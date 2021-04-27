Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası

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Bir süredir ipucu paylaşımlarıyla gündeme gelen yeni Hyundai Kona N'in örtüsü sonunda kaldırıldı. Kona N, şirketin performans biriminin imzasını taşıyan ilk crossover olarak karşımızda.

Yeni Kona N teknik detaylar

Yeni Hyundai Kona N'in kaputu altında 280 beygir güç ve 392 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünite yer alıyor. Üstelik bu güç, araçtaki overboost fonksiyonu N Grin Shift ile sınırlı bir süre için 290 beygire kadar yükseltilebiliyor. Kona N'de yüksek performans kullanımına uygun modifikasyonlar içeren ve gücü ön tekerleklere ileten ıslak tip 8 ileri çift kavramalı şanzımana yer verilmiş.

Modele özel olarak ayarlanmış vites oranları ve daha hızlı vites geçişlerine imkan verecek biçimde elden geçirilen kontrol ünitesi, şanzıman üzerinde yapılan iyileştirmelerden. Bu sayede yeni Kona N, Launch Control özelliği de kullanıldığında 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlıyor. Performanslı crossover'ın maksimum hızıysa 240 km/s olarak açıklandı.

Kona N'de N Grin Shift, N Power Shift ve N Track Sense Shift adında üç farklı fonksiyon mevcut. Bunlardan ilki yukarıda da belirttiğimiz gibi overboost görevi görerek motor ve şanzımanı 20 saniyeliğine maksimumda çalıştırıyor. Power Shift ise ani hızlanmalarda devreye girerek vites yükseltme sırasında torku en üst düzeye çıkarıyor. N Track Sense Shift de vites yükseltme ve düşme anlarını sportif bir sürüş için otomatik olarak optimize ediyor.

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Performanslı crossover'daki güncellemeler bununla da sınırlı değil. 19 inçlik dövme alaşım jantların Pirelli P-Zero lastiklerle çevrelendiği araçta yüksek performanslı fren sistemine yer verilmiş. Ayrıca şirketin tabiriyle "virajlarda maksimum eğlence için" elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kullanılmış. Öte yandan spor egzoz sisteminin de bulunduğu araçta Eco, Normal, Sport, N ve Custom olmak üzere 5 farklı sürüş moduna yer verilmiş.

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Yeni Kona N iç ve dış tasarım

Yeni Hyundai Kona N'in dış tasarımında onu standart modele göre daha agresif gösteren detaylar mevcut. Farklı ızgara tasarımı ve kırmızı çizgiler bu alanda ilk göze çarpan detaylardan. Bunun yanı sıra sportif marşpiyeller, ön spoyler, N rozetleri, büyük egzoz çıkışları, çift kanatlı spoyler ve üçgen şekilli üçüncü fren lambası da yeni Kona N'in tasarımını tamamlayan özelliklerden.

Güncellemeler yeni Kona N'in iç mekanında da devam ediyor. Üzerinde kırmızı renkli NGS düğmesi ve vites kulakçıklarının da yer aldığı sportif direksiyonun arkasında dijital gösterge paneli ve head-up display yer alıyor. Merkezde ise sürücünün pist haritalarını ve tur zamanlarını da görebildiği 10 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra alaşım pedallar, N spor koltuklar ve performans mavisi detaylar da yeni Kona N'in kabininde göze çarpan özelliklerden.

Yeni Hyundai Kona N'in yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Öte yandan dört tekerlekten çekişli bir Kona N de markanın planları arasında bulunmuyor.

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