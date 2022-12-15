RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Ventana Micro Systems kısa bir süre önce yüksek performanslı RISC-V işlemcilerden oluşan Veyron ailesini duyurdu. Veyron V1, ailenin ilk üyesi ve bugün mevcut olan en yüksek performanslı RISC-V işlemcisi olarak ifade ediliyor. Veyron V1 sunucu tarafına yönelik bir işlemiyken hedefine ise AMD EPYC ve Intel Xeon işlemcilerini alıyor.

RISC-V mimarisi, verimli enerji kullanımı, açık kaynak yeteneği, son teknoloji yönergeler ve donanımının ölçeklenebilirliği gibi becerileri nedeniyle ağırlıklı olarak IoT veya Nesnelerin Interneti pazarında kullanılıyor. Şimdi ise önemleri giderek artan sunucu ve veri merkezlerini de hedefliyor olması RISC-V’nin geleceğini sağlamlaştırıyor.

Veyron V1 özellikleri

Tam Boyutta Gör Ventana’nın Veyron V1 çipi, 5nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir RISC-V çekirdeği sunuyor. Veyron V1 gelişmiş sekiz veriyolu tasarımı, 3,6 GHz frekans ve küme başına 16 çekirdekle birlikte toplamda 192 çekirdek ölçeklendirmesi sunuyor. Ek olarak Veyron V1’de 48 MB boyutunda L3 önbellek de bulunuyor.

Çipin genel tasarımı, çipin bir tarafında veri arayüzleri, her iki tarafında bellek ve PCIe Gen5 ile AMD'nin yeni EPYC işlemcileriyle benzer bir düzene sahip. Die-to-Die (D2D) arabirimi, AMD, Intel, NVIDIA ve Arm gibi daha büyük şirketlerin yanı sıra birçok şirket tarafından da desteklenen Harness of Wire (HoW) ve Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) ile de uyumlu yapıda. Geniş uyumluluk yapısı sayesinde Veyron V1’in depolama, web barındırma, veri merkezleri ve akış hizmetleri için birçok farklı sunucu görevinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Veyron V1 ile birlikte Ventana, yeni müşterilerin pazara girişini hızlandırdığını ve Ar-Ge maliyetlerini yüzde 75 azaltabileceğini umuyor. Öte yandan yeni RISC-V tabanlı işlemcinin 2023 yılının ikinci yarısında çıkacağı açıklandı. Ancak herhangi bir fiyat veya performans bilgisi paylaşılmadı.

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