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    Jason Momoa'lı Apple dizisi Chief of War'dan ilk fragman yayınlandı

    Ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Apple TV+ dizisi Chief of War'dan ilk fragman yayınlandı. Momoma dizide Momoa'nın Hawaiili bir savaşçıyı canlandırıyor.  

    Chief of War Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Chief of War olacak. Ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği dizi, 1 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan Chief of War için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Chief of War, Hawaii Adalarının Birleşme Sürecini Konu Alıyor

    Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.

    Chief of War'un oyuncu kadrosu büyük ölçüde Polinezyalı, yani Hawaii'nin yerlisi olan oyunculardan oluşuyor. Dizide Jason Momoa'ya Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua gibi isimler eşlik ediyor.

    Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Chief of War'un ilk iki bölümü 1 Ağustos'ta ekrana geldikten sonra geri kalan bölümler haftalık olarak yayınlanacak.

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