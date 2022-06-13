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    Xbox + Bethesda sunumunda gösterilen oyunlar: Starfield, Diablo IV ve daha fazlası

    Bu videomuzda dün akşam gerçekleşen Xbox + Bethesda sunumunda gösterilen yapımlar arasında öne çıkan oyunları konuştuk. Etkinliğe şüphesiz Starfield damga vurdu diyebiliriz.
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    Dün akşam bildiğiniz gibi Xbox ve Bethesda ortaklaşa bir sunum gerçekleştirdi. Sunum esnasında birçok oyun duyuruldu, birçok oyundan yeni haberler geldi. Biz de bu videomuzda sunumda öne çıkan oyunları ve sunum hakkındaki genel görüşlerimiz üzerine konuştuk.

    Sunumda şüphesiz en çok dikkat çeken yapım Starfield oldu. Ayrıca Diablo 4, Overwatch 2, Riot Games - Xbox Game Pass ortaklığı da en çok dikkat çeken gelişmeler oldu.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 19 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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