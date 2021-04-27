Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası

    Ülkemizde de satılan Hyundai Kona'nın performanslı versiyonu bir süredir gündemdeydi. Koreli üretici sonunda N biriminin imzasını taşıyan ilk crossover olan Kona N'in örtüsünü kaldırdı. İşte detaylar:
    27 Nisan 2021, 13:00 (Güncellendi, 9 sa.)
    3,4b
    37
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir ipucu paylaşımlarıyla gündeme gelen yeni Hyundai Kona N'in örtüsü sonunda kaldırıldı. Kona N, şirketin performans biriminin imzasını taşıyan ilk crossover olarak karşımızda.

    Yeni Kona N teknik detaylar

    Yeni Hyundai Kona N'in kaputu altında 280 beygir güç ve 392 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünite yer alıyor. Üstelik bu güç, araçtaki overboost fonksiyonu N Grin Shift ile sınırlı bir süre için 290 beygire kadar yükseltilebiliyor. Kona N'de yüksek performans kullanımına uygun modifikasyonlar içeren ve gücü ön tekerleklere ileten ıslak tip 8 ileri çift kavramalı şanzımana yer verilmiş.

    Modele özel olarak ayarlanmış vites oranları ve daha hızlı vites geçişlerine imkan verecek biçimde elden geçirilen kontrol ünitesi, şanzıman üzerinde yapılan iyileştirmelerden. Bu sayede yeni Kona N, Launch Control özelliği de kullanıldığında 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlıyor. Performanslı crossover'ın maksimum hızıysa 240 km/s olarak açıklandı.

    Kona N'de N Grin Shift, N Power Shift ve N Track Sense Shift adında üç farklı fonksiyon mevcut. Bunlardan ilki yukarıda da belirttiğimiz gibi overboost görevi görerek motor ve şanzımanı 20 saniyeliğine maksimumda çalıştırıyor. Power Shift ise ani hızlanmalarda devreye girerek vites yükseltme sırasında torku en üst düzeye çıkarıyor. N Track Sense Shift de vites yükseltme ve düşme anlarını sportif bir sürüş için otomatik olarak optimize ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda

    Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Performanslı crossover'daki güncellemeler bununla da sınırlı değil. 19 inçlik dövme alaşım jantların Pirelli P-Zero lastiklerle çevrelendiği araçta yüksek performanslı fren sistemine yer verilmiş. Ayrıca şirketin tabiriyle "virajlarda maksimum eğlence için" elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kullanılmış. Öte yandan spor egzoz sisteminin de bulunduğu araçta Eco, Normal, Sport, N ve Custom olmak üzere 5 farklı sürüş moduna yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "2021 Volkswagen T7 Multivan'a ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı"

    Yeni Kona N iç ve dış tasarım

    Yeni Hyundai Kona N'in dış tasarımında onu standart modele göre daha agresif gösteren detaylar mevcut. Farklı ızgara tasarımı ve kırmızı çizgiler bu alanda ilk göze çarpan detaylardan. Bunun yanı sıra sportif marşpiyeller, ön spoyler, N rozetleri, büyük egzoz çıkışları, çift kanatlı spoyler ve üçgen şekilli üçüncü fren lambası da yeni Kona N'in tasarımını tamamlayan özelliklerden.

    Güncellemeler yeni Kona N'in iç mekanında da devam ediyor. Üzerinde kırmızı renkli NGS düğmesi ve vites kulakçıklarının da yer aldığı sportif direksiyonun arkasında dijital gösterge paneli ve head-up display yer alıyor. Merkezde ise sürücünün pist haritalarını ve tur zamanlarını da görebildiği 10 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra alaşım pedallar, N spor koltuklar ve performans mavisi detaylar da yeni Kona N'in kabininde göze çarpan özelliklerden.

    Yeni Hyundai Kona N'in yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Öte yandan dört tekerlekten çekişli bir Kona N de markanın planları arasında bulunmuyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi
    6 sa.
    Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek
    7 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Six Feet Under. 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayırlı olsun. Forza'ya gelince süreriz.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AlmostFly 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Navi
    Bknz. Dünya’yı sadece Türkiye’den ibaret sanan bir forum üyemiz :(
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (abc def) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bundaki motor ve şanzıman Kia stinger’da da mevcut. Tabi onda arkadan itiş ve otomatik drift modu olduğu için muhtemelen daha eğlencelidir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafa.kerem 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hyundai bu sefer iddalı bir araçla geliyor bakalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manisa_tr (huseyin ali) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    280 beygir, onu da 2 ile çarparsak 560 bin TL gibi bir satış fiyatı olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Navi (Navi ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse de demiyor ki, aga yollar belli, trafik belli, hız limitleri belli, 280 tane beygiri ne yapacağım, nerede koşturacağım? Bir ben mi düşünüyorum bunları. 100 km'ye 5 değil 3 saniyede çıksa ne olur, neye yarar? Bunu alan solu kapatıp gitmek ister, gidemeyince de yarın gelir burada konu açar "sol şeridi işgal edenler" diye.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AlmostFly 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Navi
    Bknz. Dünya’yı sadece Türkiye’den ibaret sanan bir forum üyemiz :(
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TahaKaradeniz 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka makinesi. Yalnız ne olursa olsun bunla viraj kasmak sıkıntı olur diye düşünüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T teknomani39 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "virajlarda maksimum eğlence" vaov..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    electrun (test test) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai bey ne yapiyorsunuz

    290 beygir, islak 8ileri, bu arabada gazla freni karistiran adam direk nallari diker herhalde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    porsche911gt2 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke çekişin hangi aksta veya akslarda olduğunu da yazsaydınız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Six Feet Under. 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayırlı olsun. Forza'ya gelince süreriz.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lojistisyen 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    5.5 saniye muazzam bi değer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Sarper Yasin Mutlubay +54 DARTH_BLACK +49 buraque2 +39 Night_Blade +36 fehmialper +34 Fenomenon +31 khytr89 +31 th9 +29 TITAN +27 xamaximax +24
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 labtek38 ilk kez +221 2 Clusive ilk kez +220 3 CleanCoders 4. kez +213
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (3 Üye, 34 Misafir) 2 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3352 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    performans, Otomobil ve
    5 etiket daha hyundai n yeni hyundai kona n kona n özellikleri Bilim ve Teknoloji Galeri
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,4b
    Instagram Sayfası46,1b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 3 sa. UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu 4 sa. Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 4 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 4 sa. PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı 5 sa. Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir 5 sa. Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir 6 sa. Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi 6 sa. Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi 6 sa. Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti 7 sa. 44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı 7 sa. ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı 7 sa. Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek 8 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı 8 sa. Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı 8 sa. macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler 9 sa. Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi 9 sa. Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde 9 sa. Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu 9 sa. DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası Sonraki Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı 11 sa. Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 11 sa. Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor 12 sa. Motorola, uygun fiyat etiketi ile Moto G20'yi piyasaya sürdü 12 sa. Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi 13 sa. Sosyal medya uygulaması Mirket globale açılmayı hedefliyor 13 sa. Anker dersine çalışmış! “Anker Soundcore Life Q30 detaylı inceleme“ 14 sa. Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor 21 sa. Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu 22 sa. TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor 23 sa. Among Us benzeri Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 1 gün 32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu 1 gün Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı 1 gün iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler! 1 gün Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 1 gün Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir! 1 gün Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek 1 gün Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir 1 gün 2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor 1 gün AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız