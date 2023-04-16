The Forest kaç GB? İşte The Forest sistem gereksinimleri (2023)

Geliştiriciliğini Endnight Games'in üstlendiği The Forest, günümüzün en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. 2018 yılında çıkış yapan The Forest, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de büyüleyici oyun dinamikleriyle oyunseverlerin en gözde oyunlarından biri. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar The Forest kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin The Forest sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Bilgisayarınıza The Forest yüklemek için SSD /HDD diskinizde 5 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca The Forest'ın ihtiyaç duyduğu RAM miktarı da 4 GB idir.

The Forest nasıl bir oyun 🪓

Tam Boyutta Gör "The Forest" bir hayatta kalma oyunudur. Oyun, oyuncuların uçak kazasından sonra gizemli bir adada hayatta kalma mücadelesini konu almaktadır.

Oyuncular, yabani hayvanlarla ve adanın yerlileri olan "Cannibal" adlı saldırgan insanlarla mücadele etmek zorundadırlar. Ayrıca, açlık, susuzluk ve çevresel tehlikeler gibi hayatta kalmak için mücadele edilmesi gereken diğer zorluklar da bulunmaktadır.

Bu bağlamda oyuncular hayatta kalabilmek için kaynak toplayabilir, barınaklar inşa edebilir, yiyecek arayabilir ve silahlar yapabilirler. Oyunda ayrıca oyuncuların çevrelerindeki gizemleri ve adanın sırlarını keşfetmelerine olanak tanıyan bir hikaye modu da bulunmaktadır.

Oyunun ana amacı, oyuncuların hayatta kalmak ve adadan kaçmak için yeterli kaynak ve ekipmanı toplamaları ve güvenli bir şekilde eve dönmeleri gerekmektedir.