Realme GT 7, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle beklentileri aşabilir

Şubat ayında teknoloji dünyasına damga vurması beklenen Realme, performans odaklı iki yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dimensity 8400-Max işlemci ile donatılan Realme Neo 7 SE’nin yanı sıra, daha güçlü bir seçenek olarak Realme GT 7’nin de tanıtılması planlanıyor. Yeni modellerin teknik özellikleri ve fiyatlandırma detayları şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen Realme GT 7 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle dikkat çekmişti. Ancak bu serinin yeni modeli olacak Realme GT 7’nin daha ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle sunulacağı konuşuluyor. Sertifikasyon platformlarında RMX5090 model numarasıyla görülen cihazın, GT 7 Pro’ya kıyasla periskop telefoto kameraya sahip olmadığı, bunun yerine çift kamerayla donatıldığı belirtiliyor. Tasarımda yapılan bu değişiklik, cihazın daha minimalist bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Realme GT 7’nin hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Realme GT 7’nin fiyat performans dengesiyle öne çıkması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite işlemciyi barındıran en uygun fiyatlı cihaz olarak lanse edilecek bu modelin, yaklaşık 465 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Realme’nin GT 7 Pro’da kullandığı ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün, bu modelde yerini optik bir sensöre bırakabileceği ifade ediliyor.

Neo 7 SE ise, önceki model Neo 7’nin bir varyasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dimensity 9300+ işlemci yerine Dimensity 8400-Max ile donatılan cihaz, bu değişiklik dışında önceki modelin özelliklerini birebir koruyor. Cihazın, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir diğer model olan Redmi Turbo 4’ü geride bırakarak, Dimensity 8400 işlemcili en erişilebilir telefon unvanını alması bekleniyor. Neo 7 SE’nin yaklaşık 275 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Realme’nin yeni modelleri, uygun fiyatla üst düzey performansı bir araya getirerek, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Özellikle GT 7’nin sunduğu fiyat avantajı ve Neo 7 SE’nin işlemci farkıyla yeniden şekillenen özellikleri, markanın bu segmentteki rekabet gücünü artıracak gibi görünüyor.

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Realme GT 7, Snapdragon 8 Elite ile beklentileri aşabilir