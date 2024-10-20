Redmi K80 serisi Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite ile gelecek

Redmi K80 serisi çift yongayla gelecek
Çinli kaynaklar Redmi K80 serisinde Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite yonga setlerini barındıran kompakt boyutlara sahip iki telefon olacağını belirtiyor. Yani Xperia Z Compact benzeri bir strateji bizleri bekliyor. Bu cihazlarda 6.3 inçlik ekran ve 6000mAh batarya olacak.
Normalde Redmi K80 modeli Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle, Redmi K80 Pro modeli de Snapdragon 8 Elite yonga setiyle Kasım ayında piyasada olacaktı. Bu durumda Redmi 9400 yonga setine sahip olan kompakt boyutlarda bir Redmi K80 telefonu yıl bitmeden, Snapdragon 8 Elite versiyonu da gelecek yıl piyasada olacak. Kasım ayında Xiaomi’nin stratejisinin net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)