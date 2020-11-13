Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı

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Türkiye’de cari açığı düşürmek için cep telefonlarına yüksek oranda vergi uygulanıyor. Telefonlardaki vergi her sene olduğu gibi bu sene de zamlanmıştı. Yılın ilk çeyreğinde telefonlardan alınan ÖTV, yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Zamdan ve döviz kurundan dolayı telefon fiyatları ciddi oranda arttı.

Ayrıca Bkz. "Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam"

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Aralık 2019’da ortalama bir cep telefonu fiyatı 2213 TL iken söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3809 TL’ye yükseldi.

İthalat arttı, ihracat azaldı

Cari açığı düşürmek için ithalatın düşürülmesi amaçlanıyordu ancak telefon fiyatlarındaki artışa rağmen ithal ettiğimiz telefon miktarı arttı. TÜİK verilerine göre 2020’nin ocak-eylül döneminde telefon ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı. Telefon ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 81 düşerek 5.4 milyon dolara geriledi.

https://www.dunya.com/ekonomi/pandemi-cep-telefonu-faturasini-25-artirdi-haberi-600089

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