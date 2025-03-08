Yeni Resident Evil filmi için hazırlıklar hız kazandı; Vizyon tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en başarılı serilerinden olan Resident Evil, yeniden sinemalara dönüyor. Birkaç ay önce ilk haberlerini almaya başladığımız yeni Resident Evil filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Warner Bros.'un da peşinde olduğu bu projenin haklarını Sony Pictures aldı.

Yeni Resident Evil Filmi 18 Eylül 2026'da Vizyona Girecek

Daha önceki Resident Evil filmlerinin de yapımcısı olan Sony, epey umutlu olduğu bu yeni versiyonun vizyon tarihini belirledi. Zach Cregger'ın hazırladığı yeni Resident Evil filmi, 18 Eylül 2026'da gösterime girecek.

Sinemada bu hafta: 7 Mart 2025 1 gün önce eklendi

Zach Cregger'ın aynı zamanda senaryosunu da yazdığı yeni Resident Evil filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak şu ana kadar gelen bilgilere göre bu yeni versiyon önceki filmlerden bağımsız olacak ve işin aksiyon tarafından ziyade korku tarafına ağırlık verecek.

Korku türündeki Barbarian filmiyle çıkış yapan Zach Cregger, şu anda Hollywood'un çıkışta olan isimleri arasında yer alıyor. Bu yüzden bu projenin başında onun olması, yeni Resident Evil filmine dair beklentileri arttırıyor.

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Yeni Resident Evil filminin ne zaman çıkacağı belli oldu