iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir

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ABD merkezli yatırım şirketi Wedbush'taki analistler, tedarik zincirinden alınan verilere dayanarak, Apple şirketinin iPhone 13 Pro'yu 1 TB'a kadar dahili depolama ile donatacağını söyledi.

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iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde olabilir

Karşılaştırma yapacak olursak, maksimum sürüm ve yapılandırmadaki iPhone 12 yalnızca 512 GB dahili depolama alanına sahip. İlginçtir ki gelen bu haber, bu türden ilk sızıntı değil. Ocak 2021'in başlarında, Front Page Tech, yaklaşan iPhone 13'ün, 1 Terabyte depolama ile donatılacağını duyurmuştu. Yalnızca en pahalı akıllı telefon modellerinin, yani iPhone 13 Pro ve Pro Max'in bu kadar büyük bir dahili bellek alması bekleniyor.

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Yeni iPhone'ların 120 Hz yenileme hızının yanı sıra Touch ID parmak izi tarayıcısının geri dönüşünü destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazların duyurusu her zaman olduğu gibi önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Ayrıca Apple'ın, eski isimlendirme modeline dönerek akıllı telefon serisini iPhone 12s adı altında piyasaya sürme planlarının olduğu da söyleniyor.

https://9to5mac.com/2021/02/28/report-iphone-13-to-offer-1-tb-storage-option/

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