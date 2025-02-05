Amazon Prime Video'da izlenebilecek en iyi diziler

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

İlk orijinal dizilerini 2013 yılında izleyicilere sunan Amazon Prime Video, aradan geçen 12 yılda içerik kütüphanesine yüzlerce yapım ekledi. Bir yandan orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttıran Amazon, diğer yandan yaptığı anlaşmalarla pek çok lisanslı içeriği kitaplığına ekledi. Bugün artık Amazon Prime Video kitaplığında farklı türlerden onlarca, hatta yüzlerce dizi bulunuyor.

Amazon'da İzlenebilecek En İyi Diziler 🍿

Bu listemizde, o diziler arasından ön plana çıkan en iyi dizileri derledik. İşte Amazon Prime Video'da izleyebileceğiniz en iyi diziler:

1️⃣ Game of Thrones

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones son sezonuyla ağızlarda kötü bir tat bırakmış olsa da birçok kişi için tüm zamanların en iyi dizileri arasında yerini koruyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla izleyicilere epik bir macera vadediyor. Televizyon tarihinde iz bırakmış bu diziyi ilk kez ya da belki de tekrar izlemek isteyenler, sekiz sezonun tamamını Amazon Prime Video'da bulabilirler.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2019

: 2011-2019 Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 9.2

2️⃣ Battlestar Galactica

Tam Boyutta Gör İzleyicilerin Amazon Prime Video'da bulabileceği bir diğer efsanevi dizi de Battlestar Galactica. Aynı adlı 1978 yapımı diziden uyarlanan Battlestar Galactica, pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri arasında kabul ediliyor. 2003-2009 yılları arasında yayınlanan dizi, Cylonlar olarak bilinen robot ırkının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği bir dönemde geçiyor. Dizi, Cylonlar tarafından gerçekleştirilen kıyımdan kurtulan az sayıdaki insanın yaşadığı Galactica adlı gemide geçiyor ve insanlığın son umudu olan Galactica mürettabatının maceralarını anlatıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2003-2009

: 2003-2009 Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu IMDb puanı: 8.7

3️⃣ The Office

Tam Boyutta Gör Yıllar geçse de popülerliğinden bir şey yitirmeyen The Office, bugün hâlâ en çok izlenen komedi dizileri arasında yer alıyor. Sevilen dizinin Steve Carell'li Amerikan versiyonu Amazon Prime Video'da izlenebiliyor. Steve Carell'in yanı sıra Jenna Fischer, John Krasinski, Mindy Kaling gibi bu diziyle yıldızı parlayan pek çok ismin de rol aldığı The Office, sıradan bir işte çalışan bir grup ofis çalışanının yaşadıklarını bir sahte belgesel formatında ekrana taşıyor.

Sezon sayısı : 9

: 9 Yayın tarihi : 2005-2013

: 2005-2013 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 9

4️⃣ Chernobyl

Tam Boyutta Gör HBO yapımı Chernobyl, tek bir hafta sonunda bitirebileceğiniz beş bölümlük şahane bir mini dizi. Daha sonra The Last of Us dizisine de imza atan Craig Mazin'in yaratıcısı olduğu dizi, 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde ekrana taşıyor. Kurduğu gerçekçi atmosfer sayesinde izleyicileri adeta o felaketin içine atan Chernobyl, En İyi Mini Dizi dâhil 10 dalda Emmy'ye layık görüldü. Mini dizinin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson, Jessie Buckley gibi isimler yer alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2019

: 2019 Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 9.3

5️⃣ The Boys

Tam Boyutta Gör The Boys, orijinal içerik tarafında da dikkat çekici işlere imza atan Amazon'un bugüne kadar çıkardığı en iyi orijinal dizilerden biri. Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, son yıllarda oldukça popüler hâle gelen süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir bakış getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2019-

: 2019- Tür : Aksiyon, Hiciv

: Aksiyon, Hiciv IMDb puanı: 8.7

6️⃣ Friends

Tam Boyutta Gör Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc gibi sonraki yıllarda yıldız isimlere dönüşecek genç oyuncuların rol aldığı Friends, 90'ların en ikonik dizileri arasında yer alıyor. Sevilen dizi, New York'ta aynı apartmanda yaşayan altı yakın arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Bugün artık ikonik hâle gelmiş olan jenerik şarkısından sosyal medyada hâlâ dolaşan unutulmaz sahnelerine kadar her unsuruyla Friends, TV tarihine damgasını vurmuş bir yapım.

Sezon sayısı : 10

: 10 Yayın tarihi : 1994-2004

: 1994-2004 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.9

7️⃣ The Expanse

Tam Boyutta Gör Amazon'un içerik kütüphanesinde bulabileceğiniz bir diğer dikkat çekici bilim kurgu dizisi de The Expanse. James S. A. Corey'nin ödüllü roman serisinden uyarlanan dizi, insanlığın Güneş Sistemi boyunca koloniler kulup farklı gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor. Dünya, Mars ve Dış Gezegenler Birliği olmak üzere üç büyük güç, Güneş Sistemi'nde hegemonya kurmak için mücadele ederken, asteroit kuşağında ortaya çıkan tuhaf bir madde, insanlığı yeni keşifler ve tehlikelerle dolu bir yola sürüklüyor. The Expanse yayınlandığı dönemde hak ettiği kıymeti görmemiş olsa da özellikle bilim kurgu türünü sevenler için mutlaka şans verilmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2015-2022

: 2015-2022 Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu IMDb puanı: 8.5

En iyi Netflix dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 2 yıl önce eklendi

