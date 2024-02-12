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    Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza!

    Reklam Kurulu, Trendyol'da çeşitli kozmetik ürünlerinde ilaç ve tıbbi ürün izlenimi yaratan yorumlar bulunduğu için Trendyol'a para cezası ve yorumların kaldırılması cezası verdi. 
    Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, ürünler hakkındaki yorumlar nedeniyle Trendyol’a ceza kesti. Trendyol’daki müşteri yorumlarının mevzuata aykırı ifadeler içerdiği açıklandı.

    Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol’da satılan çeşitli kremlerde sağlık beyanı içeren tüketici yorumlarının bulunduğu tespit edildi. Kurul tarafından bu yorumların kaldırılmasına ve 347 bin 128 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

    Satılan kremlerde “hemen diz ağrılarım hafifledi”, “bel fıtığı var ağrısına iyi geldi”, “babamın bel ağrısını geçirdi, kendi boyun sırt ağrımı geçirdi”, “ağrısını kesiyor”, “dizimdeki ağrılar azaldı” ifadelerine yer verildiği görülüyor.

    “Yorumlar tüketicileri yanıltıcı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı”

    Yapılan açıklamada, “Bahse konu ürünlerin “Ürün Değerlendirmeleri” sayfalarında kozmetik ürünlere yönelik mevzuata aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmelerine yer verildiği, bu değerlendirmelerin satışa sunulan ürünlerin ilaç veya beşeri tıbbi ürün izlenimi yaratarak tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği” ifade edildi. Yorumlar nedeniyle 347 bin 128 TL idari para cezası kesildi.

    Patlayıcı madde satışına durdurma kararı

    Trendyol’da bir satıcı tarafından patlayıcı madde satıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, bu ürünlerin satıştan kaldırılmasına karar verdi. Kurulun duyurusuna göre bir satıcı tarafından “piroteknik” yani patlayıcı/parlayıcı maddelerin satıldığı tespit edildi. Kargoyla taşınması yasak olmasına rağmen "piroteknik" maddelerin internet üzerinden mesafeli satış yöntemiyle satılarak kargolandığı, dolayısıyla söz konusu reklamlarda güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açışından tehlike oluşturabileceği belirtildi.

    Trendyol'da katana kılıcı ve pala bıçak satıldığı tespit edildi

    Trendyol’da çeşitli satıcıların "Kill Bill Kılıcı Katana", "Tactical Line 21 cm Stiletto Paslanmaz Çelik Sustalı", "Oscar Outdoor Pala Kamp Palası-Bıçağı OUT1034" ürünlerini sattığı tespit edildi. Reklam yasağı bulunan ve internetten satışı yapılarak güvenlik açısından tehlike oluşturan bu ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 23 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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