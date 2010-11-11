Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6900 serisinin çıkışı ertelendi

AMD'nin çıkışı merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarının gecikeceği yönündeki haberler, bugün itibariyle resmiyete kavuştu. Daha önceki yol haritasında Kasım ayının ortalarına doğru lanse edileceği belirtilen DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için gündeme gelen son bilgi, lansmanın bir haftalık öteleme ile 22 Kasım'dan 29 Kasım tarihine ertelendiği yönündeydi.

Bugün AMD'nin resmi ajansı tarafından elimize ulaştırılan bilgiye göre Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının çıkışı 13 Aralık haftasına ertelenmiş durumda. Konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde;

"ATI Radeon HD 5800 serisi hala yoğun talep almayı sürdürmektedir, ATI Radeon HD 5970 dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını korumaktadır ve AMD grafik ailesinin en yeni üyeleri olan AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870, piyasada kolayca bulunmanın yanında, kendi fiyat aralıklarına yeni performans standartları getirmişlerdir. Bunları göz önünde tutarak, AMD Radeon HD 6900 serisinin piyasaya çıkışını biraz erteleme kararı verdik. Bugünden itibaren AMD Radeon HD 6950 ve HD 6970 hakkındaki bilgiler üzerinde bulunan ambargonun kalkışı 13 Aralık haftasına ertelenmiştir. Bu ürünler hakkında ayrıntılı bilgiyi, ambargonun kalkacağı tarih ve saatle birlikte lansmandan önceki haftalarda ileteceğiz.

Oyun tutkunlarına bu ürünleri duyurmayı bir görev bildiğiniz için teşekkür eder, anlayış ve sabır göstermenizi dileriz."

Finansal Analist Günü 2010 etkinliğinde, çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini 2011'e ertelendiğini duyuran AMD, Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini ise, orjinal takvime göre yaklaşık bir aylık erteleme ile Aralık ayının ortalarına ötelemiş durumda. Cayman kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin kullanıldığı Radeon HD 6900 serisi, kullanılan mimari açısından Radeon HD 6800 serisinden ayrılıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 4D ALU tasarımını baz alması beklenen Radeon HD 6900 serisinin, performansı hakkında henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak AMD, Radeon HD 6970'in, yerini alacağı Radeon HD 5870 modeli ile kıyaslandığında Tessellation performansını üç kat arttıracağını belirtiyor.

Oluşan son durum çerçevesinde Aralık ayının yani yılın son günlerinin hiç olmadığı kadar heyecanlı ve hareketli geçeceği söylenebilir. Radeon HD 6900 serisini duyurmaya hazırlanan AMD ile birlikte, henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Nvidia da GeForce GTX 480'nin yerini alacak GeForce GTX 570 ve çift grafik işlemcili Fermi X2 modellerini Aralık ayı içerisinde lanse edebilir.