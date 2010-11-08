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Resmi lansman öncesinde GeForce GTX 580'nin kesinlik kazanan teknik özellikleri

8 yıl
12,2b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yarın yapacağı GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde resmiyet kazanan teknik özellikleri bir kez daha masaya yatırıyoruz. Yerini alacağı GeForce GTX 480'e kıyasla daha serin ve sessiz çalışan GeForce GTX 580, 512x paralel işlem birimiyle geliyor. Vapor Chamber teknolojisini esas alan yeni soğutucusu sayesinde artan özelliklerine rağmen daha serin ve daha sessiz çalışmayı başaran GeForce GTX 580, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 0.4ns bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Bellek bant genişliği 192.4GB/saniye, doku doldurma performansı ise 49.4GT/saniye olan GeForce GTX 580'nin referans tasarımı 111.5mm yüksekliğinde ve 266.7mm uzunluğunda baskılı devre kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin ve bir adet te 8pin PCIe konnektörlerinden alan ekran kartı iki, üç ve dört yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX, 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekleyen GeForce GTX 580, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI 1.4a konnektörlerini kullanıyor.


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Marinexx 8 yıl
6870 gtx 470'e rakip olarak çıktı sonuç fiyasko! Kart ancak gtx460 ile kafa kafaya gidebiliyor. hal böyle iken 6970'in gtx 580'i geçmesini beklemek bir kediden uçmasını beklemkten farksız
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OverClocK1ng 8 yıl
Marinexx
6870 gtx 470'e rakip olarak çıktı sonuç fiyasko! Kart ancak gtx460 ile kafa kafaya gidebiliyor. hal böyle iken 6970'in gtx 580'i geçmesini beklemek bir kediden uçmasını beklemkten farksız


Dııııııııııııııııııırrrrrrrrrrrrrtttttttttttttt. Yanlış cevap..

6850 >> GTX460 768MB a rakip olarak

6870 >> GTX460 1GB a rakip olarak çıktı...

Buna rağmen GTX470 ile kapışabiliyor.

6950 >> GTX470 e rakip olarak çıkacak. Ama çok daha iyi olacak. GTX480 e yaklaşacak.

6970 >> GTX480 e rakip ama o da GTX580 ile kapışacak ve daha ucuz olacak...
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OverClocK1ng 8 yıl
2 tane 6850 i tercih ederim fiyat/performans açısından. Her de köpek gibi overclock ta var...
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aydogdu1453 8 yıl
Şu performans sonuçlarını görsek daha iyi olacak gibi.Bu aralar fazla nvidia reklamaı yapılıyor. :) Sayın Mesut Çevik kartın incelemesini yaparsanız bizi daha mutlu edersiniz. :) Msı bing bang x power incelemenizi de gtx 580 ile yaparsanız bizi daha da mutlu edersiniz. :) Herkese iyi forumlar.
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CESAJANS 8 yıl
Ölü doğdu gtx580, boşyere para vermeğe değmez. Doku dodurma miktarı da azmış zaten! 6970 gelsin o kesin bundan daha iyidir inşallah
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Batuist 8 yıl
aynı gpunun orta seviye versiyonlarını merak ediyorum.. çünkü gtx460 ile oldukça iyi bir iş çıkarmıştı nvidia.. daha verimli, daha az güç tüketen, daha az ısınan bir gtx460 yada diğer ismi ile gtx560 orta seviyeye yeni bir soluk getirecektir..
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tyronewade3 8 yıl
Bence bant genişliği gayet iyiymiş inşallah ısı değerleri ve güç tüketimi makul seviyede olurda alırız
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selahattın ısık 8 yıl
msı bu kartla dünya rekoru kıracak dedi dersiniz.
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CeFurkan 8 yıl
bu karta 500 $ verilmez benden demesi
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xdorukx 8 yıl
772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.
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Ekran Kartı, geforce ve
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