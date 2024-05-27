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    Redmi K80 Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Redmi K80 serisinden yeni detaylar paylaşıldı. Yaklaşan akıllı telefonlar neler sunacak? İşte Redmi K80 ve K80 Pro'dan beklenen özellikler...
    Redmi K80 Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında tanıtılacak Redmi K70 Ultra'nın ardından odağını Redmi Note 14 ve Redmi K80 serisine çevirecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Digital Chat Station, Redmi K80 Pro'nun sahip olacağı temel özellikleri paylaştı. İşte beklenen özellikler...

    Redmi K80 Pro beklenen özellikler

    Kaçıranlar için Redmi K70 serisinde sırasıyla Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle desteklenen Redmi K70e, K70 ve K70 Pro gibi üç model yer alıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak K80 serisinin ise bu geleneği sürdürmesi bekleniyor.

    Sızıntı kaynağına göre Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine, 5.500mAh bataryaya ve 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten düz bir OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun RAM, depolama ve kamera yapılandırmalarıyla ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. 

    Redmi K80 ise, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Pro modelinde olduğu gibi temel sürümün de OLED ekranı, 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Ayrıca K80 Pro'nun da K70 Pro gibi bir telefoto kameraya sahip olması muhtemel. Ancak Redmi'nin K80'e bir telefoto kamera dahil edip etmeyeceği belli değil.

    Paylaşılan bir diğer bilgi de her iki telefonun arka tarafında yeni bir tasarıma geçiş yapacağı yönünde. Bu doğrultuda yeni bir cam malzemeye işaret ediliyor. Bilmeyenler için Redmi K70 ve K70 Pro, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu bağlamda K80 serisi için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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