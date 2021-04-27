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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek

    Fransız markanın CEO'su Luca De Meo, yeni nesil dizel motor geliştirmeye para harcamayacaklarını, bunun yerine eldeki motorları bir süre daha güncelleyeceklerini duyurdu.
    27 Nisan 2021, 15:30 (7 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek
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    Katı emisyon kuralları, kirli araçlara yönelik yaptırımlar ve elektrikli araçlar için sunulan teşvikler otomotiv üreticilerini köşeye sıkıştırmış durumda. Buna kemer sıkma politikaları da eklenince, yatırım konusunda gözden çıkarılan ilk şeylerden biri dizel motorlar oluyor.

    Daha önce Nissan ve Volvo gibi birçok üreticinin ya dizeli tamamen terk etme ya da yeni nesil dizel motorlar geliştirmeme kararı aldığına şahit olmuştuk. Söz konusu şirketler bunun yerine Ar-Ge süreci oldukça pahalı olan elektrikli araç teknolojilerine odaklanıyor. Bu kapsamda Renault'nun da dizelden vazgeçmek zorunda kalacağı aşikardı fakat yeni açıklamayla bu durum daha somut bir hal aldı.

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    Fransız markanın CEO'su Luca De Meo, kısa süre önce düzenlenen genel kurul toplantısında şirketin gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. De Meo'nun duyurularından birisi de Renault'nun son nesil dizel araçlarına uyacak yeni motorlar geliştirmeyeceği yönündeydi. Şirket bunun yerine elindeki motorları güncelleyecek. Görünen o ki Renault'da bir süre daha dizel motorlu araçlar göreceğiz fakat bu durum fazla uzun sürmeyecek gibi.

    Maliyet kısma politikası kapsamında yeni dizel motorlara para harcamayacak olan Renault'nun hedefi elbetteki elektriklenme konusunda vites arttırmak olacak. Öyle ki Fransız marka 2025 yılına geldiğimizde tüm satışların yüzde 65'inin elektrikli araçlardan (hibrit dahil) oluşmasını hedefliyor. 2030 yılına yönelik hedef ise tüm satışların yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturması.

    De Meo aynı toplantıda gelecek Renault modellerinin 180 km/s maksimum hızı aşamayacaklarını da duyurmuştu.



    https://europe.autonews.com/automakers/renault-scraps-investment-new-diesel-engine
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    agelbal 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektrikli motora karşı değilim ama elektrikli araç fiyatlarına karşıyım.. elimizdeki dci ye sahip çıkalım bu pahalılıkta elektriğe geçilince değerlenir iyice :))
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    daswagen (???????????? ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renoyu reno yapan dci motorudur, dci’ si olmayan megane leylasız mecnuna benzer.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    her şey elektriğe kayıyor desenize
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrik konusunda atıp tutanlar. Sektörün içinde 5 yıl çalışmış birisi olarak elektrik devri beklenenden 3-5 yıl arası hızlı başladı bile diyebilirim. Ondan dolayı firmalar bıçak gibi kesiyor içten yanmalıyı, hatta dizeli direkt. OEM tahminleri 2025 gibi patlama yaşanması iken o patlama EU da şu an başladı bile. Sadece mevcut krizler nedeniyle (çip, batarya) istenilen randıman alınamıyor.
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    Cihat_, (Cihat ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Var olan makinalar zaten birkaç küçük değişiklik ile 10-15 yıl çok rahat kullanılır.



    Hibriti elektrikli otomobilden saymaları ayrı bir fiyasko bence. Emisyondan kaçmak için üreticilerin uydurduğu şey bunu kendileride biliyor.



    Bence batarya teknolojileri gelişmedikçe ve ucuzlamadıkça bırakın %50 elektrikli araba satmayı %5i bile geçemez.
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elindeki motorları güncelleyecekmiş,daha uzun seneler dci bizimle birlikte yani
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    fractal design (Evren ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Euro 5'ten sonra zaten tadı kaçtı dizelin. Addblue ve buna bağlı emisyon sorunları markaları bu işten uzaklaştırıyor.

    Toyota da ticari aracı için yatırım yapmak yerine gitti PSA motoru kullandı.

    Dizel kullanıcısı olarak ben de bu işin çok süreceğini düşünmüyorum. Bundan sonra dizel yerine hybrid modeller olur.

    Bu demek değil ki elimdeki dizel aracı satıp benzinli araç alacağım. Elimdekinin kıymetini bileceğim.
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    E Elektrikliarabasever 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber
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    SuperVisör (mahir cam) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    araplar düşünsün
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    P Polestar191 (Burak ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Segmentinde en iyi dizel motorlari ureten firma Renault du hayırlısı olsun diyelim
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    2229 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    renault dizel motor, renault dci ve
    3 etiket daha renault dizel motor geliştirmeyecek renault Bilim ve Teknoloji
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