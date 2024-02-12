Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, ürünler hakkındaki yorumlar nedeniyle Trendyol’a ceza kesti. Trendyol’daki müşteri yorumlarının mevzuata aykırı ifadeler içerdiği açıklandı.

Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol’da satılan çeşitli kremlerde sağlık beyanı içeren tüketici yorumlarının bulunduğu tespit edildi. Kurul tarafından bu yorumların kaldırılmasına ve 347 bin 128 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Satılan kremlerde “hemen diz ağrılarım hafifledi”, “bel fıtığı var ağrısına iyi geldi”, “babamın bel ağrısını geçirdi, kendi boyun sırt ağrımı geçirdi”, “ağrısını kesiyor”, “dizimdeki ağrılar azaldı” ifadelerine yer verildiği görülüyor.

“Yorumlar tüketicileri yanıltıcı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı”

Yapılan açıklamada, “Bahse konu ürünlerin “Ürün Değerlendirmeleri” sayfalarında kozmetik ürünlere yönelik mevzuata aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmelerine yer verildiği, bu değerlendirmelerin satışa sunulan ürünlerin ilaç veya beşeri tıbbi ürün izlenimi yaratarak tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği” ifade edildi. Yorumlar nedeniyle 347 bin 128 TL idari para cezası kesildi.

Patlayıcı madde satışına durdurma kararı

Trendyol’da bir satıcı tarafından patlayıcı madde satıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, bu ürünlerin satıştan kaldırılmasına karar verdi. Kurulun duyurusuna göre bir satıcı tarafından “piroteknik” yani patlayıcı/parlayıcı maddelerin satıldığı tespit edildi. Kargoyla taşınması yasak olmasına rağmen "piroteknik" maddelerin internet üzerinden mesafeli satış yöntemiyle satılarak kargolandığı, dolayısıyla söz konusu reklamlarda güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açışından tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Trendyol'da katana kılıcı ve pala bıçak satıldığı tespit edildi

Trendyol’da çeşitli satıcıların "Kill Bill Kılıcı Katana", "Tactical Line 21 cm Stiletto Paslanmaz Çelik Sustalı", "Oscar Outdoor Pala Kamp Palası-Bıçağı OUT1034" ürünlerini sattığı tespit edildi. Reklam yasağı bulunan ve internetten satışı yapılarak güvenlik açısından tehlike oluşturan bu ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildi.

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Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza!