Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi’nin yeni amiral gemisi, beklenenden daha pahalı olabilir

    Akıllı telefon dünyasında daha çok fiyat performans odaklı modellerle karşımıza çıkan Redmi, bu defa yeni amiral gemisi modelinde beklenenden daha yüksek bir ücret talep edebilir.

    Redmi’nin yeni amiral gemisi, beklenenden daha pahalı olabilir Tam Boyutta Gör

    Redmi’nin yeni K80 serisi, yakın zamanda iki farklı modelle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Standart ve Pro olmak üzere iki versiyondan oluşan serinin dikkat çeken modeli K80 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci, daha önce Honor Magic 7 Pro ve OnePlus 13 gibi üst düzey cihazlarda karşımıza çıkmıştı. Qualcomm’un kendi geliştirdiği Oryon çekirdeklerini ilk kez telefonlara taşıyan bu çip, performans açısından yeni bir çıta belirliyor.

    Ancak bu gelişmiş teknolojinin bir bedeli var. Snapdragon 8 Elite ile donatılmış cihazlar, genellikle önceki nesillere göre daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Bu durumun Redmi K80 Pro için de geçerli olacağı tahmin ediliyor. Redmi Başkanı Thomas Wang, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada K80 Pro’nun yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 552 dolar) fiyatla piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bu fiyat, K70 Pro’nun 455 dolarlık çıkış fiyatına kıyasla önemli bir artışı ifade ediyor.

    K80 Pro’nun fiyat artışının güçlü donanım özellikleriyle dengeleneceği söyleniyor. Wang, cihazın segmentindeki en güçlü batarya özelliklerine sahip olacağını vurguladı. 6.000 mAh kapasiteli bataryası ve 120W hızlı şarj desteği, uzun kullanım süreleri vaat ediyor. Ayrıca, oyun performansını artırmak için bağımsız bir D1 grafik çipiyle birlikte geliyor.

    Telefonun diğer özellikleri de iddialı. 2K çözünürlüklü AMOLED ekran, 1.800 nit parlaklık sunarken göz dostu teknolojilerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. DC karartma, TÜV Rheinland onayı ve akıllı göz koruma modları bu özelliklerden sadece birkaçı. Kamera tarafında ise ön yüzde 20 MP bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta geniş açılı çekimler için 50 MP, ultra geniş açılar için 32 MP ve portreler için bir başka 50 MP kamera yer alıyor.

    Redmi K80 Pro’nun güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü ve üst düzey ekranıyla, hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından sınırları zorlaması bekleniyor. Bu özelliklerin, cihazın fiyat artışını haklı çıkaracağı düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yapılmış puzzle nasıl satabilirim bingo bulaşık tableti yorumları eczane şikayet tc kimlik numarası soy kodu donmuş bira içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız