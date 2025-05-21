Jason Momoa'lı Apple dizisi Chief of War'dan ilk fragman yayınlandı

Chief of War, Hawaii Adalarının Birleşme Sürecini Konu Alıyor
Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.
Chief of War'un oyuncu kadrosu büyük ölçüde Polinezyalı, yani Hawaii'nin yerlisi olan oyunculardan oluşuyor. Dizide Jason Momoa'ya Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua gibi isimler eşlik ediyor.
Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Chief of War'un ilk iki bölümü 1 Ağustos'ta ekrana geldikten sonra geri kalan bölümler haftalık olarak yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük