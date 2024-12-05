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    Xiaomi: Aralık ayında Hyper 2.0 güncellemesi alacak telefonlar

    Aralık ayında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak telefonlar netleşmeye başladı. Peki yeni sürüm hangi Xiaomi, Redmi ve POCO cihaza ulaşacak. İşte liste...
    Xiaomi: Aralık ayında Hyper 2.0 güncellemesi alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncelleme takvimini duyuran Xiaomi, halihazırda birçok modeli için yeni güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor. Son olarak Aralık ayında Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu. 

    Aralık ayında Hyper 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

    Kaçıranlar için Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi, halihazırda amiral gemisi Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için yayınlanmaya başladı. Aralık ayında güncelleme alacak modeller ise, Xiaomi 12 ve 13 serisi, Mix Fold 3, Civi 4 Pro, Redmi K60 Extreme Edition, K60 Pro, K60/K60E, Turbo 3, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 6 Pro/ Pad 6 Max 14, Redmi Pad Pro/ Pro 5G ve Redmi Pad SE olacak. Güncelleme alacak tüm cihazlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. 

    HyperOS 2.0 neler sunuyor?

    Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında.

    HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak. Ayrıca yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut.

    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12
    • Mi 11 Ultra
    • Mi 11
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE
    • Redmi K50i
    • Redmi Note 12 Pro+ 5G
    • Redmi Note 12 Pro 5G
    • Redmi Note 12 5G
    • Redmi Note 12S
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 12
    • POCO C65
    • POCO X5 Pro 5G
    • POCO F5
    • POCO F5 Pro
    • POCO F4 GT
    • Xiaomi Pad 6
    • Redmi Pad Pro 5G
    • Redmi Pad Pro
    • Redmi Pad SE 8.7 4G
    • Redmi Pad SE 8.7
    • Redmi Pad SE
    • POCO Pad
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