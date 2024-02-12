Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza!

- “Yorumlar tüketicileri yanıltıcı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı”
- Patlayıcı madde satışına durdurma kararı
- Trendyol'da katana kılıcı ve pala bıçak satıldığı tespit edildi
- Yorumlar
Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol’da satılan çeşitli kremlerde sağlık beyanı içeren tüketici yorumlarının bulunduğu tespit edildi. Kurul tarafından bu yorumların kaldırılmasına ve 347 bin 128 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.
Satılan kremlerde “hemen diz ağrılarım hafifledi”, “bel fıtığı var ağrısına iyi geldi”, “babamın bel ağrısını geçirdi, kendi boyun sırt ağrımı geçirdi”, “ağrısını kesiyor”, “dizimdeki ağrılar azaldı” ifadelerine yer verildiği görülüyor.
“Yorumlar tüketicileri yanıltıcı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı”
Yapılan açıklamada, “Bahse konu ürünlerin “Ürün Değerlendirmeleri” sayfalarında kozmetik ürünlere yönelik mevzuata aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmelerine yer verildiği, bu değerlendirmelerin satışa sunulan ürünlerin ilaç veya beşeri tıbbi ürün izlenimi yaratarak tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği” ifade edildi. Yorumlar nedeniyle 347 bin 128 TL idari para cezası kesildi.
Patlayıcı madde satışına durdurma kararı
Trendyol’da bir satıcı tarafından patlayıcı madde satıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, bu ürünlerin satıştan kaldırılmasına karar verdi. Kurulun duyurusuna göre bir satıcı tarafından “piroteknik” yani patlayıcı/parlayıcı maddelerin satıldığı tespit edildi. Kargoyla taşınması yasak olmasına rağmen "piroteknik" maddelerin internet üzerinden mesafeli satış yöntemiyle satılarak kargolandığı, dolayısıyla söz konusu reklamlarda güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açışından tehlike oluşturabileceği belirtildi.
Trendyol'da katana kılıcı ve pala bıçak satıldığı tespit edildi
Trendyol’da çeşitli satıcıların "Kill Bill Kılıcı Katana", "Tactical Line 21 cm Stiletto Paslanmaz Çelik Sustalı", "Oscar Outdoor Pala Kamp Palası-Bıçağı OUT1034" ürünlerini sattığı tespit edildi. Reklam yasağı bulunan ve internetten satışı yapılarak güvenlik açısından tehlike oluşturan bu ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.