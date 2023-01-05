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    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi, Redmi Note 12 serisinin amiral gemisi modelleri Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus'ı tanıttı. Yeni telefonlar neler sunuyor? İşte Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus'ın fiyatı ve özellikleri
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    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markalarından Redmi, bugün Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ telefonlarını tanıttı. Redmi Note 12 serisinin amiral gemisi modelleri neler sunacak? İşte Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ özellikleri 

    Hem Redmi Note 12 hem de Note 12 Pro, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 1920 Hz PWM karartma ve 2.400 x 1.080 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekranla geliyor. Selfie kamerası için ortalanmış deliğe sahip olan her iki telefon, ayrıca 5.000.000:1 kontrast oranı, 10 bit renk derinliği, 900 nit tepe parlaklık seviyesine ek olarak HDR10+, HDR10 ve Dolby Vision desteği sunacak.

    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus, kaputun altında LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolamanın eşlik ettiği MediaTek Dimensity 1080 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte standart model 2.000 mm2 grafen tabanlı bir soğutma sistemi ile donatılırken, Pro Plus daha büyük 3.000 mm2 VC soğutma sistemi ile gelecek.

    Redmi Note 12 Pro+ daha iyi kamera ve şarj hızları sunacak

    Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus birbirleri ile birçok ortak özelliğe sahip olsa da, şarj hızları ve ana kamera sensörleriyle birbirlerinden ayrılıyor. Bununla birlikte Redmi Note 12 Pro, 67W hızlı şarj ve OIS destekli 1/1,56 inç boyutlarında f/1,88 50MP Sony IMX766 ana kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Redmi Note Pro Plus ise, 120W hızlı şarj ve 1/1,4 inç boyutlarında f/1.65 200 MP Samsung ISOCELL HPX sensör ile piyasaya sürülecek. Redmi, Note 12 Pro+’nın 7P lense ve üst düzey bir ALD parlama önleyici kaplamaya sahip olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak her iki cihaza 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie kameralar eşlik edecek.

    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihazların öne çıkan diğer özellikleri arasında, 5.000mAh batarya, IR blaster, bir x ekseni doğrusal titreşim motoru, çift stereo hoparlörler ve bir 3,5 mm kulaklık konektörü yer alıyor. Buna ek olarak yeni amiral gemisi telefonlar, çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C desteği ile piyasaya sürülecek.

    Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus fiyatı

    Buz Mavisi, Onyx Siyah ve Mor renk seçenekleri ile gelen Redmi Note 12 Pro'nun 6GB + 128GB sürümü 300 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB sürümleri ise sırasıyla 330 dolar ve 340 dolara mâl olacak. 

    Redmi Note 12 Pro Plus ise, Kutup Beyazı, Buzdağı Mavisi ve Obsidiyen Siyahı renk seçenekleriyle 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. Bunlar sırasıyla 360 dolar ve 400 dolar etikete sahip.

    Redmi Note 12 Pro özellikleri:

    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
    • RAM: 6GB / 8GB
    • Ekran: 2.400 x 1.080 piksel (FHD+) 6,67 inç OLED, 120Hz yenileme hızı,900 nit parlaklık, HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği
    • Arka Kamera: 50MP Sony IMX766, 8MP Ultra geniş, 2MP Makro
    • Ön Kamera: 16MP
    • İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
    • Depolama: 256GB
    • Fiyat: 
    • 6GB + 128GB 300 dolar
    • 8GB + 128GB 330 dolar 
    • 8GB + 256GB 340 dolar

    Redmi Note 12 Pro Plus özellikleri:

    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
    • RAM: 8GB / 12GB
    • Ekran: 2.400 x 1.080 piksel (FHD+) 6,67 inç OLED, 120Hz yenileme hızı,900 nit parlaklık, HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği
    • Arka Kamera: 200MP Samsung ISOCELL HPX, 8MP Ultra geniş, 2MP Makro
    • Ön Kamera: 16MP
    • İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
    • Depolama: 256GB
    • Fiyat: 
    • 8GB + 256GB 360 dolar
    • 12GB +256GB 400 dolar
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