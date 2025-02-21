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    Samsung Galaxy Z Fold 6, küçük bataryasına rağmen birçok rakibini geride bıraktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki mevcut amiral gemisi Galaxy Z Fold 6, rakiplerine göre küçük sayılabilecek bataryasıyla oldukça başarılı işlere imza attı

    Samsung Galaxy Z Fold 6, batarya testinde birçok rakibini geçti Tam Boyutta Gör

    Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6, rakiplerine kıyasla daha küçük bir batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen, yapılan testlerde birçok iddialı modeli geride bırakmayı başardı. 4.400 mAh batarya ile gelen cihaz, büyük kapasiteli rakiplerine karşı gösterdiği performansla dikkat çekti.

    YouTube içerik üreticisi The Tech Chap tarafından gerçekleştirilen detaylı batarya testinde, altı farklı katlanabilir telefon karşılaştırıldı. Listede Google Pixel 9 Pro Fold (4.650 mAh), OnePlus Open (4.805 mAh), Honor Magic V3 (5.150 mAh), Oppo Find N5 (5.600 mAh), Vivo X Fold 3 Pro (5.700 mAh) ve Samsung Galaxy Z Fold 6 yer aldı. Test sırasında tüm cihazların ekran parlaklığı 150 nit olarak ayarlandı, Wi-Fi bağlantıları açık tutuldu ve telefonlar sırasıyla benchmark testleri, YouTube üzerinden video oynatma, 4K video kaydı ve sosyal medya kullanımı gibi gerçek hayata yakın senaryolarda denendi.

    Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Galaxy Z Fold 6, tam 8 saat 46 dakika boyunca dayandı ve batarya kapasitesi daha yüksek olan üç rakibini geride bıraktı. Karşılaştırmak gerekirse, OnePlus Open 7 saat 9 dakika, Google Pixel 9 Pro Fold 7 saat 33 dakika ve Honor Magic V3 ise 7 saat 43 dakika boyunca dayanabildi.

    Ancak testin zirvesinde Samsung’un cihazı yer almadı. 9 saat kullanım süresi sunan Vivo X Fold 3 Pro ikinci sırayı alırken, Oppo Find N5 tam 10 saat 2 dakikayla en uzun pil ömrüne sahip model oldu. Buna rağmen Galaxy Z Fold 6’nın, daha küçük bir batarya ile rakiplerine kafa tutması, Samsung’un batarya optimizasyonundaki başarısını ortaya koyuyor. Eğer cihaz, rakipleriyle aynı batarya kapasitesine sahip olsaydı, sonuçlar çok daha farklı olabilirdi.

    Öte yandan, serinin yeni üyesi olacak Galaxy Z Fold 7’nin batarya kapasitesinde bir değişiklik yapılmayacağı iddia ediliyor. 4.400 mAh batarya ile geleceği belirtilen yeni modelin batarya performansında gözle görülür bir artış olup olmayacağı tamamen yazılım optimizasyonuna bağlı olacak. Galaxy Z Fold 7’nin One UI 7.0.1 ile piyasaya sürüleceği söyleniyor, ancak bu güncellemenin batarya ömrüne nasıl bir katkı sağlayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    X
    xsw 4 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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