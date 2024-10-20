Redmi K80 serisi Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite ile gelecek

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 olarak bildiğimiz yeni amiral gemisi yonga setini farklı bir isimle tanıtmasına sayılı günler kaldı. Snapdragon 8 Elite ile gelecek ilk amiral gemisinin Redmi K80 olması bekleniyor.

Redmi K80 serisi çift yongayla gelecek

Çinli kaynaklar Redmi K80 serisinde Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Elite yonga setlerini barındıran kompakt boyutlara sahip iki telefon olacağını belirtiyor. Yani Xperia Z Compact benzeri bir strateji bizleri bekliyor. Bu cihazlarda 6.3 inçlik ekran ve 6000mAh batarya olacak.

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Normalde Redmi K80 modeli Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle, Redmi K80 Pro modeli de Snapdragon 8 Elite yonga setiyle Kasım ayında piyasada olacaktı. Bu durumda Redmi 9400 yonga setine sahip olan kompakt boyutlarda bir Redmi K80 telefonu yıl bitmeden, Snapdragon 8 Elite versiyonu da gelecek yıl piyasada olacak. Kasım ayında Xiaomi’nin stratejisinin net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

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