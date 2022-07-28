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    Anlık Bildirim

    Sevilen dizi Rick and Morty'nin 6. sezon yayın tarihi açıklandı

    Son dönemin en sevilen animasyon dizilerinden birisi ola Rick and Morty'nin yeni sezonu, yani 6. sezonu için yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde açıklandı.             
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    Rick and Morty 6. sezon yayın tarihi açıklandı
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    2013 yılında Adult Swim kanalında yayın hayatına başlayan son dönemin popüler ve başarılı animasyon serilerinden Rick and Morty'nin altıncı sezonundan güzel haber geldi.

    6. Sezon Eylül 2022'de

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre Rick and Morty'nin 6. sezonu 4 Eylül 2022'de yayın hayatına başlayacak. Ne yazık ki yeni sezon ile ilgili detaylar şu an için bilinmiyor. Ancak tarih yaklaşınca bölüm isimleri, uzunlukları ve kaç bölüm olacağı gibi detaylar belli olacaktır.

    Rick and Morty'nin altıncı sezonu Adult Swim kanalında yayınlanacak yine ancak ülkemizdeki yayın hakkı Netflix'te olduğu için büyük bir ihtimalle sezon bittikten bir süre sonra tüm bölümler Netflix'e eklenecektir. Geçtiğimiz sezonlarda da bu şekilde olmuştu.

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