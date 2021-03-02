Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi

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Redmi'nin kısa süre önce piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, bir otomobil tarafından ezilme testini başarı ile geçti. Test sırasında dizüstü bilgisayar ekranının sağlam kaldığı ve performansını tamamen koruduğu görülüyor.

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Süreci gösteren video resmi bir tanıtım materyalini andırıyor. İddia edildiğine göre Weibo'da yayınlandı ve daha sonra blogcular tarafından çeşitli YouTube kanallarında yayınlandı. Öyle ya da böyle, 15 saniyelik bir video sekansı, RedmiBook Pro'nun asfalta nasıl yerleştirildiğini ve bir binek otomobilin arka tekerleğinin, cihazın üzerinden nasıl geçtiğini gösteriyor.

Uçak yapımında kullanılan alüminyumdan üretilmiş

Videoda böylesine önemli bir yüke rağmen, dizüstü bilgisayarın kapağı fiziksel olarak hasar görmediği ve ekranın normal bir şekilde çalışmaya devam ettiği görülüyor. Redmi'ye göre, cihazın gövdesinde sayısal olarak kontrol edilen makinelerde, 17 aşamada işlenen uçak sınıfı alüminyum kullanıldı.

RedmiBook Pro serisi, 14 ve 15,6 inç ekranlı iki model halinde sunuluyor. Tüm yeni modeller isteğe bağlı olarak 11. Nesil Intel Core işlemci ve GeForce MX450 grafik kartına sahip. Intel Core i5 işlemci, 16GB RAM ve 512GB dahili depolamaya sahip RedmiBook Pro 14'ün başlangıç fiyatı ise 697 dolar.

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