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    Resident Evil 3 remake demosu, 19 Mart’ta konsollar ve PC için yayınlanacak

    Capcom, 3 Nisan tarihinde çıkış yapacak Resident Evil 3 remake için 19 Mart tarihinde bir demo yayınlayacak.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Resident Evil 3 remake demosu, 19 Mart’ta konsollar ve PC için yayınlanacak

    Capcom’un oldukça iyi bir iş çıkardığı Resident Evil 2 remake’inden sonra gelip gelmeyeceği merakla beklenen Resident Evil 3 remake’in çıkış tarihine çok az bir süre kaldı. 1999 yılında çıkan orijinal yapımın baştan aşağı elden geçmiş hali olan oyun, 3 Nisan 2020 tarihinde hayranlarıyla buluşacak.

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    3 Nisan tarihini bekleyemeyecek oyuncular için ise Capcom’un güzel bir sürprizi var. Şirket, Resident Evil 3 remake için 19 Mart tarihinde bir demo yayınlayacak. Demoda Jill Valentine’nin Racoon City’den kaçışının kısa bir bölümüne tanıklık edeceğiz.  

    Capcom’un sürprizi demoyla sınırlı kalmıyor. Şirket, çok oyunculu yapım Resident Evil Resistance’ın da açık beta sürümünü oyuncularla buluşturacak. 27 Mart'ta erişime açılacak beta, 3 Nisan’a kadar açık kalacak. Oyunda dört kişilik ekiple birlikte hayatta kalmayı veya oyunun kötüsü “Mastermind” olarak rakiplerimize tuzaklar kurmayı tercih edebileceğiz. 

    Yaklaşık üç yıldır geliştirilen Resident Evil 3 remake’in duyurusu, bilindiği üzere üç ay kadar önce yapılmıştı. Duyurudan kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek yapım, hayranlar için sevindirici olacaktır.



    https://www.engadget.com/2020/03/16/resident-evil-3-demo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Efsane oyun olacak
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