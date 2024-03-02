Rekabet Kurumu, Turkcell'in de aralarında bulunduğu 8 şirkete ceza kesti

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu aralarında Turkcell’in de bulunduğu 8 farklı şirkete ceza kesti. Bu şirketlerin rekabete aykırı anlaşmalar yaptığı belirtildi.

Rekabet Kurumu haklarında soruşturma yürüttüğü 8 şirketin, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verdi. Bu şirketlere toplam 91 milyon TL idari para cezası kesildi.

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Ceza kesilen şirketler ve aldıkları cezalar şöyle:

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye 57.300.961,97 TL

Innova Bilişim Çözümleri AŞ’ye 11.428.409,23 TL

Ericsson Telekomünikasyon AŞ’ye 7.441.079,06 TL

Netaş Telekomünikasyon AŞ’ye 5.243.243,58 TL

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.115.386,43 TL

i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ’ye 3.824.079,86 TL

Pia Bilişim Hizmetleri AŞ’ye 1.619.663,42 TL

Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ’ye 724.877,82 TL

Ayrıca Rekabet Kurumu, ayrıca aynı soruşturma kapsamında 12 şirket hakkında herhangi bir ihlal söz konusu olmadığı için bu şirketlere para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Ceza kesilmeyen şirketler şunlar:

Akgün Yazılım Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.

Amdocs Yazılım Hizmetleri AŞ

Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ

Comodo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ

Inspirit Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Kale Yazılım San. ve Tic. AŞ

Kalitte Profesyonel Bilgi Teknolojileri Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Magis Teknoloji AŞ

Netrd Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon AŞ

Vitelco Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti.

4S Bilgi Teknolojileri AŞ

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