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    Renault 4 ve 5 için yeni nesil motor hamlesi: Menzil ve verimlilik artacak

    Fransız üretici Renault, ikonik modelleri Renault 4 ve 5 için verimlilik odaklı yeni nesil elektrikli motorlar geliştiriyor. Şirket ayrıca giriş seviye versiyonlarda LFP bataryaya geçiş yapacak.

    Ucuz elektrikli Renault yolda: Popüler modellere LFP müjdesi Tam Boyutta Gör
    Renault’nun Elektrikli Motor ve Batarya Geliştirme Müdürü Marianne Bataillon tarafından paylaşılan bilgilere göre, marka ikinci nesil elektrikli motor üniteleri üzerinde köklü güncellemeler planlıyor.

    Twingo modelinde ilk kez kullanılan "Gen 2 Evo" altyapısının daha güçlü ve verimli versiyonları, 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla Renault 4 ve Renault 5 modellerindeki yerini alacak. Bu hamleyle birlikte araçların mevcut menzil değerlerinin yukarı çekilmesi hedefleniyor.

    Giriş seviyesine LFP dokunuşu

    Renault İngiltere Genel Müdürü Adam Wood, markanın gelecek ürün yol haritasında LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisinin kritik bir rol oynayacağını doğruladı. Wood, bu hücre kimyasının doğrudan Renault 4 ve Renault 5’in "Urban Range" adı verilen giriş seviyesi versiyonlarında kullanılacağını işaret etti.

    Ucuz elektrikli Renault yolda: Popüler modellere LFP müjdesi Tam Boyutta Gör
    Mevcut durumda kullanılan maliyetli NMC (Nikel Manganez Kobalt) bataryaların yerini alacak olan LFP teknolojisi, sürüş menzilinden dramatik bir ödün vermeden çok daha uygun fiyatlı erişilebilir elektrikli otomobillerin önünü açacak.

    Volkswagen ve Skoda tehdidi güncelleme getirdi

    Renault'yu bu yeniliklere zorlayan en büyük faktör, Alman rakiplerinin pazara getirmeye hazırlandığı iddialı veriler oldu. Volkswagen’in yaklaşmakta olan ID. Polo ve Skoda'nın Epiq modelleri, 155 kW motor ve 52 kWsa batarya kombinasyonuyla 440 ile 454 kilometre arasında menzil vadediyor.

    Mevcut Renault modellerinin en güçlü versiyonları ise (110 kW motor / 52 kWsa batarya) sırasıyla 409 ve 410 km menzil sunabiliyor. Aradaki bu 40 kilometrelik farkı kapatmak ve segment liderliğini korumak isteyen Fransız üretici, yeni motor güncellemeleriyle elini güçlendirmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/electric-cars/renault-4-and-5-due-extra-power-and-range-2027 https://www.autoexpress.co.uk/renault/5/369834/renault-5-and-renault-4-could-get-even-cheaper-thanks-twingos-battery-tech
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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