Resmi: XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini bıraktı

Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden biri olan XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini resmi olarak bıraktı. Yıllarca Nvidia ile yakın ilişkiler yürüten ve firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olmayı başaran XFX, geçtiğimiz yıl AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretimine de soyunmuş ve bu ayrılıkla sonuçlanacak gelişmelerin fitilini ateşlemişti. ATi Radeon HD 4000 seri için AMD saflarına geçen ve ardından HD 5000 serisi ile üretime devam eden XFX, Nvidia'dan Fermi GPU'larını alamamıştı.

Nvidia tabanlı ekran kartı satışına devam eden ancak Fermi GPU'larını alamadığı için eski nesil kartlara sahip olan XFX'te, Avrupa satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Cy Brown durumu doğrulayarak sadece AMD tabanlı ekran kartı üreteceklerini doğruladı. Rakip kartların üretimine başladığı için Fermi jenerasyonuna dahil etmediği XFX ile yolları ayıran Nvidia'da geleceğin ne göstereceği ise belirsiz. Kendi markasıyla ekran kartı satışına başlayan firmanın bu tutumu, iş ortakları tarafından memnuniyetle karşılanan bir durum değil.