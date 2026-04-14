Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu harekete geçti: Dijital çağda rekabet kuralları değişiyor

    Rekabet Kurumu, dijitalleşen dünyayla birlikte değişime giden piyasa koşullarında "adil rekabet" ortamını korumak için Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalışması başlattığını duyurdu.

    Teknolojinin gelişmesi ve hayatın her alanında dijitalleşmenin artmasıyla birlikte piyasana dinamikleri de değişti. Adil rekabetin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Kurumu’nun kuralları, dijital dünyanın yeni düzenine uygun olarak yenilenecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre çalışma sonucunda Türkiye dinamiklerine uygun yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlar için özelleştirilmiş müdahale araçları belirlenecek.

    Arama motorları, sosyal platformlar, e-ticaret siteleri ve çevrim içi hizmetler artık tüketici davranışları ve ticaret hacimleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu dönüşüm, klasik rekabet politikalarının dijital çağda yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. kurum “dijital piyasaların rekabet rotasını yeniden oluşturma” hedefiyle dijital pazarların yapısını ve işleyişini kapsamlı bir çerçevede analiz edecek. 

    Günümüzde dijital pazarlar, sahip oldukları özgün yapısal özellikleri nedeniyle rekabet otoritelerinin karşı karşıya bulunduğu en önemli inceleme alanlarından biri hâline gelmiştir. Güçlü ağ etkileri, veri sahipliğine dayanan güç, ölçek ve kapsam ekonomileri ile çok taraflı platform yapıları; bu pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin kısa sürede güçlü ve kalıcı piyasa konumları elde edebilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum, pazara giriş koşullarını zorlaştırabilmekte, teşebbüsler arası rekabet baskısını azaltabilmekte ve piyasa yapısının hızla yoğunlaşmasına yol açabilmektedir.

    Çalışma kapsamında, dijital platformların sahip olduğu veri gücü, algoritmik sistemler ve ağ etkileri detaylı biçimde değerlendirilecek. Bu unsurların piyasa üzerindeki etkileri, rekabetin işleyişine olan yansımalarıyla birlikte ele alınacak. Özellikle veri sahipliğinin ve platform gücünün, piyasada güçlü ve kalıcı firmaların oluşmasına nasıl katkı sağladığı incelenecek. Yalnızca mevcut durumun tespiti değil, aynı zamanda daha etkin ve güncel politika araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

    Rekabet Kurumu, yurt dışındaki örnekleri de inceleyecek. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan modellerin inceleneceği belirtildi. Kurumun hedefinin, yurt dışındaki bu modelleri doğrudan uygulamak yerine Türkiye’nin kendi piyasasına uygun bir yaklaşım geliştirmek olduğunun altı çizildi.

    Hazırlanacak çalışma sonucunda, Türkiye’nin dijital pazar dinamiklerine uygun rekabet kuralları ve müdahale araçlarının belirlenmesi planlanıyor. Bu çerçevenin hem rekabetin korunmasına hem de piyasa yapısının sağlıklı işlemesine katkı sağlaması bekleniyor. Rekabet Kurumunun bu adımı, dijital ekonomide ortaya çıkan yeni risklere karşı daha etkin ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesini amaçlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sistem 4 5 6 hesaplama 4 maç tuttu infinix gt 30 pro müteahhit kaçtı iskan nasıl alınır messi yahudi mi stanley kayıt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum