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Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6900 serisinin çıkışı ertelendi

8 yıl
21,1b
1
65
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6900 serisinin çıkışı ertelendi
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AMD'nin çıkışı merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarının gecikeceği yönündeki haberler, bugün itibariyle resmiyete kavuştu. Daha önceki yol haritasında Kasım ayının ortalarına doğru lanse edileceği belirtilen DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartları için gündeme gelen son bilgi, lansmanın bir haftalık öteleme ile 22 Kasım'dan 29 Kasım tarihine ertelendiği yönündeydi.

Bugün AMD'nin resmi ajansı tarafından elimize ulaştırılan bilgiye göre Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının çıkışı 13 Aralık haftasına ertelenmiş durumda. Konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde;

"ATI Radeon HD 5800 serisi hala yoğun talep almayı sürdürmektedir, ATI Radeon HD 5970 dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını korumaktadır ve AMD grafik ailesinin en yeni üyeleri olan AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870, piyasada kolayca bulunmanın yanında, kendi fiyat aralıklarına yeni performans standartları getirmişlerdir. Bunları göz önünde tutarak, AMD Radeon HD 6900 serisinin piyasaya çıkışını biraz erteleme kararı verdik. Bugünden itibaren AMD Radeon HD 6950 ve HD 6970 hakkındaki bilgiler üzerinde bulunan ambargonun kalkışı 13 Aralık haftasına ertelenmiştir. Bu ürünler hakkında ayrıntılı bilgiyi, ambargonun kalkacağı tarih ve saatle birlikte lansmandan önceki haftalarda ileteceğiz.

Oyun tutkunlarına bu ürünleri duyurmayı bir görev bildiğiniz için teşekkür eder, anlayış ve sabır göstermenizi dileriz."

Finansal Analist Günü 2010 etkinliğinde, çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini 2011'e ertelendiğini duyuran AMD, Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini ise, orjinal takvime göre yaklaşık bir aylık erteleme ile Aralık ayının ortalarına ötelemiş durumda. Cayman kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin kullanıldığı Radeon HD 6900 serisi, kullanılan mimari açısından Radeon HD 6800 serisinden ayrılıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 4D ALU tasarımını baz alması beklenen Radeon HD 6900 serisinin, performansı hakkında henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak AMD, Radeon HD 6970'in, yerini alacağı Radeon HD 5870 modeli ile kıyaslandığında Tessellation performansını üç kat arttıracağını belirtiyor.

Oluşan son durum çerçevesinde Aralık ayının yani yılın son günlerinin hiç olmadığı kadar heyecanlı ve hareketli geçeceği söylenebilir. Radeon HD 6900 serisini duyurmaya hazırlanan AMD ile birlikte, henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Nvidia da GeForce GTX 480'nin yerini alacak GeForce GTX 570 ve çift grafik işlemcili Fermi X2 modellerini Aralık ayı içerisinde lanse edebilir.

Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6900 serisinin çıkışı ertelendi
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ellerim_kirli 8 yıl
Evet ilk aldığım 5970 96 dereceye kadar çıkıyordu ve bu yüzden ekranım donup siyaha düşüyordu ayrıca DX 11 oyunları açmıyordu, geri yolladım değiştirdiler yeni gelen kartı 4 gün kullandım 5. günün sonunda oyun esnasında bir anda grafikler bozuldu grafilerde siyah siyah kare çizgiler beliriyor çok sinirbozucu bir durum ve büyük bir hayal kırıklığı ile ekran kartını iade talebiyle yolladım geri, şu an hangi ekran kartını alayım bilemiyorum kararsızlık içindeyim :(
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ellerim_kirli 8 yıl
Arkadaşlar, bir ATI HD 5970 Mağduru olarak şunu diyebilirimki bir sonraki serisininde bir hiç olacağından kuşkum yok, bu kartlarda tsarımımı yoksa artık kullandıkları malzemedenmidir bilmiyorum ama aşırı bir ısınma sorunu var nezaman bu dandik tasarımdan vaz geçip düzgün bir şey yaparlarsa ozaman belki iyi olur, çünkü bu ısınma sorunu yüzünden 2 defa üst üste birer hafta arayla HD5970 kartını yaktım ve kartı iade edip eski emektar kartıma geri döndüm, ve şunuda söylemek isterimki ATI HD 5970 serisi ekran kartlarında hayal ettiğiniz gibi öyle akıcı olmuyor anlık donmalar çok oluyor ve ayrıca aşırı ısındığı için kart zaten belli bir süre sonra aşırı derece performans düşüşleri gösteriyor... artık hangi ekran kartını alacağım kararsızım..
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fbsrkc06 8 yıl
@SLaYeR KiNG in kullandığı kartlar ve tecrübesi ortada.

