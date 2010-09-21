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Resmi: AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri mevcut mimariyi kullanacak

AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı ilk jenerasyon Fusion işlemciler, mevcut mikroişlemci mimarisini kullanacaklar.
8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ilk defa 2006 yılında dile getirdiği Fusion işlemci ailesini, yaklaşık dört yıl süren geliştirme çalışmalarının sonunda son çeyrekte kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından pazara sunulacak ilk Fusion işlemcileri, Bobcat mimarisini temel alan Zacate kod adlı modeller olacak ve giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayar, nettoplar ve panel bilgisayarlar hedeflenecek. AMD'nin orta segmentte yer alan dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü sistemler için lanse etmeyi planladığı ilk jenerasyon Fusion ailesi ise L1ano kod adını taşıyor. AMD'nin üst düzey yöneticilerinde aldığımız bilgilere göre Haziran veya Temmuz ayında lanse edilmesi planlanan Llano işlemci ailesinin, CPU tarafında mimari güncelleme olmayacak!

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, CPU+GPU doğal tasarımına sahip Llano ailesinde, mikroişlemci mimarisi olarak AMD'nin, Stars jenerasyonu olarak bilinen mevcut işlemcilerinde kullandığı K10 mimarisine yer verilecek. İlk defa 2003 yılında anons edilen K8 mimarisinin gerek üretim teknolojileri gerekse de mimari açıdan geldiği son noktayı temsil eden ve son güncellemesi Phenom II jenerasyonuyla birlikte yapılan bu mimari, Llano işlemci ailesinin de merkezinde olacak. AMD yöneticileri, yeni fabrikasyon süreci dikkate alınarak bazı optimizasyon ve güncellemelerin olacağını ancak ilk jenerasyon Llano işlemcilerine ana hatlarıyla şu an kullanılan mimarinin güç vereceğini belirtiyorlar.


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Hobar 8 yıl
Şu acer ferrari one fusionlu hdmi li daha az güç tüketen ve pil ömrü uzun bir versiyonu çıksın kapacağım bir tane
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DH Misafiri 8 yıl
Selam ! AMD nin Intel karşısındaki şansı şu olabilir;Intel yeni mimari işlemcilerinde kullandığı GPU işlemcisi harici bir ekran kartı takıldığında OFF konumuna geçiyor bu ciddi bir handikap!!! Ama AMD nin şansı burada doğacak kanaatimce.Eğer AMD yeni nesil İşlemcilerinde kullandığı GPU işlemcisi, harici bir ekran kartı takıldığında Off olmayacak ve AMD marka GPU laral CF yapabilirse AMD buyuk bir başarı sağlayabilir diye düşünüyorum.
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Batuist 8 yıl
Öncelikle bunu zaten biliyorduk.. AMDnin yeni mimarisi bulldozer olacak.. fusion ise phenomII ile grafik ünitesinin birleştirilmiş ailesi olacak.. sanırım fx57 eski haberlerde yazdıklarını unuttuğundan böyle bir haber yaptı.. Bu daha önceden biliniyordu.. AMD tarafında ben bu işlemcilerin daha çok mobil kısımda oldukça yüksek bir rant elde edeceğini düşünüyorum.. yani notebook netbook tabletPCler başta olmak üzere AMDnin öncelikli alanlarını oluşturacaktır.. Her ne kadar giriş seviyesi PCler içinde kullanılacak olsalarda ben masa üstü sistemlerde yine AMD nin harici ekran kartı satışına ağırlık vereceğini düşünüyorum..
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ysroguz 8 yıl
yorumları okudum biraz çok değişik şeyler yazılmış. bir kere phenom II mimarisi üzerine kuralacak bu fusion işlemciler ancak çok daha geliştirilmiş phenom II lerden bahsediyoruz. 32 nm olacak bu işlemciler ve arada herhangi bir şey olmadan gpu ünitesiyle entegre olarak çalışacak. güney köprüsü filan olmayacak. daha yüksek gpu performansı olacak. asıl amaçda o zaten. şu anda 100$ civarında satılan ekran kartlarından daha iyi bir perfomansdan bahsediyoruz. arkadaşların dediği gibi basit bir olay değil. kısacası dizüstü sistemler için çok çok iyi bir gelişme. masaütüne darbe vurabilir.
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jiddi 8 yıl
E sana bana 4 yıl uğraştık demezler ise bizi nasıl başka türlü kandırıp o ufacık şeye onca para verdirtecekler ? Yine AMD çok kazıkçı değil Intel ile kıyaslanınca. Fakat işlemci dünyasında %11 lik bir yeri olması biz tüketiciler açısından zararlı bir durum. Intel bu durumda AMD'yi pek dert etmiyordur. Neticesinde de tüketiciye de acımadan haşırt !
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Wilson Fisk 8 yıl
adamlarda intel gibi 7-8 milyar dolar ar-ge yatirimi yapacak derman olmayinca 4 yilda yapmalari normal hatta iyi bir sey.fx haberi karistirmis bence ilk cikacak fusionlar yeni mimari olmayacak phenomII uzerine gpu yapacaklar ama 32nm surecine gecince yeni mimari olacaktir adam phenomII'yi 4 yil onceden gorup buna bir gpu taksam diye ugrasmamistir 4 sene.bulldozer mimarisi ve gpu'yu buna nasil entegre ederiz diye ugrasmistir.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, CPU+GPU doğal tasarımına sahip Llano ailesinde, mikroişlemci mimarisi olarak AMD'nin, Stars jenerasyonu olarak bilinen mevcut işlemcilerinde kullandığı K10 mimarisine yer verilecek


phenomII 32nm degil bir kere bu fusionlar ilk ciktiginda 45nm olacak.

@jiddi

Fakat işlemci dünyasında %11 lik bir yeri olması biz tüketiciler açısından zararlı bir durum


masaustunde %27 genel toplamda yani server masaustu notebookta %20, %11'i nereden cikardin?fifti fifti bile olsa intel yine amd takmaz hasirt yapar adamlarin mantigi bu.
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gerbay 8 yıl
Adamlar 4 yıldır uğraşıyorlarmış.
Sorarlar adama; sen zaten mevcut mimariyi kullanıyorsun, yani fusion için CPU tarafında üretim süreci dışında bir değişikliğin yok. GPU tarafında da zaten ATI olarak çıkardığın GPU yu hazır olarak kullanıyorsun. Hal böyleyken bu 4 yıl neyin nesi?
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heatblast 8 yıl
çıksında intel'i geçebilecekmi görelim
şöyle intele büyük bir darbe vursada amd intel fiyatları uygun işlemci çıkarsa
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KANUNI61 8 yıl
sony nin neden taşınabilirde amd geciş yaptıgının sebebi budur sanırım
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sfrr 8 yıl
Buldozer mimarisi isin 2'inci kaymagı demek :D
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