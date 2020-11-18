Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı

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Otomotiv üreticilerinin SUV segmentine yönelik atılımlarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız marka Renault, Kiger adını verdiği yeni crossover konseptini tanıttı.

Renault Kiger konsepti, şirketin önümüzdeki süreçte ilk hedef olarak Hindistan pazarı için üreteceği bir crossover modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Ülkedeki vergi avantajından faydalanmak için 4 metreden az uzunluğa sahip olacağı açıklanan araç satışa sunulduğunda markanın Kwid, Duster ve Triber'dan oluşan ürün gamına eklenmiş olacak.

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Tasarım olarak bir konsept çalışması olduğunu her detayıyla belli eden Renault Kiger'ın ön bölümünde boydan boya uzanan ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra aracın farklı yerlerinde karşımıza çıkan yeşil detaylar, ince yan aynalar, tavan üzerindeki fütüristik portbagaj, spoyler ve C şekilli LED stoplar da dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Kiger konseptinin tasarım olarak gelecekteki üretim versiyonuna oldukça yakın olduğunun altını çizen Renault, aracın Hindistan dışındaki pazarlarda da satılacağını belirtti. Şimdilik araçla ilgili verilen detaylar bu kadar.

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