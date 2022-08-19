Regex Nedir?

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Regex, bir diğer adı regular expression olan Türkçe karşılığı ise düzenli listeleme olarak kullanılan bir terimdir. Metinleri, sorguları birbirleri ile eşleştiren, ayrı tutulan, bulma ve yönetme konusunda kullanılan bir arama yapısıdır.

SEO’da oldukça etkili kullanım haline gelmiş olan Regex, nasıl kullanılacağı bilinmesi halinde işe yarayan sonuçlar almada büyük avantaj sağlayacaktır. Bu sayede sorguları ve sayfaları daha kolay filtreleyebilir, tek tek analiz etmek yerine sorgular yardımıyla hedeflediğimiz verileri tek bir sonuç içinde analiz edebiliriz.

Regex neden kullanılmalıdır?

Regex kullanmak verileri tek bir ekranda sorgulamayı kolaylaştırdığı için tercih edilmeli ve zaman kazanma açısından kullanılmalıdır. Özellikle karmaşık ve büyük veri tabanlarında kolay analiz yapmayı sağladığı için tercih edilir.

Tekrarlardan kaçınmayı kolaylaştırır.

Kolaylıkla anlaşılır veriler elde edilerek analiz edilmesini sağlar.

Daha kolay, güvenilir ve düzenli kod yazmanızı sağlar.

Verilerde toplu bir şekilde değişiklik yapmayı sağlar.

Karışık ve büyük veri tabanlarında istediğimiz veriyi kolaylıkla bulmayı sağlar.

Regex'de sıklıkla kullanılan sorgu karakterleri

Regex kullanımlarında birçok sorgu karakteri kullanılmaktadır. Bu karakterlerin hangi amaçla kullanıldığını bilmek oldukça önemli bir noktadır. Çünkü elde etmek istenilen veriler bu sorgu karakterlerinin doğru kullanımından geçmektedir. Yanlış kullanıldığı takdirde elde etmiş olduğunuz veriler farklı bir sonuç alınmasına neden olur. Her bir karakter farklı kullanım amacına hizmet etmektedir ve bu karakterlerin birbiri ile kullanımıda mümkündür.

Aşağıdaki tablo aracılığı ile karakterlerin hangi amaç için kullanıldığını inceleyebilirsiniz.

Karakter Kullanım amacı | (Pipe) veya, yada anlamına gelir. Daha fazla anahtar kelimeyi tek kullanımda hedeflemeye olanak sağlar. . (Nokta) joker gibidir ve her şey ile eşleşmeyi sağlar. Karakter yerine geçmektedir. * (Yıldız) işaret konulan yere sıfır veya birden çok kez karakter eşleştirmesi yapar. + (Artı) işaretten öncesini bir veya birden çok kez eşleştirme yaparak hedeflenmesini sağlar. ? (Soru İşareti) işaretten önceki karakteri sıfır veya bir defa tekrar ederek eşleştirme sağlar. $ (Dolar) ile biten anlamına gelmektedir. Satırın sonunu eşleştirme yaparak hedefleme sağlar. ^ (Düzeltme) hedeflemenin belirlenen ifade ile başlayacağını belirten karakterdir. - (Tire) daha gelişmiş veriler listelemeye yardımcı olur. Örneğin [a-z] şeklinde kullanımı sağlanarak a’dan z’ye kadar olan bütün harfleri sorgular. () (Parantez) içinde bulunan öğeleri gruplamada kullanılan karakterdir. \ (Ters Taksim) kaçınma olarak bilinen, işaretten sonraki karakterlerden kaçınma hedeflemesinde kullanılır. [^] hedefleme yaparken içermeyen karakterleri belirtmede kullanılır. \s küçük s boşlukla eşleşmeyi sağlayan karakter kullanımıdır. \S büyük S ise boşluk olmayan her şey ile eşleşmeyi sağlar. \W harf, rakam veya alt çizgi olmayan karakterleri eşleştirmeyi sağlar.

Google Search Console'da Regex nasıl kullanılır?

Regex ifadelerini Google Search Console da sayfa ve sorgu raporlarında kullanabilirsiniz. Bu sayede performans raporunda eşleşen ve eşleşmeyen ifadeleri ile filtreleyerek büyük veriler arasından istediğiniz sonuçları elde etmenize olanak sağlar.

Google Search Console’da Regex kullanırken izlenecek adımlar;

İlk olarak Performans › Yeni › Sorgu veya Sayfa › Özel (Regex) alanı seçilir.

Sorgu ekranında ise 2 farklı ifade ile karşılaşırsınız. “Normal ifade ile eşleşir” pozitif kullanımlar için ve “Normal ifade ile eşleşmez” ise negatif kullanımlar için tercih edilmektedir.

Örneğin; Sorgu seçimi yaptık ve Regex kullanarak pozitif filtreleme yapmak istiyoruz. seo|nedir|nasıl|neden| şeklinde yazalım. Bu sayede çıkan veriler de istediğimiz kelimeleri içinde geçiren sorgular tespit etmiş olduk.

Aynı şeyi negatif filtreleme ile yaparsak burada da tam tersi şekilde yazdığımız kelimeleri içermeyen sorgu seçeneklerini analiz etme fırsatı yakalamış oluruz.

Bu sefer farklı bir örnek kurgusu ile sorgu ve URL uzunluğunu nasıl tespit edebileceğimize göz atalım. Aynı şekilde Sorgu ve Regex kullanarak pozitif filtreleme alanını seçiyoruz fakat farklı bir Regex kullanımı yapıyoruz. [\w\W\s]{10,50} filtrelemesi yaptığımızda küçük harf, büyük harf ve boşluklar regexe dahil olabilir. Yanda bulunan alan 10,50 ise solda bulunanların karakter uzunluğunu sınırlayarak veri sonuçlarını aktarıyor.

Karşılaştırma yapmak için Sorgu ekranında Filtre Uygula yanında Karşılaştır bulunmaktadır. Burada da istediğiniz verileri karşılaştırma imkanı ile verilerinizi analiz edebilirsiniz.

Sonuç

Sorgu yığınları ile baş etmekte zorlandığımızda bize kolaylık sağlayan Regex filtrelemeyi kullanabilir, verilerinizi daha faydalı şekilde analiz edebilirsiniz. Yukarıda bulunan tablodan yardım alarak istediğiniz sorgular için karakterleri

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