5970 serisi içinde arkadaşların yorumlarından tamamen benim fikirlerim değişti 5970 serisine karşı artık..
@ellerim_kirli arkadaşımda aynı yorumları yapmış..

5970 artık 100 avro ucuzlamasıyla ve gtx580 çıkmasıyla fiyatı baya düşecek gibi o zaman..

benimde hayalimde bir 5970 bide asus formula 4

hayırlısı artık..

alırsam ilerde 2-3 ay sonra nvidia alcağım gibi duruyor..
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tolgacem 8 yıl

ellerim_kirli

Arkadaşlar, bir ATI HD 5970 Mağduru olarak şunu diyebilirimki bir sonraki serisininde bir hiç olacağından kuşkum yok, bu kartlarda tsarımımı yoksa artık kullandıkları malzemedenmidir bilmiyorum ama aşırı bir ısınma sorunu var nezaman bu dandik tasarımdan vaz geçip düzgün bir şey yaparlarsa ozaman belki iyi olur, çünkü bu ısınma sorunu yüzünden 2 defa üst üste birer hafta arayla HD5970 kartını yaktım ve kartı iade edip eski emektar kartıma geri döndüm, ve şunuda söylemek isterimki ATI HD 5970 serisi ekran kartlarında hayal ettiğiniz gibi öyle akıcı olmuyor anlık donmalar çok oluyor ve ayrıca aşırı ısındığı için kart zaten belli bir süre sonra aşırı derece performans düşüşleri gösteriyor... artık hangi ekran kartını alacağım kararsızım..


