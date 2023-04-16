The Forest kaç GB? İşte The Forest sistem gereksinimleri (2023)

- The Forest sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- The Forest kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- The Forest nasıl bir oyun 🪓
- The Forest Künye 🎯
- Yorumlar
Geliştiriciliğini Endnight Games'in üstlendiği The Forest, günümüzün en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. 2018 yılında çıkış yapan The Forest, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de büyüleyici oyun dinamikleriyle oyunseverlerin en gözde oyunlarından biri. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar The Forest kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin The Forest sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
The Forest sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800GT
- RAM: 4 GB
- İşlemci: 2.4 GHz çift çekirdekli İntel işlemci
- Depolama: 5 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
- DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560
- RAM: 6 GB
- İşlemci: 4 çekirdekli AMD veya İntel işlemci
- Depolama: 5 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
- DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri
The Forest kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
Bilgisayarınıza The Forest yüklemek için SSD/HDD diskinizde 5 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca The Forest'ın ihtiyaç duyduğu RAM miktarı da 4 GB idir.
The Forest nasıl bir oyun 🪓
Oyuncular, yabani hayvanlarla ve adanın yerlileri olan "Cannibal" adlı saldırgan insanlarla mücadele etmek zorundadırlar. Ayrıca, açlık, susuzluk ve çevresel tehlikeler gibi hayatta kalmak için mücadele edilmesi gereken diğer zorluklar da bulunmaktadır.
Bu bağlamda oyuncular hayatta kalabilmek için kaynak toplayabilir, barınaklar inşa edebilir, yiyecek arayabilir ve silahlar yapabilirler. Oyunda ayrıca oyuncuların çevrelerindeki gizemleri ve adanın sırlarını keşfetmelerine olanak tanıyan bir hikaye modu da bulunmaktadır.
Oyunun ana amacı, oyuncuların hayatta kalmak ve adadan kaçmak için yeterli kaynak ve ekipmanı toplamaları ve güvenli bir şekilde eve dönmeleri gerekmektedir.
|Tür
|Hayatta Kalma
|Geliştirici
|Endnight Games Ltd
|Çıkış Tarihi
|30 Nisan 2018
|Çok Oyunculu
|✅
|LAN Eşli Oynama
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|🚫
|Puan
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Fiyat
|32 TL (Steam)
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