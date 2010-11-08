Resmi lansman öncesinde GeForce GTX 580'nin kesinlik kazanan teknik özellikleri

Nvidia'nın yarın yapacağı GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde resmiyet kazanan teknik özellikleri bir kez daha masaya yatırıyoruz. Yerini alacağı GeForce GTX 480'e kıyasla daha serin ve sessiz çalışan GeForce GTX 580, 512x paralel işlem birimiyle geliyor. Vapor Chamber teknolojisini esas alan yeni soğutucusu sayesinde artan özelliklerine rağmen daha serin ve daha sessiz çalışmayı başaran GeForce GTX 580, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 0.4ns bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Bellek bant genişliği 192.4GB/saniye, doku doldurma performansı ise 49.4GT/saniye olan GeForce GTX 580'nin referans tasarımı 111.5mm yüksekliğinde ve 266.7mm uzunluğunda baskılı devre kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin ve bir adet te 8pin PCIe konnektörlerinden alan ekran kartı iki, üç ve dört yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekleyen GeForce GTX 580, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI 1.4a konnektörlerini kullanıyor.