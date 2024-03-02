Rekabet Kurumu, Turkcell'in de aralarında bulunduğu 8 şirkete ceza kesti

Rekabet Kurumu haklarında soruşturma yürüttüğü 8 şirketin, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verdi. Bu şirketlere toplam 91 milyon TL idari para cezası kesildi.
Ceza kesilen şirketler ve aldıkları cezalar şöyle:
- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye 57.300.961,97 TL
- Innova Bilişim Çözümleri AŞ’ye 11.428.409,23 TL
- Ericsson Telekomünikasyon AŞ’ye 7.441.079,06 TL
- Netaş Telekomünikasyon AŞ’ye 5.243.243,58 TL
- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.115.386,43 TL
- i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ’ye 3.824.079,86 TL
- Pia Bilişim Hizmetleri AŞ’ye 1.619.663,42 TL
- Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ’ye 724.877,82 TL
Ayrıca Rekabet Kurumu, ayrıca aynı soruşturma kapsamında 12 şirket hakkında herhangi bir ihlal söz konusu olmadığı için bu şirketlere para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.
Ceza kesilmeyen şirketler şunlar:
- Akgün Yazılım Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
- Amdocs Yazılım Hizmetleri AŞ
- Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ
- Comodo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ
- Inspirit Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
- Kale Yazılım San. ve Tic. AŞ
- Kalitte Profesyonel Bilgi Teknolojileri Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti.
- Magis Teknoloji AŞ
- Netrd Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon AŞ
- Vitelco Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti.
- 4S Bilgi Teknolojileri AŞ
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.