Redmi K80 ve K80 Pro, Kasım ayında piyasaya sürülebilir

İşte Redmi K80 ve K80 Pro'nun beklenen özellikleri:
Çin'in radyo sertifikasyon platformunda 24122RKC7C ve 24117RK2CC model numaralarına sahip iki yeni Xiaomi telefonu ortaya çıktı. Daha önce IMEI veritabanında görülen bu modellerin sırasıyla Redmi K80 ve K80 Pro telefonları olduğu düşünülmekte.
Söylentilere göre Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K80 ve K80 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga setleriyle donatılacak. Her iki cihazın da 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED panele ve 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 6.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.
Güvenlik tarafında K80 Pro ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne, K80 ise optik tipte bir parmak izi sensörüne sahip olabilir. Son olarak Pro varyantının arka kamera kurulumunun 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 50 megapiksel 3x telefoto kameradan oluşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.