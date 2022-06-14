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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonundan oynanış videosu geldi.

Xbox + Bethesda sunumunda gösterilen oyunlar: 1 gün önce eklendi

2005 yılında çıkış yapan Resident Evil 4'ün remake versiyonu bildiğiniz gibigeçtiğimiz haftalarda State of Play etkinliği esnasında duyurulmuştu. Şimdi de Capcom sunumunda oynanış videosu geldi.

Oynaış videosu her ne kadar kısa olsa da atmosfer olarak güzel olduğunu söylemekte fayda var. Umuyoruz ki Resident Evil 2 Remake kalitesinde bir oyun görebiliriz. Resident Evil 4 Remake, 24 Mart 2023'te PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Resident Evil 4 Remake Oynanış Videosu

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Resident Evil 4'ün remake sürümünden oynanış videosu geldi