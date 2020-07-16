Rekabet Kurumu, tüm e-ticaret pazaryerlerine inceleme başlattı

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Rekabet Kurumu, pazaryeri formatında faaliyet gösteren e-ticaret sitelerine inceleme başlattı. E-pazaryerlerinin rekabetçi politikaları ve rekabet karşıtı faaliyetleri incelenecek. İnceleme sonucunda sitelere yaptırım uygulanmayacak ancak sektördeki rekabet karşıtı hususlara uygulanacak yaptırımlar için kılavuz olması amaçlanıyor.

N11, Hepsiburada, Amazon, Trendyol gibi siteler e-pazaryerlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu siteler; satıcılar ile müşterileri bir araya getiriyor. Ayrıca kendi sattığı ürünler de bulunuyor. E-pazaryerleri; aracılık ettiği satışlardan komisyon alıyor. Satıcılara reklam ve kargo gibi çeşitli imkanlar sunulurken müşterilerin mağduriyet yaşaması durumunda satıcılara bazı yaptırımlar uygulanıyor.

Rekabet Kurumu, e-pazaryerlerinin çalışma şeklini inceleyecek. Rekabetin sağlıklı koşullar altında sürdürülüp sürdürülmediğine bakacak. Rekabet ihlali tespit edilmesi halinde çeşitli düzenlemeler hazırlanarak adil rekabet ortamı hazırlanacak.

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Rekabet Kurumunun açıklaması şu şekilde:

"E-ticaretin ülkemizdeki hızlı yükselişinde itici güç arz eden çevrimiçi perakende kanalının önemli aktörleri arasında yer alan E-Pazaryeri Platformlarına yönelik olarak Rekabet Kurulu’nun 11.06.2020 tarih, 20-28/353-M sayılı kararı ile sektör incelemesi başlatıldı.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu duyuruda sektör incelemesine dayanak teşkil eden temel gelişmeler ile incelemenin planlanan kapsam ve niteliği hakkında kısa bilgiler yer almaktadır.

E-pazaryerleri, sahip oldukları platform ekonomisi işleyiş ve etkileri nedeniyle geleneksel piyasalardan ayrışan; benimsedikleri iş modelleri ve pazar davranışları ile yeni ekonominin rekabetçi düzenini belirleyen öncü piyasa aktörleri arasında yer almaktadır.

Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarına dayanan eşanlı rollerinin de etkisiyle kötüye kullanma endişelerini de beslediği görülmektedir. Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı ve/ya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da; sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır.

Yukarıda yer verilen çerçeve dâhilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.

Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesinde, e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçiler ile bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması ve bu fotoğraf temelinde etkin ve rekabetçi işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…."

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-tarafindan-e-pazaryeri-pl-b792ce1d38c7ea11811c00505694b4c6

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