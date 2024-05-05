Rick and Morty’nin anime serisinden ilk klip yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2013 yılında hayatımıza giren Rick and Morty, bilim kurgu ve macera öğelerini başarılı bir şekilde birleştirerek kısa sürede dünyanın en popüler animasyon serilerinden biri olmayı başarmıştı. 10 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden seri, yakında daha geniş bir markaya dönüşecek. Adult Swim, Rick and Morty: The Anime serisinin ilk klibini yayınladı.

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Rick and Morty anime oluyor

2020 yılında kısa videolar ile karşımıza çıkan Rick and Morty: The Anime, yıl bitmeden animasyon serisi olarak karşımıza çıkacak. Rick ve Morty’nin çoklu evrendeki alternatif versiyonlarına odaklanacak olan yapım, sevilen karakterleri çoklu evrende birçok maceraya sokacak.

Rick and Morty: The Anime serisinin ilk klibi, yeni yapımın ilginç sanat anlayışını gözler önüne seriyor. Yeni dizi, beklenildiği gibi Japon tarzında animasyonlara sahip olacak ve yapımın orijinal dili Japonca olacak. Takashi Sano tarafından yazılan ve yönetilen yeni dizi, yıl bitmeden Adult Swim ve Max platformlarında yayınlanacak. Dizinin ilk sezonunun 10 bölüm olacağı da gelen bilgiler arasında.



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