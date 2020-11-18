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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı

    Crossover yelpazesine yeni bir model eklemeye hazırlanan Renault, söz konusu aracın ön gösterimi olarak Kiger konseptinin örtüsünü kaldırdı. Kiger'ın üretim versiyonunun ana hedefi Hindistan pazarı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı
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    Otomotiv üreticilerinin SUV segmentine yönelik atılımlarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız marka Renault, Kiger adını verdiği yeni crossover konseptini tanıttı.

    Renault Kiger konsepti, şirketin önümüzdeki süreçte ilk hedef olarak Hindistan pazarı için üreteceği bir crossover modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Ülkedeki vergi avantajından faydalanmak için 4 metreden az uzunluğa sahip olacağı açıklanan araç satışa sunulduğunda markanın Kwid, Duster ve Triber'dan oluşan ürün gamına eklenmiş olacak.

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    Tasarım olarak bir konsept çalışması olduğunu her detayıyla belli eden Renault Kiger'ın ön bölümünde boydan boya uzanan ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra aracın farklı yerlerinde karşımıza çıkan yeşil detaylar, ince yan aynalar, tavan üzerindeki fütüristik portbagaj, spoyler ve C şekilli LED stoplar da dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

    Kiger konseptinin tasarım olarak gelecekteki üretim versiyonuna oldukça yakın olduğunun altını çizen Renault, aracın Hindistan dışındaki pazarlarda da satılacağını belirtti. Şimdilik araçla ilgili verilen detaylar bu kadar.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Jantları çok göz yoruyor, kar zinciri takılmış gibi, çok fazla göz yoran detay var arabada zaten en azından onları daha sade yapabilirlermiş.
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    muratkaya (Murat KAYA) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gel üstüme tükür diyor midem bulandı.
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    eCoLL (Eser ÖZYAMAN) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Captur ile Toyota C-HR arasında bişi olmuş gibi..
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 43 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adam gibi bi SUV çıkaramadı...kücük crossover da yuvarlanıp duruyor
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    nebulabado 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hindistan vergiyi arabanın boyuna göre mi alıyormuş?
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) nebulabado
    Boyu değil işlevi mi önemli demiş
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    porsoro 1 sa. ( Mesaj Silindi ) nebulabado
    Öyle anlaşılıyor. Ama eskiden bizde de kilosuna göre alınıyormuş.
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