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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor

    Giriş seviyesine hitap eden Redmi AirDots 3 tam kablosuz kulaklık modeli yüksek ses kalitesi ve enerji verimliliği yanında uzun kullanım süreleri de sunuyor.
    26 Şubat 2021, 13:51 (15 sa.)
    1,8b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor
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    Redmi K40 serisinin tanıtıldığı lansmanda markanın AirDots 3 tam kablosuz kulaklık modeli de görücüye çıktı. Uzun kullanım sürelerine odaklanan Redmi AirDots 3 modeli iddialı özelliklerle geliyor.

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    Redmi AirDots 3 özellikleri ve fiyatı

    Redmi AirDots 3 dinamik sürücü boyutu tam bilinmemekle birlikte Qualcomm’un QCC3040 ses yongasını barındırıyor. 2 adet 32MHz çekirdekli uygulama işlemcisi ve 1 adet 120MHz değişken hızlı dijital sinyal işlemcisi bulunan yonga Bluetooth 5.2 ve aptX Adaptive ses kodeği gibi özelliklerle geliyor.

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    Kulaklığın dış kısmı dokunmatik yüzeye sahip ve XiaoAi sanal asistan buradan çağırılabiliyor. Ayrıca kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak müziği durduruyor. IPX4 sertifikası ile dış gövde terlemelere karşı dayanıklı.

    43mAh kapasiteli batarya ile 7 saate kadar kullanım mümkün. 600mAh kapasiteli kılıf devreye girdiğinde bu süre 30 saate kadar uzuyor. Bağlantı ve batarya durumu MIUI telefonlarda mini bir  pencere ile takip edilebiliyor. Redmi AirDots 3 kulaklık modeli 30$ fiyat etiketine sahip.



    https://blog.mi.com/en/2021/02/25/xiaomi-releases-lightweight-all-round-flagship-redmi-k40-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    balcis 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    kutusu kablosuz şarj olan xiaomi kulaklıklar hangileri, fırsattan istifade sormuş olayım?
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    B Batuhangover01 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'nin en iyisi olduğunu kimse savunmaz ama dünyanın en iyi f/p markasıdır. Memnun olduğum bir marka.
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    canguler917 (can guler) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    xiaomi olmasa ülke teknolojiye yabancı kalacak
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