Resmi: XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini bıraktı

Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden biri olan XFX, Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini resmi olarak bıraktı. Yıllarca Nvidia ile yakın ilişkiler yürüten ve firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olmayı başaran XFX, geçtiğimiz yıl AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretimine de soyunmuş ve bu ayrılıkla sonuçlanacak gelişmelerin fitilini ateşlemişti. ATi Radeon HD 4000 seri için AMD saflarına geçen ve ardından HD 5000 serisi ile üretime devam eden XFX, Nvidia'dan Fermi GPU'larını alamamıştı.
Nvidia tabanlı ekran kartı satışına devam eden ancak Fermi GPU'larını alamadığı için eski nesil kartlara sahip olan XFX'te, Avrupa satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Cy Brown durumu doğrulayarak sadece AMD tabanlı ekran kartı üreteceklerini doğruladı. Rakip kartların üretimine başladığı için Fermi jenerasyonuna dahil etmediği XFX ile yolları ayıran Nvidia'da geleceğin ne göstereceği ise belirsiz. Kendi markasıyla ekran kartı satışına başlayan firmanın bu tutumu, iş ortakları tarafından memnuniyetle karşılanan bir durum değil.
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fiyatıyla ve özellikle görselliğiyle daha iyi konumda. 6 yıl önce Radeon 9 serisinde yakalanan başarıdan sonra bir firmanın doğru dürüst oyun yokken 6 ay
tek kalması ne sağladı son kulanıcıya. İki frimanın da ürününü işime geldiğimde
kullanırım ancak hala Nvidia teknolijde daha önde gibi geliyor bana. Bu grafik çipi piyasası dediğin yerdeki gelişmelerden bizi aydınlat yine sen. İngilişçe
anlarım ama Türkçe daha iyi anlarım ben.
bulunmadan önce Ati şu anda hangi firmanın bünyesinde ve neden böyle oldu ve sonuçta ne değişti. Bir GTX460 5800 serisi kartların ikinci el fiyatlarını
ne hale getirdi. 6 ay dx11 de tek oldular da ne oldu. 6 serisi için Mozaikleme
konusunda bir açıklama var mı? İntel AMD kıyaslamasın gelince orada son kullanıcı için durum farklı. İntel her zaman işlemcilerinde daha fazlasını vermekte ancak çoğu kullanıcı için AMD son dönem de yeterli olanı iyi fiyata
vererek ve geriye dönük desteğini sürdürerek kullanıcı olarak ben de daha olumlu
izlenim bırakmaya başladı.
xbitlabs.com/...
ingilizcen yoksa özetleyeyim ati 11milyon dx11 kartı satarken nvidia 400.000 sattı aynı dönemde, liderlik kimden kime geçti bil bakalım,
çok sevdiğiniz gtx 460'ın da 2 haftalık ömrü kaldı... nvidia'nın sonu kötü, grafik çipi piyasasında 1 nesil sonradan gelemezsin...
Sen kimsin? Paralel evrenden seslenen analist misin?
Evet hatirliyorum sen demistin !!!
piyasa analizini anında yaptınız bravo diyecek tek kelime bulamıyorum sorum kesinlikle sizle veya kişisel değil ama çok saçma buluyorum açıkçası bu yoırumlarınızı forumda bir furyadır çıktı yok nvidia battı yok intel kepenk kapattı oldu koskoca firma xfx onun kartlarını üretmiyecek diyemi batacak buakdarmı apt... sınız eminimki değilsiniz..
adamların xfx isterse evga bıraksın umurlarında değil kendi kartlarını üretip satacaklar tabiri caizse outlet yapacaklar bu8 onlar için çok ama çok karlı bizim içinse ucuz olacak malesef avrupa için aynı şey şuanh için söz konusu olmaz gibi geliyor ama burda xfx bıraktıysa nvidia kaybetmedi xfx kaybetti bunu aklı başında olan herkes anlar umarım bu yorumdan sorna bu çokcuksu ileriyi görmez yorumalrınızdan vazgeçersiniz sadece nvidia için değil her firma için geçerli dediklerim.
1.NVIDIA nın fiyatları altüst edecek model veya modeller çıkarması.
2.O modellerden birinin benim olması.