Renault 4 ve 5 için yeni nesil motor hamlesi: Menzil ve verimlilik artacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Renault’nun Elektrikli Motor ve Batarya Geliştirme Müdürü Marianne Bataillon tarafından paylaşılan bilgilere göre, marka ikinci nesil elektrikli motor üniteleri üzerinde köklü güncellemeler planlıyor.

Twingo modelinde ilk kez kullanılan "Gen 2 Evo" altyapısının daha güçlü ve verimli versiyonları, 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla Renault 4 ve Renault 5 modellerindeki yerini alacak. Bu hamleyle birlikte araçların mevcut menzil değerlerinin yukarı çekilmesi hedefleniyor.

Giriş seviyesine LFP dokunuşu

Renault İngiltere Genel Müdürü Adam Wood, markanın gelecek ürün yol haritasında LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisinin kritik bir rol oynayacağını doğruladı. Wood, bu hücre kimyasının doğrudan Renault 4 ve Renault 5’in "Urban Range" adı verilen giriş seviyesi versiyonlarında kullanılacağını işaret etti.

Tam Boyutta Gör Mevcut durumda kullanılan maliyetli NMC (Nikel Manganez Kobalt) bataryaların yerini alacak olan LFP teknolojisi, sürüş menzilinden dramatik bir ödün vermeden çok daha uygun fiyatlı erişilebilir elektrikli otomobillerin önünü açacak.

Volkswagen ve Skoda tehdidi güncelleme getirdi

Renault'yu bu yeniliklere zorlayan en büyük faktör, Alman rakiplerinin pazara getirmeye hazırlandığı iddialı veriler oldu. Volkswagen’in yaklaşmakta olan ID. Polo ve Skoda'nın Epiq modelleri, 155 kW motor ve 52 kWsa batarya kombinasyonuyla 440 ile 454 kilometre arasında menzil vadediyor.

Ferrari Luce Çin'de kapışıldı: 88 adet kontenjan hemen tükendi 11 sa. önce eklendi

Mevcut Renault modellerinin en güçlü versiyonları ise (110 kW motor / 52 kWsa batarya) sırasıyla 409 ve 410 km menzil sunabiliyor. Aradaki bu 40 kilometrelik farkı kapatmak ve segment liderliğini korumak isteyen Fransız üretici, yeni motor güncellemeleriyle elini güçlendirmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ucuz elektrikli Renault yolda: Popüler modellere LFP müjdesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: