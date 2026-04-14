Rekabet Kurumu harekete geçti: Dijital çağda rekabet kuralları değişiyor

Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişmesi ve hayatın her alanında dijitalleşmenin artmasıyla birlikte piyasana dinamikleri de değişti. Adil rekabetin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Kurumu’nun kuralları, dijital dünyanın yeni düzenine uygun olarak yenilenecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre çalışma sonucunda Türkiye dinamiklerine uygun yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlar için özelleştirilmiş müdahale araçları belirlenecek.

Arama motorları, sosyal platformlar, e-ticaret siteleri ve çevrim içi hizmetler artık tüketici davranışları ve ticaret hacimleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu dönüşüm, klasik rekabet politikalarının dijital çağda yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. kurum “dijital piyasaların rekabet rotasını yeniden oluşturma” hedefiyle dijital pazarların yapısını ve işleyişini kapsamlı bir çerçevede analiz edecek.

Günümüzde dijital pazarlar, sahip oldukları özgün yapısal özellikleri nedeniyle rekabet otoritelerinin karşı karşıya bulunduğu en önemli inceleme alanlarından biri hâline gelmiştir. Güçlü ağ etkileri, veri sahipliğine dayanan güç, ölçek ve kapsam ekonomileri ile çok taraflı platform yapıları; bu pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin kısa sürede güçlü ve kalıcı piyasa konumları elde edebilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum, pazara giriş koşullarını zorlaştırabilmekte, teşebbüsler arası rekabet baskısını azaltabilmekte ve piyasa yapısının hızla yoğunlaşmasına yol açabilmektedir.

Çalışma kapsamında, dijital platformların sahip olduğu veri gücü, algoritmik sistemler ve ağ etkileri detaylı biçimde değerlendirilecek. Bu unsurların piyasa üzerindeki etkileri, rekabetin işleyişine olan yansımalarıyla birlikte ele alınacak. Özellikle veri sahipliğinin ve platform gücünün, piyasada güçlü ve kalıcı firmaların oluşmasına nasıl katkı sağladığı incelenecek. Yalnızca mevcut durumun tespiti değil, aynı zamanda daha etkin ve güncel politika araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yurt dışındaki örnekleri de inceleyecek. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan modellerin inceleneceği belirtildi. Kurumun hedefinin, yurt dışındaki bu modelleri doğrudan uygulamak yerine Türkiye’nin kendi piyasasına uygun bir yaklaşım geliştirmek olduğunun altı çizildi.

Hazırlanacak çalışma sonucunda, Türkiye’nin dijital pazar dinamiklerine uygun rekabet kuralları ve müdahale araçlarının belirlenmesi planlanıyor. Bu çerçevenin hem rekabetin korunmasına hem de piyasa yapısının sağlıklı işlemesine katkı sağlaması bekleniyor. Rekabet Kurumunun bu adımı, dijital ekonomide ortaya çıkan yeni risklere karşı daha etkin ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesini amaçlıyor.

