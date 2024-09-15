Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin, Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle donatılmış Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu Ekim ayının sonlarına doğru tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca Redmi ailesini de genişletmeye hazırlanıyor ve yakın zamanlı yeni bir rapora göre Redmi K80 serisi yakında piyasaya sürülebilir.

İşte Redmi K80 ve K80 Pro'nun beklenen özellikleri:

Çin'in radyo sertifikasyon platformunda 24122RKC7C ve 24117RK2CC model numaralarına sahip iki yeni Xiaomi telefonu ortaya çıktı. Daha önce IMEI veritabanında görülen bu modellerin sırasıyla Redmi K80 ve K80 Pro telefonları olduğu düşünülmekte.

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Söylentilere göre Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K80 ve K80 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga setleriyle donatılacak. Her iki cihazın da 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED panele ve 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 6.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Güvenlik tarafında K80 Pro ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne, K80 ise optik tipte bir parmak izi sensörüne sahip olabilir. Son olarak Pro varyantının arka kamera kurulumunun 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 50 megapiksel 3x telefoto kameradan oluşması bekleniyor.

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Redmi K80 ve K80 Pro, Kasım ayında piyasaya sürülebilir