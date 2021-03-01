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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir

    Yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple'ın 2021 yılının sonuna doğru tanıtacağı iPhone 13, 1TB'a kadar dahili depolama birimine sahip olacak.
    01 Mart 2021, 18:00 (6 gün)
    1,6b
    1
    19
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir
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    ABD merkezli yatırım şirketi Wedbush'taki analistler, tedarik zincirinden alınan verilere dayanarak, Apple şirketinin iPhone 13 Pro'yu 1 TB'a kadar dahili depolama ile donatacağını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek"

    iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde olabilir

    Karşılaştırma yapacak olursak, maksimum sürüm ve yapılandırmadaki iPhone 12 yalnızca 512 GB dahili depolama alanına sahip. İlginçtir ki gelen bu haber, bu türden ilk sızıntı değil. Ocak 2021'in başlarında, Front Page Tech, yaklaşan iPhone 13'ün, 1 Terabyte depolama ile donatılacağını duyurmuştu. Yalnızca en pahalı akıllı telefon modellerinin, yani iPhone 13 Pro ve Pro Max'in bu kadar büyük bir dahili bellek alması bekleniyor.

    iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir
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    Yeni iPhone'ların 120 Hz yenileme hızının yanı sıra Touch ID parmak izi tarayıcısının geri dönüşünü destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazların duyurusu her zaman olduğu gibi önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Ayrıca Apple'ın, eski isimlendirme modeline dönerek akıllı telefon serisini iPhone 12s adı altında piyasaya sürme planlarının olduğu da söyleniyor.



    https://9to5mac.com/2021/02/28/report-iphone-13-to-offer-1-tb-storage-option/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Standart 128 olmalı en dusuk ötesi fantezi
    Yanıtla +6
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    ARAGORNyeg 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Hocam fotoğraf ve video kaliteleri de katlanarak artıyor. Bir fotoğraf 20mb yi aşıyor. Videoları siz düşünün.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı da 30.000tl olur. Kalsın biz almayalım.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz değil, teknolojinin gelişmesi iyidir.
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    An Idiot Abroad (M** D**) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    iCloud varken bana göre daha fazla hafızaya gerek yok. Gereken şey yüksek batarya kapasitesi.
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    A aliceqper 6 gün ( Mesaj Silindi )
    1 tb baya saçma. XS 512 max'in sadece 3te 1 'ini doldurabildim. o da film falan yükleyerek. Resim ve videolar zaten otomatik cloud'a gidiyor. Telefonda küçük versiyonlarını saklıyorum. telefona bişi olsa her şey zaten icloud'da. Aksi halde zaten 25.000 resim ve 2000 videoyu telefonda full saklamaya çalışsam telefon zaten dolmuştu. Geçmişe dönüp bakmak istersen zaten kısa sürede cloud'dan yüklüyor ve bakıyorsun... Özetle extrem kullanıcı da olsan 1tb çok gereksiz.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi ) aliceqper
    Ben 64 gb İphone 11 kullanıyorum yetiyor bana ama yüksek depolamaya anlık ihtiyacı olan da çok insan var. En basitinden video içeriği üreten dünyada bir sürü insan var ya da sosyal medyayı aktif kullanmakta belki sayılabilir ve icloud için bu sefer çok fazla data gerekecek ve anlık video çekip biriktiren için yedeklemek ve tekrar indirmek hem zaman hem de fiyat olarak yorar. 1tb ihtiyacı olanın alacağı bir depolama zaten, mantıklı olur yaparlarsa.
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    En az 256 gb olmalı bu klasmandaki telefonlar çektiği foto video kaç gb tutuyor haberiniz var mı? Uygulamalar çerezler derken 100 gb gidiyor zaten
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Standart 128 olmalı en dusuk ötesi fantezi
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    telefonda büyük hafıza bana da saçma geliyor.çöplük gibi herşeyini telefonda taşımak büyük risk.ya harici diske ya da cloud'a yedekleyeceksin.en geç 6 ay, 1 seneden eskileri biryere aktaracaksın.telefon bozulsa çalınsa tüm arşiv uçacak.
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    java (Kaya Kaya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir telefona 11.000 TL ve üstü rakam verip te iCloud kullanmamayı aklım almıyor...

    Elbette fazla kapasite iyidir ama çektiğin her fotoğrafı sadece telefonda tutma çok akıllıca değil... En azından güvenli değil, telefon bozulduğunda/çalındığında geçmiş olsun arşive...
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    sepulturgay (yok yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu 64 GB saçmalığından vazgeçsinler de artık üstü bizi çok ilgilendirmiyor, isterse 100 PB olsun.
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    64 gb bile, iyi bir yönetimle rahat yetiyor, nedir bu kapasite fetişizmi.
    Geçenlerde birinin 50 Gb fotoğrafı var , aradığı fotoyu bulamadı,
    ne anladım bu işten.
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    ARAGORNyeg 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Hocam fotoğraf ve video kaliteleri de katlanarak artıyor. Bir fotoğraf 20mb yi aşıyor. Videoları siz düşünün.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Bende oyunları stoklarim kolay kolay silmem. 238 gb telefonda hala 50 GB boş alan var.
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    1603 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Apple, iphone 13 ve
    3 etiket daha iphone 13 pro iphone 13 pro max 1tb depolama
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