Redmi Note 12 Turbo özellikleri sızdırıldı
Bildirilenlere göre Redmi Note 12 Turbo, seride yer alan diğer modellere benzer şekilde 6,67 inç boyutlarında FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek telefona, 50MP ana, 8MP ultra geniş ve makro kamera sensörleri eşlik edecek. Ön kamera detayları ise henüz açıklanmadı.
Redmi Note 12 Turbo’nun, ekran altı parmak izi sensörü ve 5.500mAh pil kapasitesi ile Redmi Note 12 serisinde bir ilk olması bekleniyor. Ayrıca bu pil kapasitesi, 67W hızlı şarj ile desteklenecek. Önümüzdeki haftalarda Redmi Note 12 Turbo hakkında bilinmeyen tüm detayların paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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