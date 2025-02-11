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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, olumsuz yorumları yayınlamayan Trendyol’a ceza kestiğini duyurdu. Reklam Kurulu, olumsuz nitelikteki yorumların yayınlanmamasının iki farklı yönetmelikteki hükümlere aykırı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Hepsiburada’daki ürün yorumlarına ceza! 1 sa. önce eklendi

Trendyol’da “Tansoy Home” adlı satıcıdan “Mabel” marka teraslı kedi evi satın alan bir tüketici, ürünü teslim aldıktan sonra ürünün ayıplı olduğunu görmesi üzerine “Dalga geçer gibi 4 parça 20 gramlık ve 5 cm ebadında kedi silüeti göndermişler. bunu yollamak ayıptır... Mümkün olsa bir yıldızın da altında puanlamak isterdim, ama ne yazık ki en düşük puan bu...” şeklinde yorum yazdı. Trendyol bu yorumu, yorum yayınlanma kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Trendyol'un olumsuz yorumları yayınlamama politikasına ceza!

Kanuna göre tüketiciler bir mal, hizmet, satıcı veya sağlayıcıla ilişkin değerlendirme yapması durumunda bu değerlendirmelerin olumlu ya da olumsuz ayrımı olmaksızın yayınlanması gerekiyor. Olumsuz yorumların yayınlanmasının engellenmesi, “haksız ticari uygulama” niteliğinde değerlendiriliyor.

Reklam Kurulu olumsuz yorumların yayınlanmamasının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 28/B/1, 28/B/2, 28/B/3 ve 32/1 inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62’nci maddesine aykırı olduğuna karar verdi. Trendyol’a 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/13 üncü maddeleri uyarınca anılan ticari uygulamaları durdurma cezası verildi.

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Bakanlıktan olumsuz yorumları yayınlamayan Trendyol'a ceza!