5970 ve asırı ısınma sorunu

birde 2 kart yaktınız hmmm
peki tamam
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Rainbow6 8 yıl
vay bee baya olay olmus taze habere bu kadar yorum bu kart ciksa ortalik karisir demekki ... bence zamanindan once reklamini yapip milleti heycanlandiriyor keratalar
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coksakinol 8 yıl
Arkadaşlar ben taraf tutmam ama yapılanları da unutmam. NVIDIA'nın maket kartını da hala unutmadım. Sahtekarlığa yeni bir boyut getirmişti kendisi. Bu yüzden AMD 'ye laf atmadan önce de 2 kere düşünmek lazım derim. Bu arada ekran kartım MSI GTX280.
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Yerbay. 8 yıl
Bekle bekle sonra yine bekle...
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar burada yorumlar görüyorum işte yok Nvidia öldü , Yok GTX 580 gerekeni yapamadı , yok işte erlenmenin sebebi GTX 580 yada GTX 560 ve 570'i bekliyorlar gibi yorumlar.
Şimdi arkadaşlar bir açıklık getireyim ; Nvdia'nın ölmeyi bırakın dahada güçleniyor. Standart kullanıcı yorumu şudur ; "Hahiho , GTX 480 Nvdia'nın en iyi kartıydı 15 gün önce vede AMD'nin en iyi kartı HD 5970'idi ama HD 5970 , GTX 480'i geçiyor.O zaman Nvdia berbat , AMD Kraldır."
Şimdi arkadaşlar , düşünün GTX 480 1000 Lira civarında , HD 5970 1200 Lira civarında.Bunu zaten tüketen kullanıcı sayısı fazla değil...Arkadaşlar artık teknoloji devrindeyiz insanlar hangi kartın yetip yetemeyeceğini biliyorlar.Bu yüzden zaten GTX 480 vede HD 5970 kullananları sayısı aşırı derecede azdır...
Nvdia'nın ölmesini yukarıda verdiğim standart kullanıcı yorumuna bağlıyorsanız , sizde bir standart kullanıcısınız vede standartlarını yukarı çekmek için daha çok okumalısınız.
Bilinçli Kullanıcı yorumu ise ; Yahu GTX 480 Tek GPU bir kart , AMD'nin en iyi tek gpu kartı ise HD 5870 ama gariptir ki GTX 470 AMP! modeli HD 5870'i geçebiliyor.Yani Tek GPU'da zaten GTX 480 Kral-dı.Artık GTX 580 geldi.AMD , Nvdia'yı tek GPU'da geçmesi gibi birşey zaten zor.
Gel gelelim GTX 480 , HD 5870 gibi kartlar çok fazlalık.GTX 460 bildiğiniz üzere F/P kralıydı , Ama yerini HD 6850 aldı.Aslında yurt dışında hala GTX 460 F/P kralı çünkü orda yaklaşık 180$ 'a satılıyor biz ise onu 400 liradan alıyoruz.
GTX 460 oyun olsun , multimedia olsun herşeye FAZLA FAZLA yeten bir kart zaten.
Bilinçli kullanıcı bunu bildiği için GTX 460 çıktığından beridir GTX 460'a abanıyor...HD 5970'i kim alıyor sanıyorsunuz ki ? ...
Kısacası ; Nvdia ölmedi nvdia dahada güçleniyor , Neden Çift GPU yapmıyor buna cevap verecek kişi ben değilim ama üretim maaliyetide Çift GPU'da artar buda elinde patlama oranını artırır sebebi olabilir.
AMD akıllıca davranıyor , GTX'in diğer kartlarını dört gözle bekliyor çünkü , GTX 580 umduklarından iyi çıktı AMD'nin amacı artık Tek GPU'dada söz geçirmek.
Birisi yorum yapmış yok işte saçmalık GTX 560 ve GTX 570 ile alakası yok daha hızlı çıkartması daha iyi olur , afedersin ama zor iyi olur...GTX 460'ın onlara çektirdiği kötülükleri gayet iyi hatırlıyorlar , GTX 560'dan korkuyorlar en çok zaten kendileride biliyor NV onları geçemeyecek ama geçme olayı sadece EGO tatmin etmedir , konuşan şey ise paradır vede satış oranıdır...AMD bekliyor zaten rahat GTX 460 'ın önünede konumlandırdı HD 6850'yi.GTS 450'nin önünde zaten HD 5770'leri var.Elleri sağlam , F/P segmentinden tekrar dayak yemek istemiyor...
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DH Misafiri 8 yıl
nvidia nın 580 i daha iyi çıksaydı belki işler değişirdi 6970 daha erkene yetiştirirlerdi ama şimdi amd istediği gibi oynamaya başladı 5970 halen en hızlı diyor ve stok eritiyor bunun rahatlığıyla. fermi şimdilik bekleyenlerin istediklerini veremedi ama çıkacak driverlerle ve yeni nesil oyunlarla bu durum değişebilir ama ne zaman (ölme eşşeğim ölme) bu durumda rekabet azaldı son kullanıcıya pek yaramadı
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theyapici 8 yıl
adam elindeki malı satıyor mantıklı olanda bu zaten
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kumdaoyna 8 yıl
Yahu arkadaşlar nedir bu takım tutar gibi ekran kartı fanlığı anlamış değilim...
Bu arada bende ekran kartımı değiştiricem ama fiyatların oturmasını bekliyorum. Bu gidişlede çok bekliyecem. Amd yeni kartlarını çıkartmadan fiyatlar değişmez...
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fz18 8 yıl
sizler gibi fazladan bilgi sahibi değilim, o nedenle soruyorum;
Nvidia neden çift GPU lu kart yapmıyor?
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researcher12 8 yıl

fz18

sizler gibi fazladan bilgi sahibi değilim, o nedenle soruyorum;
Nvidia neden çift GPU lu kart yapmıyor?

nvidia yı bilmem ama amd tek gpu da nvidiayı geçemediği için yapıyor çiftini.
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cihandark 8 yıl

fz18

sizler gibi fazladan bilgi sahibi değilim, o nedenle soruyorum;
Nvidia neden çift GPU lu kart yapmıyor?


bu olabilir mi sence ?

techpowerup.com/...

gtx 460*2=720 tl
5970= ?
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cihandark 8 yıl
amd bitti artık kesin batar amd gtx580 daha ne yapsın çift gpu'lu 5970'e kafa tutuyor
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M.C.B 8 yıl

cihandark

amd bitti artık kesin batar amd gtx580 daha ne yapsın çift gpu'lu 5970'e kafa tutuyor

zaten herkes gtx580 yada hd5970 alıyor gibi konuşuyorsunuz. bu dediginiz kartları kullananlar ortalamanın yüzde biri bile degil.
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