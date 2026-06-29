Renault 4 ve 5 için yeni nesil motor hamlesi: Menzil ve verimlilik artacak

Twingo modelinde ilk kez kullanılan "Gen 2 Evo" altyapısının daha güçlü ve verimli versiyonları, 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla Renault 4 ve Renault 5 modellerindeki yerini alacak. Bu hamleyle birlikte araçların mevcut menzil değerlerinin yukarı çekilmesi hedefleniyor.
Giriş seviyesine LFP dokunuşu
Renault İngiltere Genel Müdürü Adam Wood, markanın gelecek ürün yol haritasında LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisinin kritik bir rol oynayacağını doğruladı. Wood, bu hücre kimyasının doğrudan Renault 4 ve Renault 5’in "Urban Range" adı verilen giriş seviyesi versiyonlarında kullanılacağını işaret etti.
Volkswagen ve Skoda tehdidi güncelleme getirdi
Renault'yu bu yeniliklere zorlayan en büyük faktör, Alman rakiplerinin pazara getirmeye hazırlandığı iddialı veriler oldu. Volkswagen’in yaklaşmakta olan ID. Polo ve Skoda'nın Epiq modelleri, 155 kW motor ve 52 kWsa batarya kombinasyonuyla 440 ile 454 kilometre arasında menzil vadediyor.
Mevcut Renault modellerinin en güçlü versiyonları ise (110 kW motor / 52 kWsa batarya) sırasıyla 409 ve 410 km menzil sunabiliyor. Aradaki bu 40 kilometrelik farkı kapatmak ve segment liderliğini korumak isteyen Fransız üretici, yeni motor güncellemeleriyle elini güçlendirmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/electric-cars/renault-4-and-5-due-extra-power-and-range-2027 https://www.autoexpress.co.uk/renault/5/369834/renault-5-and-renault-4-could-get-even-cheaper-thanks-twingos-battery-tech Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş