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Resmi: XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini bıraktı

8 yıl
17,9b
1
66
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden biri olan XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini resmi olarak bıraktı. Yıllarca Nvidia ile yakın ilişkiler yürüten ve firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olmayı başaran XFX, geçtiğimiz yıl AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretimine de soyunmuş ve bu ayrılıkla sonuçlanacak gelişmelerin fitilini ateşlemişti. ATi Radeon HD 4000 seri için AMD saflarına geçen ve ardından HD 5000 serisi ile üretime devam eden XFX, Nvidia'dan Fermi GPU'larını alamamıştı.

Nvidia tabanlı ekran kartı satışına devam eden ancak Fermi GPU'larını alamadığı için eski nesil kartlara sahip olan XFX'te, Avrupa satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Cy Brown durumu doğrulayarak sadece AMD tabanlı ekran kartı üreteceklerini doğruladı. Rakip kartların üretimine başladığı için Fermi jenerasyonuna dahil etmediği XFX ile yolları ayıran Nvidia'da geleceğin ne göstereceği ise belirsiz. Kendi markasıyla ekran kartı satışına başlayan firmanın bu tutumu, iş ortakları tarafından memnuniyetle karşılanan bir durum değil.


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setek01 8 yıl
TURK SITH kardeş trende bak piyasaya bak şu anda 650 Lİra verilen 5850'ler karşısında gtx460
fiyatıyla ve özellikle görselliğiyle daha iyi konumda. 6 yıl önce Radeon 9 serisinde yakalanan başarıdan sonra bir firmanın doğru dürüst oyun yokken 6 ay
tek kalması ne sağladı son kulanıcıya. İki frimanın da ürününü işime geldiğimde
kullanırım ancak hala Nvidia teknolijde daha önde gibi geliyor bana. Bu grafik çipi piyasası dediğin yerdeki gelişmelerden bizi aydınlat yine sen. İngilişçe
anlarım ama Türkçe daha iyi anlarım ben.
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setek01 8 yıl
Tüm firmaların ürünerinden dönem dönem kullandım. Nvidia görsellik Ati ise performans odaklı oldular. Nvidia nın batması gibi haddini aşan iddalar da
bulunmadan önce Ati şu anda hangi firmanın bünyesinde ve neden böyle oldu ve sonuçta ne değişti. Bir GTX460 5800 serisi kartların ikinci el fiyatlarını
ne hale getirdi. 6 ay dx11 de tek oldular da ne oldu. 6 serisi için Mozaikleme
konusunda bir açıklama var mı? İntel AMD kıyaslamasın gelince orada son kullanıcı için durum farklı. İntel her zaman işlemcilerinde daha fazlasını vermekte ancak çoğu kullanıcı için AMD son dönem de yeterli olanı iyi fiyata
vererek ve geriye dönük desteğini sürdürerek kullanıcı olarak ben de daha olumlu
izlenim bırakmaya başladı.
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TURK SITH 8 yıl

setek01

6 ay dx11 de tek oldular da ne oldu.



xbitlabs.com/...

ingilizcen yoksa özetleyeyim ati 11milyon dx11 kartı satarken nvidia 400.000 sattı aynı dönemde, liderlik kimden kime geçti bil bakalım,

çok sevdiğiniz gtx 460'ın da 2 haftalık ömrü kaldı... nvidia'nın sonu kötü, grafik çipi piyasasında 1 nesil sonradan gelemezsin...
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yugams 8 yıl
wayy aga ne teoriler hangi firma batar hangisi coşar bilmiyorum ama bir gerçek var meydan hiç boş kalmaz keşke şu eski göz agrımız S3 de güçlü gpu lar yapsada hatta intel biraz çeşit olsa :)))
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FightF0RFreedom 8 yıl
üzülmeye gerek yok. tr de zaten xfx yaygın değildi. o yüzden neden dert ediyorsunuz. sanki herkes de xfx e.kartı var =)
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iscanthere 8 yıl
böyle giderse AMD lead firma olacak ekran kartı pazarında.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben demiştim de kimse inanmamıştı...
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Mordeaur 8 yıl

DH Misafiri

Ben demiştim de kimse inanmamıştı...


Sen kimsin? Paralel evrenden seslenen analist misin?
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TrMhMt 8 yıl

DH Misafiri

Ben demiştim de kimse inanmamıştı...


Evet hatirliyorum sen demistin !!!

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StreamRolleR 8 yıl
Yazık olmuş benim için en iyi kart üreten marka XFX ti
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gunescan 8 yıl
İyi taraftan bakalım bir de konulara. XFX çeşitliliğini azalttığı için türkiye pazarı da dahil birçok ülkeye satışa gidebilir. Bu da bizim işimize yarar:)
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TsG 8 yıl
Bence de Nvidia'nın gidişat iyi değil... Taklaya gelebilir böyle giderse...
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Source 8 yıl
Son yaşananlardan sonra beklenen bir gelişme..
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Batuist 8 yıl
nvidia da çöküş dönemi mi başladı acaba?? Nedir?? ne tegra tuttu ne ion tuttu.. adamların varı yoku tesla.. o da olmasa sizlere ömür dicez ...
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K0rkunc 8 yıl

Batuist

nvidia da çöküş dönemi mi başladı acaba?? Nedir?? ne tegra tuttu ne ion tuttu.. adamların varı yoku tesla.. o da olmasa sizlere ömür dicez ...



piyasa analizini anında yaptınız bravo diyecek tek kelime bulamıyorum sorum kesinlikle sizle veya kişisel değil ama çok saçma buluyorum açıkçası bu yoırumlarınızı forumda bir furyadır çıktı yok nvidia battı yok intel kepenk kapattı oldu koskoca firma xfx onun kartlarını üretmiyecek diyemi batacak buakdarmı apt... sınız eminimki değilsiniz..


adamların xfx isterse evga bıraksın umurlarında değil kendi kartlarını üretip satacaklar tabiri caizse outlet yapacaklar bu8 onlar için çok ama çok karlı bizim içinse ucuz olacak malesef avrupa için aynı şey şuanh için söz konusu olmaz gibi geliyor ama burda xfx bıraktıysa nvidia kaybetmedi xfx kaybetti bunu aklı başında olan herkes anlar umarım bu yorumdan sorna bu çokcuksu ileriyi görmez yorumalrınızdan vazgeçersiniz sadece nvidia için değil her firma için geçerli dediklerim.
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selahattın ısık 8 yıl
NVIDIA nın zor günler geçirmesi hepimize yaracaktır.zora gelen g.. iyi iş çıkarır.yalnız kendim amd ye empati ile baktığım halde son dönemdeki fiyat ve ürün stratejisini beğenmiyorum.kasayı birazcık dolduran son kullanıcıyı nasıl didiklerim diye düşünür.önümüzdeki yıl için iki dileğim var...
1.NVIDIA nın fiyatları altüst edecek model veya modeller çıkarması.
2.O modellerden birinin benim olması.
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