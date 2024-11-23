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    Redmi K80 Pro modeli sızdırılan oyun performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor

    Son zamanların en çok konuşulan akıllı telefon serilerinden biri olan Redmi K80, özellikle Pro modelinin performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Redmi K80 Pro'nun oyun performansı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında büyük heyecan yaratan yeni bir model daha tanıtılıyor. Redmi, K80 serisi için geri sayıma başladı ve serinin en güçlü üyesi K80 Pro, dikkat çeken özellikleriyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Yeni telefon, 27 Kasım’da kullanıcılarla buluşacak. Güçlü donanım ve üstün performans vaat eden K80 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan bağımsız D1 grafik işlemcisiyle geliyor.

    Bağımsız performans testlerine göre K80 Pro, hem günlük kullanım hem de oyun performansı açısından iddialı bir model. Geekbench testlerinden tek çekirdekte 3.000, çoklu çekirdekte ise 9.200 puan alarak sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Grafik performansını ölçen Steel Nomad Light testinde ise 2.440 puan gibi etkileyici bir skor kaydedildi. Bu sonuçlar, cihazın sadece işlem gücünde değil, grafik yeteneklerinde de üst düzey olduğunu gösteriyor.

    Oyun testlerinde de etkileyici sonuçlar elde eden K80 Pro, popüler oyunlardan biri olan “Genshin Impact”te 59.9 FPS ile son derece akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Üstelik bunu yaparken sadece 4.22 watt güç tüketimi sağlıyor. Diğer oyunlarda da benzer başarılar görülüyor; örneğin “Honkai Impact 3rd” 121.2 FPS ortalamasıyla çalışırken 3.58 watt enerji harcıyor. “Honor of Kings” gibi görsel açıdan yoğun oyunlarda bile 120 FPS değerini korurken sadece 3 watt enerji tüketiyor. Bu performans, telefonun 5400 mm² boyutundaki 3D çift döngülü soğutma sistemi sayesinde sürekli olarak korunabiliyor.

    K80 Pro'nun sadece performansıyla değil, diğer özellikleriyle de dikkat çekmesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera, 32 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lenslerden oluşan bir üçlü kamera sistemi yer alıyor. Önde ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında, 6000 mAh kapasiteli bir pilin yanı sıra 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunulacağı belirtiliyor. Cihazın ekranı da oldukça iddialı; 2K çözünürlüklü, 1800 nit parlaklık sunan ve DC karartma özelliğine sahip bir M9 ekran kullanılıyor.

    Redmi K80 Pro, üstün performansıyla özellikle oyun tutkunlarını hedef alırken, günlük kullanımda da güçlü ve şık bir seçenek olmayı vadediyor. Bu yeni modelin kısa sürede kullanıcılar arasında büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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