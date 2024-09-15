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    Anlık Bildirim

    Redmi K80 ve K80 Pro, Kasım ayında piyasaya sürülebilir

    Xiaomi Redmi serisinin yeni üyeleri Redmi K80 ve K80 Pro, Çin'in radyo sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. İşte Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazların detayları:
    Redmi K80 ve K80 Pro, Kasım ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin, Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle donatılmış Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu Ekim ayının sonlarına doğru tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca Redmi ailesini de genişletmeye hazırlanıyor ve yakın zamanlı yeni bir rapora göre Redmi K80 serisi yakında piyasaya sürülebilir.

    İşte Redmi K80 ve K80 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Çin'in radyo sertifikasyon platformunda 24122RKC7C ve 24117RK2CC model numaralarına sahip iki yeni Xiaomi telefonu ortaya çıktı. Daha önce IMEI veritabanında görülen bu modellerin sırasıyla Redmi K80 ve K80 Pro telefonları olduğu düşünülmekte. 

    Söylentilere göre Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K80 ve K80 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga setleriyle donatılacak. Her iki cihazın da 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED panele ve 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 6.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. 

    Güvenlik tarafında K80 Pro ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne, K80 ise optik tipte bir parmak izi sensörüne sahip olabilir. Son olarak Pro varyantının arka kamera kurulumunun 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 50 megapiksel 3x telefoto kameradan oluşması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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