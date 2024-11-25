Redmi’nin yeni amiral gemisi, beklenenden daha pahalı olabilir

Redmi’nin yeni K80 serisi, yakın zamanda iki farklı modelle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Standart ve Pro olmak üzere iki versiyondan oluşan serinin dikkat çeken modeli K80 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci, daha önce Honor Magic 7 Pro ve OnePlus 13 gibi üst düzey cihazlarda karşımıza çıkmıştı. Qualcomm’un kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini ilk kez telefonlara taşıyan bu çip, performans açısından yeni bir çıta belirliyor.
Ancak bu gelişmiş teknolojinin bir bedeli var. Snapdragon 8 Elite ile donatılmış cihazlar, genellikle önceki nesillere göre daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Bu durumun Redmi K80 Pro için de geçerli olacağı tahmin ediliyor. Redmi Başkanı Thomas Wang, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada K80 Pro’nun yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 552 dolar) fiyatla piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bu fiyat, K70 Pro’nun 455 dolarlık çıkış fiyatına kıyasla önemli bir artışı ifade ediyor.
K80 Pro’nun fiyat artışının güçlü donanım özellikleriyle dengeleneceği söyleniyor. Wang, cihazın segmentindeki en güçlü batarya özelliklerine sahip olacağını vurguladı. 6.000 mAh kapasiteli bataryası ve 120W hızlı şarj desteği, uzun kullanım süreleri vaat ediyor. Ayrıca, oyun performansını artırmak için bağımsız bir D1 grafik çipiyle birlikte geliyor.
Telefonun diğer özellikleri de iddialı. 2K çözünürlüklü AMOLED ekran, 1.800 nit parlaklık sunarken göz dostu teknolojilerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. DC karartma, TÜV Rheinland onayı ve akıllı göz koruma modları bu özelliklerden sadece birkaçı. Kamera tarafında ise ön yüzde 20 MP bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta geniş açılı çekimler için 50 MP, ultra geniş açılar için 32 MP ve portreler için bir başka 50 MP kamera yer alıyor.
Redmi K80 Pro’nun güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü ve üst düzey ekranıyla, hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından sınırları zorlaması bekleniyor. Bu özelliklerin, cihazın fiyat artışını haklı çıkaracağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.