Rick and Morty için kötü haber: Dizinin yaratıcısı ile yollar ayrıldı

Tam Boyutta Gör Adult Swim ve High on Life’ın arkasındaki Squanch Games, aile içi şiddetten iki ağır suçlamayla karşı karşıya olan, Rick and Morty’nin yaratıcılarından ve seslendirmenlerinden Justin Roiland ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland'ın aile içi tehdit, şiddet, dolandırıcılık veya aldatma nedeniyle iki ağır suçla karşı karşıya olduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı. İlgili yasal süreç 2020’de başlamış olsa da konu kamuoyu ile yeni paylaşıldı. Öte yandan mahkemenin Roiland’ın davacıya 30 metreden fazla yaklaşmama ve elindeki silahları teslim etme yönünde bir karar aldığı da bildiriliyor. Bu konu hakkında söylenecek çok az şey olsa da, kanal artık Roiland ile olan bağlarını kesmiş durumda.

Rick and Morty devam edecek mi?

Tam Boyutta Gör Adult Swim / Cartoon Network iletişim kıdemli başkan yardımcısı Marie Moore, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Justin Roiland ile olan ilişkisini sonlandırdığını" duyurdu.

Kaynaklara göre Roiland'ın Rick and Morty rollerinin yeniden düzenlenmesi için planlar yapılıyor ve ortak yaratıcı Dan Harmon, dizinin tek sorumlusu olacak. Resmi Rick and Morty Twitter hesabından paylaşılanlara göre ekibin yedinci sezon için çalıştığı bildirildi. Yani, Rick and Morty devam edecek.

High on Life’ın arkasındaki Squanch Games’in Twitter hesabından da benzer bir açıklama yapılarak stüdyonun faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Justin Roiland hakkında yasal süreç devam ediyor ve bir sonraki duruşma 27 Nisan tarihinde yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Rick and Morty için kötü haber: Yaratıcısı ile yollar ayrıldı