8️⃣ Succession

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da izlenebilecek bir diğer HBO dizisi de Succession. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar alan Succession, hayali bir medya imparatorluğunda geçiyor ve bu imparatorluğun sahibi olan Roy ailesine odaklanıyor. Sıfırdan kurduğu bu imparatorluğu yıllarca demir bir yumrukla yöneten Logan Roy emekli olmaya karar verince, çocukları arasında bir koltuk savaşı başlıyor. Emmy ve Altın Küre ödüllü Succession, Amerika'daki güç sahiplerinin dünyasına son derece nüktedan bir bakış getiriyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2018-2023

: 2018-2023 Tür : Drama, Hiciv

: Drama, Hiciv IMDb puanı: 8.8

9️⃣ Fallout

Tam Boyutta Gör Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Fallout, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. Oyunun ruunu son derece başarılı şekilde yansıtan dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alırken Amazon'un da bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Oyun serisi gibi dizi de nükleer felaketle alt üst olmuş kıyamet sornası bir dünyada geçiyor. Yıllardır güven içinde yaşadığı yeraltı sığınağından ayrılmak zorunda kalan Lucy, hem dış dünyadaki tehlikelerle hem de Vault'a dair yatanlarla yüzleşiyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Bilim Kurgu, Macera

: Bilim Kurgu, Macera IMDb puanı: 8.3

🔟 Brooklyn Nine-Nine

Tam Boyutta Gör Brooklyn Nine-Nine bu listedeki diğer diziler kadar popüler olmadı belki ama yıllar içinde sağlam bir hayran kitlesi oluşturarak son yılların kült komedi dizilerinden birine dönüştü. Çok tanınmış isimlerden oluşmasa da oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, New York'tak bir karakolda geçiyor ve birlikte suçluların peşine düşen bir dizi polis memuruna odaklanıyor. Her biri farklı özelliklere sahip bu polisler, her bölümde eğlenceli bir koşuşturmanın içine çekiliyor. Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews gibi isimlerin rol aldığı dizi, kendi özgün mizah anlayışına sahip ender dizilerden biri.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2013-2021

: 2013-2021 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.4

11) Supernatural

Supernatural, modern dünyada insanlar arasında yaşayan canavarları avlayan iki kardeşi takip ediyor. Dean ve Sam bir yandan vampirlerden kurt adamlara türlü türlü canavarların dâhil olduğu tuhaf vakaları çözmeye çalışırken, diğer yandan şeytanlarla meleklerin karşı karşıya geldiği semavi bir savaşın içine çekiliyor. Tek bölümlük vakalarla bu uzun soluklu hikâyeyi başarıyla harmanlayan Supernatural, 2000'lerin kült dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 15

: 15 Yayın tarihi : 2005-2020

: 2005-2020 Tür : Fantastik, Korku

: Fantastik, Korku IMDb puanı: 8.4

12) 24

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında CNBC-e'de yayınlandığı için ülkemizde de kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşan 24 de Amazon Prime Video'nun içerik kitaplığında yer alıyor. Kiefer Sutherland'in başrolünü üstlendiği dizi, ABD'de büyük bir komplonun içine çekilen bir ajanı takip ediyor. 24 saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan dizi, bu sayede aksiyon ve gerilimin neredeyse hiç düşmediği etkileyici bir izlek sunuyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2001-2010

: 2001-2010 Tür : Aksiyon, Politik Gerilim

: Aksiyon, Politik Gerilim IMDb puanı: 8.4

13) Fleabag

Tam Boyutta Gör Son yılların yükselen yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge'in yaratıcısı olduğu Fleabag, hınzır ana karakteri ve karanlık mizah anlayışıyla sağlam bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Waller-Bridge'in tek kişilik tiyatro oyunundan uyarlanan dizi, kısa süre önce en yakın arkadaşını kaybeden Fleabag'i takip ediyor. Ana karakerin zaman zaman 4. duvarı yıkıp izleyicilerle etkileşime geçtiği dizi, bu mekaniği bugüne kadar en iyi kullanan yapımlar arasında yer alıyor. Özellikle 2. sezonuyla büyük ses getiren Fleabag, bugün artık kült diziler arasına adını yazdırmış durumda.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2016-2019

: 2016-2019 Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama IMDb puanı: 8.7

14) Invincible

Tam Boyutta Gör Amazon animasyon tarafında Nettflix kadar güçlü olmasa da içerik kütüphanesinde dikkat çekici bazı animasyon dizileri bulunuyor. Bunların başında ise Amazon orijinal yapımı olan Invincible geliyor. The Boys gibi Invincible da süper kahraman hikâyelerine daha karanlık, daha yetişkin bir yorum getiriyor. Dünyanın en güçlü süper kahramanının oğlu olan Mark, bir yandan kendi güçlerini keşfederken, diğer yandan babasının düşündüğü gibi bir olmadığını fark ediyor. Mark'ın dünyayı ve sevdiklerini korumak için babasıyla karşı karşıya gelmesi gerekiyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2021

: 2021 Tür : Animasyon

: Animasyon IMDb puanı: 8.6

15) Mr. Robot

Tam Boyutta Gör Teknoloji meraklılarının özellikle sevebileceği Mr. Robot, izleyenleri neyin gerçek neyin hayal olduğunun kolay kolay anlaşılmadığı bir dünyanın içine çekiyor. Dizinin merkezinde, psikolojik yaşayan ve insanlarla sadece onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot yer alıyor. Mr. Robot olarak bilinen bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dâhil edilen Elliot, bir yandan dünyayı kontrol eden dev bir şirketi devirmek için mücadele verirken, diğer yandan Mr. Robot'un gerçek kimliğine dair çarpıcı bir keşifte bulunuyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2015-2019

: 2015-2019 Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem IMDb puanı: 8.5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.