövde terlemelere karşı dayanıklı.

43mAh kapasiteli batarya ile 7 saate kadar kullanım mümkün. 600mAh kapasiteli kılıf devreye girdiğinde bu süre 30 saate kadar uzuyor. Bağlantı ve batarya durumu MIUI telefonlarda mini bir pencere ile takip edilebiliyor. Redmi AirDots 3 kulaklık modeli 30$ fiyat etiketine sahip.

https://blog.mi.com/en/2021/02/25/xiaomi-releases-lightweight-all-round-flagship-redmi-k40-series/

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