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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında tanıtılacak Redmi K70 Ultra'nın ardından odağını Redmi Note 14 ve Redmi K80 serisine çevirecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Digital Chat Station, Redmi K80 Pro'nun sahip olacağı temel özellikleri paylaştı. İşte beklenen özellikler...

Redmi K80 Pro beklenen özellikler

Kaçıranlar için Redmi K70 serisinde sırasıyla Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle desteklenen Redmi K70e, K70 ve K70 Pro gibi üç model yer alıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak K80 serisinin ise bu geleneği sürdürmesi bekleniyor.

Sızıntı kaynağına göre Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine, 5.500mAh bataryaya ve 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten düz bir OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun RAM, depolama ve kamera yapılandırmalarıyla ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Redmi K80 ise, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Pro modelinde olduğu gibi temel sürümün de OLED ekranı, 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Ayrıca K80 Pro'nun da K70 Pro gibi bir telefoto kameraya sahip olması muhtemel. Ancak Redmi'nin K80'e bir telefoto kamera dahil edip etmeyeceği belli değil.

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Paylaşılan bir diğer bilgi de her iki telefonun arka tarafında yeni bir tasarıma geçiş yapacağı yönünde. Bu doğrultuda yeni bir cam malzemeye işaret ediliyor. Bilmeyenler için Redmi K70 ve K70 Pro, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu bağlamda K80 serisi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Redmi K80 Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler