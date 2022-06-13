Xbox + Bethesda sunumunda gösterilen oyunlar: Starfield, Diablo IV ve daha fazlası

Dün akşam bildiğiniz gibi Xbox ve Bethesda ortaklaşa bir sunum gerçekleştirdi. Sunum esnasında birçok oyun duyuruldu, birçok oyundan yeni haberler geldi. Biz de bu videomuzda sunumda öne çıkan oyunları ve sunum hakkındaki genel görüşlerimiz üzerine konuştuk.

Starfield'tan ilk oynanış videosu geldi 20 sa. önce eklendi

Sunumda şüphesiz en çok dikkat çeken yapım Starfield oldu. Ayrıca Diablo 4, Overwatch 2, Riot Games - Xbox Game Pass ortaklığı da en çok dikkat çeken gelişmeler oldu.

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Xbox + Bethesda sunumunda gösterilen oyunlar: