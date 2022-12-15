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    RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor

    RISC-V girişim şirketi olan Ventana Micro Systems, ilk küresel sunucu tabanlı gelişmiş 5nm işlem teknolojisini temel alan işlemcisini tasarlamaya ve piyasaya sürmeye başladı.
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    RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Ventana Micro Systems kısa bir süre önce yüksek performanslı RISC-V işlemcilerden oluşan Veyron ailesini duyurdu. Veyron V1, ailenin ilk üyesi ve bugün mevcut olan en yüksek performanslı RISC-V işlemcisi olarak ifade ediliyor. Veyron V1 sunucu tarafına yönelik bir işlemiyken hedefine ise AMD EPYC ve Intel Xeon işlemcilerini alıyor.

    RISC-V mimarisi, verimli enerji kullanımı, açık kaynak yeteneği, son teknoloji yönergeler ve donanımının ölçeklenebilirliği gibi becerileri nedeniyle ağırlıklı olarak IoT veya Nesnelerin Interneti pazarında kullanılıyor. Şimdi ise önemleri giderek artan sunucu ve veri merkezlerini de hedefliyor olması RISC-V’nin geleceğini sağlamlaştırıyor.

    Veyron V1 özellikleri

    RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Ventana’nın Veyron V1 çipi, 5nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir RISC-V çekirdeği sunuyor. Veyron V1 gelişmiş sekiz veriyolu tasarımı, 3,6 GHz frekans ve küme başına 16 çekirdekle birlikte toplamda 192 çekirdek ölçeklendirmesi sunuyor. Ek olarak Veyron V1’de 48 MB boyutunda L3 önbellek de bulunuyor.
    RISC-V mimarili Veyron V1 duyuruldu: AMD ve Intel’e rakip geliyor
    Çipin genel tasarımı, çipin bir tarafında veri arayüzleri, her iki tarafında bellek ve PCIe Gen5 ile AMD'nin yeni EPYC işlemcileriyle benzer bir düzene sahip. Die-to-Die (D2D) arabirimi, AMD, Intel, NVIDIA ve Arm gibi daha büyük şirketlerin yanı sıra birçok şirket tarafından da desteklenen Harness of Wire (HoW) ve Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) ile de uyumlu yapıda. Geniş uyumluluk yapısı sayesinde Veyron V1’in depolama, web barındırma, veri merkezleri ve akış hizmetleri için birçok farklı sunucu görevinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

    Veyron V1 ile birlikte Ventana, yeni müşterilerin pazara girişini hızlandırdığını ve Ar-Ge maliyetlerini yüzde 75 azaltabileceğini umuyor. Öte yandan yeni RISC-V tabanlı işlemcinin 2023 yılının ikinci yarısında çıkacağı açıklandı. Ancak herhangi bir fiyat veya performans bilgisi paylaşılmadı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 22 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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