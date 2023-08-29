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    Renault yeni SUV aracının ismini açıkladı: İşte ilk görüntüleri

    Fransız otomobil devi uluslararası pazarlarda boy gösterecek yeni SUV modelinin ilk teaser görüntülerini yayınladı. Sandero Stepway ve Duster arasında konumlanacak araç Ekim'de görücüye çıkacak.

    Renault yeni SUV aracının ismini açıkladı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Renault, uluslararası pazarlara yönelik yeni bir crossover piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault Kardian olarak adlandırılacak model 5 Ekim'de Rio de Janeiro'da görücüye çıkacak. Fransız otomobil üreticisi aracın tasarımı hakkında ipuçları veren ilk tanıtım görüntülerini de yayınladı.

    Renault Kardian, Renault Duster'dan daha küçük B sınıfı bir kompakt SUV olacak. Araç ilk olarak Latin Amerika pazarında piyasaya sürülecek ve daha sonra diğer bölgelerde boy gösterecek. Renault'nun Avrupa dışındaki pazarlara yönelik yeni model ailesinin ilk temsilcisi olacak.

    Renault yeni SUV aracının ismini açıkladı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Tanıtım videosunda göze çarpanlar

    Yeni Renault Kardian'ın hangi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak, yeni crossover'ın daha önce piyasaya sürülen Dacia Sandero Stepway'in Renault versiyonu olması muhtemel. Şimdilik sadece şirketin yayınladığı kısa görüntülere bakarak fikir sahibi olabiliriz.

    Teaser görüntülerde araç sportif hatları, şişkin bagaj kapağı, damla şeklindeki arka lambaları ve ana gövde rengiyle kontrast oluşturan tavanı ile ön plana çıkıyor. Renault tasarımcılarının başarılı Captur imajından yararlanmaya devam ettikleri açık.

    Fransız otomobil üreticisi SUV modellerine "K" harfi ile isim verme geleneğini sürdürüyor (Koleos, Kadjar, Kwid ve Kiger). Renault Kardian'ın motor seçenekleri hakkında henüz hiçbir ayrıntı yok. Aracın teknik özelliklerini ve fiyatını 25 Ekim'deki etkinlikte öğreneceğiz.

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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