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    Redmi Note 12 Turbo özellikleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz haftalarda sızıntılarını duymaya başladığımız Redmi Note 12 Turbo'nun kilit özellikleri belli oldu. Redmi Note 12 ailesinin yeni üyesi neler sunacak? İşte detaylar
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    Redmi Note 12 Turbo özellikleri belli oldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 ailesi ile akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşan ​​​​​Xiaomi, seriye yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Bu bağlamda tanıtılması beklenen Redmi Note 12 Turbo modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı. Yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? İşte detaylar

    Redmi Note 12 Turbo özellikleri sızdırıldı

    Bildirilenlere göre Redmi Note 12 Turbo, seride yer alan diğer modellere benzer şekilde 6,67 inç boyutlarında FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek telefona, 50MP ana, 8MP ultra geniş ve makro kamera sensörleri eşlik edecek. Ön kamera detayları ise henüz açıklanmadı.

    Redmi Note 12 Turbo’nun, ekran altı parmak izi sensörü ve 5.500mAh pil kapasitesi ile Redmi Note 12 serisinde bir ilk olması bekleniyor. Ayrıca bu pil kapasitesi, 67W hızlı şarj ile desteklenecek. Önümüzdeki haftalarda Redmi Note 12 Turbo hakkında bilinmeyen tüm detayların paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    ChelseaNy 3 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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