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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi

    Çinli teknoloji üreticilerinden Redmi, piyasaya sürdüğü RedmiBook Pro dizüstü bilgisayarının sağlamlığını gösteren reklam filmi sızdırıldı.
    02 Mart 2021, 17:30 (Güncellendi, 5 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    Redmi'nin kısa süre önce piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, bir otomobil tarafından ezilme testini başarı ile geçti. Test sırasında dizüstü bilgisayar ekranının sağlam kaldığı ve performansını tamamen koruduğu görülüyor.

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    Süreci gösteren video resmi bir tanıtım materyalini andırıyor. İddia edildiğine göre Weibo'da yayınlandı ve daha sonra blogcular tarafından çeşitli YouTube kanallarında yayınlandı. Öyle ya da böyle, 15 saniyelik bir video sekansı, RedmiBook Pro'nun asfalta nasıl yerleştirildiğini ve bir binek otomobilin arka tekerleğinin, cihazın üzerinden nasıl geçtiğini gösteriyor.

    Uçak yapımında kullanılan alüminyumdan üretilmiş

    Videoda böylesine önemli bir yüke rağmen, dizüstü bilgisayarın kapağı fiziksel olarak hasar görmediği ve ekranın normal bir şekilde çalışmaya devam ettiği görülüyor. Redmi'ye göre, cihazın gövdesinde sayısal olarak kontrol edilen makinelerde, 17 aşamada işlenen uçak sınıfı alüminyum kullanıldı.

    RedmiBook Pro serisi, 14 ve 15,6 inç ekranlı iki model halinde sunuluyor. Tüm yeni modeller isteğe bağlı olarak 11. Nesil Intel Core işlemci ve GeForce MX450 grafik kartına sahip. Intel Core i5 işlemci, 16GB RAM ve 512GB dahili depolamaya sahip RedmiBook Pro 14'ün başlangıç fiyatı ise 697 dolar.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten laptoplar en cok uzerinden araba gecmesi sebebiyle arizalaniyordu yerinde bir tercih olmus..
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    nct96 (Necati Çakıroğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir masa veya daha yüksek bir noktadan belli açılardan düşürme testi görseydik daha mantıklı olurdu
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Turkiyede olsa yok satar
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk insanı hiçbirşey den memnun olmaz. Laptop un köşesi kırılır, çok dandik derler, üzerinden araba geçer, kırılmaz, ne gerek var derler.



    Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir insan topluluğu yoktur.
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    L Latif6606 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman satışa çıkar?
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2021'in yükselen yıldızı Redmi oldu. Her gün yeni bir ürün tanıtıyorlar.
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    TITAN (S K) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    buna inanan var mı cidden çeşitli photoshop yöntemleri kullanıldıgı belli
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    AribyAriana 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan artık Redmi de Webtekno usulü çalışıyor.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten sağlam bir fiyatı var.
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    U usb2.0 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hemen gidip alıyorum
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    700 dolarlik baslangic cihazinda MX450 mevcut degil, belki haberde duzeltme yapmayi dusunebilirsiniz.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2969 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    redmi, RedmiBook Pro ve
    5 etiket daha reklam Otomobil araba sağlamlık testi Mobil Teknolojiler
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