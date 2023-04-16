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    The Forest kaç GB? İşte The Forest sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım The Forest kaldırır mı diyenler için The Forest sistem gereksinimleri burada. İşte oyunu PC ve laptopta oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Geliştiriciliğini Endnight Games'in üstlendiği The Forest, günümüzün en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. 2018 yılında çıkış yapan The Forest, gerek düşük sistem gereksinimleri gerekse de büyüleyici oyun dinamikleriyle oyunseverlerin en gözde oyunlarından biri. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar The Forest kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin The Forest sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    The Forest sistem gereksinimleri (PC) 📋

    The Forest sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    The Forest, düşük sistem gereksinimleriyle hemen hemen her PC ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte bilgisayarlar için The Forest sistem gereksinimleri 👇 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800GT
    • RAM: 4 GB
    • İşlemci: 2.4 GHz çift çekirdekli İntel işlemci
    • Depolama: 5 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
    • DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560
    • RAM: 6 GB
    • İşlemci: 4 çekirdekli AMD veya İntel işlemci
    • Depolama: 5 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
    • DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri

    The Forest kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza The Forest yüklemek için SSD/HDD diskinizde 5 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca The Forest'ın ihtiyaç duyduğu RAM miktarı da 4 GB idir.

    The Forest nasıl bir oyun 🪓

    the forest konusu Tam Boyutta Gör
    "The Forest" bir hayatta kalma oyunudur. Oyun, oyuncuların uçak kazasından sonra gizemli bir adada hayatta kalma mücadelesini konu almaktadır.

    Oyuncular, yabani hayvanlarla ve adanın yerlileri olan "Cannibal" adlı saldırgan insanlarla mücadele etmek zorundadırlar. Ayrıca, açlık, susuzluk ve çevresel tehlikeler gibi hayatta kalmak için mücadele edilmesi gereken diğer zorluklar da bulunmaktadır.

    Bu bağlamda oyuncular hayatta kalabilmek için kaynak toplayabilir, barınaklar inşa edebilir, yiyecek arayabilir ve silahlar yapabilirler. Oyunda ayrıca oyuncuların çevrelerindeki gizemleri ve adanın sırlarını keşfetmelerine olanak tanıyan bir hikaye modu da bulunmaktadır.

    Oyunun ana amacı, oyuncuların hayatta kalmak ve adadan kaçmak için yeterli kaynak ve ekipmanı toplamaları ve güvenli bir şekilde eve dönmeleri gerekmektedir.

    The Forest Künye 🎯
    Tür Hayatta Kalma
    Geliştirici Endnight Games Ltd
    Çıkış Tarihi 30 Nisan 2018
    Çok Oyunculu
    LAN Eşli Oynama
    Türkçe Dil Desteği 🚫
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐
    Fiyat 32 TL (Steam)

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