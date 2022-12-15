RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor

RISC-V mimarisi, verimli enerji kullanımı, açık kaynak yeteneği, son teknoloji yönergeler ve donanımının ölçeklenebilirliği gibi becerileri nedeniyle ağırlıklı olarak IoT veya Nesnelerin Interneti pazarında kullanılıyor. Şimdi ise önemleri giderek artan sunucu ve veri merkezlerini de hedefliyor olması RISC-V’nin geleceğini sağlamlaştırıyor.
Veyron V1 özellikleri
Veyron V1 ile birlikte Ventana, yeni müşterilerin pazara girişini hızlandırdığını ve Ar-Ge maliyetlerini yüzde 75 azaltabileceğini umuyor. Öte yandan yeni RISC-V tabanlı işlemcinin 2023 yılının ikinci yarısında çıkacağı açıklandı. Ancak herhangi bir fiyat veya performans bilgisi paylaşılmadı.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...