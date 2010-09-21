Resmi: AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri mevcut mimariyi kullanacak

AMD ilk defa 2006 yılında dile getirdiği Fusion işlemci ailesini, yaklaşık dört yıl süren geliştirme çalışmalarının sonunda son çeyrekte kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından pazara sunulacak ilk Fusion işlemcileri, Bobcat mimarisini temel alan Zacate kod adlı modeller olacak ve giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayar, nettoplar ve panel bilgisayarlar hedeflenecek. AMD'nin orta segmentte yer alan dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü sistemler için lanse etmeyi planladığı ilk jenerasyon Fusion ailesi ise L1ano kod adını taşıyor. AMD'nin üst düzey yöneticilerinde aldığımız bilgilere göre Haziran veya Temmuz ayında lanse edilmesi planlanan Llano işlemci ailesinin, CPU tarafında mimari güncelleme olmayacak!

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, CPU+GPU doğal tasarımına sahip Llano ailesinde, mikroişlemci mimarisi olarak AMD'nin, Stars jenerasyonu olarak bilinen mevcut işlemcilerinde kullandığı K10 mimarisine yer verilecek. İlk defa 2003 yılında anons edilen K8 mimarisinin gerek üretim teknolojileri gerekse de mimari açıdan geldiği son noktayı temsil eden ve son güncellemesi Phenom II jenerasyonuyla birlikte yapılan bu mimari, Llano işlemci ailesinin de merkezinde olacak. AMD yöneticileri, yeni fabrikasyon süreci dikkate alınarak bazı optimizasyon ve güncellemelerin olacağını ancak ilk jenerasyon Llano işlemcilerine ana hatlarıyla şu an kullanılan mimarinin güç vereceğini belirtiyorlar.