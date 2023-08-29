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Renault, uluslararası pazarlara yönelik yeni bir crossover piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault Kardian olarak adlandırılacak model 5 Ekim'de Rio de Janeiro'da görücüye çıkacak. Fransız otomobil üreticisi aracın tasarımı hakkında ipuçları veren ilk tanıtım görüntülerini de yayınladı.

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Renault Kardian, Renault Duster'dan daha küçük B sınıfı bir kompakt SUV olacak. Araç ilk olarak Latin Amerika pazarında piyasaya sürülecek ve daha sonra diğer bölgelerde boy gösterecek. Renault'nun Avrupa dışındaki pazarlara yönelik yeni model ailesinin ilk temsilcisi olacak.

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Tanıtım videosunda göze çarpanlar

Yeni Renault Kardian'ın hangi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak, yeni crossover'ın daha önce piyasaya sürülen Dacia Sandero Stepway'in Renault versiyonu olması muhtemel. Şimdilik sadece şirketin yayınladığı kısa görüntülere bakarak fikir sahibi olabiliriz.

Teaser görüntülerde araç sportif hatları, şişkin bagaj kapağı, damla şeklindeki arka lambaları ve ana gövde rengiyle kontrast oluşturan tavanı ile ön plana çıkıyor. Renault tasarımcılarının başarılı Captur imajından yararlanmaya devam ettikleri açık.

Fransız otomobil üreticisi SUV modellerine "K" harfi ile isim verme geleneğini sürdürüyor (Koleos, Kadjar, Kwid ve Kiger). Renault Kardian'ın motor seçenekleri hakkında henüz hiçbir ayrıntı yok. Aracın teknik özelliklerini ve fiyatını 25 Ekim'deki etkinlikte öğreneceğiz.

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Renault yeni SUV aracının ismini açıkladı: İşte ilk görüntüleri