Xiaomi: Aralık ayında Hyper 2.0 güncellemesi alacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncelleme takvimini duyuran Xiaomi, halihazırda birçok modeli için yeni güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor. Son olarak Aralık ayında Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu.

Aralık ayında Hyper 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Kaçıranlar için Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi, halihazırda amiral gemisi Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için yayınlanmaya başladı. Aralık ayında güncelleme alacak modeller ise, Xiaomi 12 ve 13 serisi, Mix Fold 3, Civi 4 Pro, Redmi K60 Extreme Edition, K60 Pro, K60/K60E, Turbo 3, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 6 Pro/ Pad 6 Max 14, Redmi Pad Pro/ Pro 5G ve Redmi Pad SE olacak. Güncelleme alacak tüm cihazlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

HyperOS 2.0 neler sunuyor?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında.

Xiaomi, üç model için HyperOS 2.0 güncellemesi yayınladı! 1 hf. önce eklendi

HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak. Ayrıca yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO Pad

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