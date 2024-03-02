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    Rekabet Kurumu, Turkcell'in de aralarında bulunduğu 8 şirkete ceza kesti

    Rekabet Kurumu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkındaki soruşturmasını tamamladı. 8 şirkete toplam 91 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
    Rekabet Kurumu'ndan 8 şirkete ceza: Listede Turkcell de var Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu aralarında Turkcell’in de bulunduğu 8 farklı şirkete ceza kesti. Bu şirketlerin rekabete aykırı anlaşmalar yaptığı belirtildi.

    Rekabet Kurumu haklarında soruşturma yürüttüğü 8 şirketin, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verdi. Bu şirketlere toplam 91 milyon TL idari para cezası kesildi.

    Ceza kesilen şirketler ve aldıkları cezalar şöyle:

    • Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye 57.300.961,97 TL
    • Innova Bilişim Çözümleri AŞ’ye 11.428.409,23 TL
    • Ericsson Telekomünikasyon AŞ’ye 7.441.079,06 TL
    • Netaş Telekomünikasyon AŞ’ye 5.243.243,58 TL
    • Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.115.386,43 TL
    • i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ’ye 3.824.079,86 TL
    • Pia Bilişim Hizmetleri AŞ’ye 1.619.663,42 TL
    • Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ’ye 724.877,82 TL

    Ayrıca Rekabet Kurumu, ayrıca aynı soruşturma kapsamında 12 şirket hakkında herhangi bir ihlal söz konusu olmadığı için bu şirketlere para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

    Ceza kesilmeyen şirketler şunlar:

    • Akgün Yazılım Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
    • Amdocs Yazılım Hizmetleri AŞ
    • Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ
    • Comodo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
    • Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ
    • Inspirit Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
    • Kale Yazılım San. ve Tic. AŞ
    • Kalitte Profesyonel Bilgi Teknolojileri Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti.
    • Magis Teknoloji AŞ
    • Netrd Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon AŞ
    • Vitelco Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti.
    • 4S Bilgi Teknolojileri AŞ
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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