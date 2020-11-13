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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı

    Pandemi döneminde artan fiyat ve vergilere rağmen cep telefonu ithalatı hız kesmedi. Bu yılın ocak-eylül döneminde cep telefonu ithalatı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.
    14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    2,7b
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    12
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı
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    Türkiye’de cari açığı düşürmek için cep telefonlarına yüksek oranda vergi uygulanıyor. Telefonlardaki vergi her sene olduğu gibi bu sene de zamlanmıştı. Yılın ilk çeyreğinde telefonlardan alınan ÖTV, yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Zamdan ve döviz kurundan dolayı telefon fiyatları ciddi oranda arttı.

    Ayrıca Bkz. "Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam"

    Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Aralık 2019’da ortalama bir cep telefonu fiyatı 2213 TL iken söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3809 TL’ye yükseldi.

    İthalat arttı, ihracat azaldı

    Cari açığı düşürmek için ithalatın düşürülmesi amaçlanıyordu ancak telefon fiyatlarındaki artışa rağmen ithal ettiğimiz telefon miktarı arttı. TÜİK verilerine göre 2020’nin ocak-eylül döneminde telefon ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı. Telefon ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 81 düşerek 5.4 milyon dolara geriledi.



    https://www.dunya.com/ekonomi/pandemi-cep-telefonu-faturasini-25-artirdi-haberi-600089 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Enflasyon %10 ama
    Yanıtla +30
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    danlabilic (Danla Bilic) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazıklar olsun, diyebileceğim tek kelime bu
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pik yapiyoruz , asagi dogru degil ama yukari dogru !
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    volga tuygun (tuygun habora) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar artışı + yeni ÖTV = % 70

    Ohhh!!! Suyundan da koy...
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    kingsix (Murat Arman) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece telefon fiyatlarimi artti acaba ? Arac fiyatlari ? Altin, doviz, gayrimenkul hepsi artti
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    oray (Oray G) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    genel kur da %60-70 arttığını düşünürsek normal bir artık gibi göründü bana.
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    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İdare eder bir telefon gümüzde hemen herşeyin üstesinden geliyor 15 binlik bir telefonla 5 bin TL’lik bir telefonun çok aman aman bir farkı yoktur
    1 Yanıt Yanıtla
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    kucukyenici 3 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    Aklıma bu haber geldi.



    Yasemin Özilhan, "Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabii ama benim öyle bir takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim" dedi.
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    e d d a i 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısıtlamalar olmasa ithalat kaç olurdu acaba.Millet bir şekilde görüyor işini alıyor telefonu.Aradaki tek fark buradaki firmalar deli kar ediyor,olan vatandaşa oluyor.
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    hakanhan68 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    pik yamadık mı şimdi . çay içelim güzelleşelim .

    Yiğit Bulut: (2007)
    - Türkiye'de üretici kimse kalmayacak. Herkes ithalatçı olacak.

    https://twitter.com/i/status/1322644827792674818
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    devletin babasıyım sanki. kendime bir telefon alacam devlet diyorki bir tanede bana al. sana nasil bir telefon alayım. ödediğim paranın yarısı vergi. yazık gunah bu millete.
    Yanıtla +1
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pik yapiyoruz , asagi dogru degil ama yukari dogru !
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    burkibey (burkay akar) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin günahkâr ve küfürbaz oldum. Hergün yeni bir haber. Bu millet bunu hak etmiyor. Yazık çok yazık
    Yanıtla +6
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Enflasyon %10 ama
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    2701 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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