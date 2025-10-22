Tesla, binlerce aracını batarya arızası nedeniyle geri çağırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, bu yılın başlarında üretilen yaklaşık 13.000 adet Model 3 ve Model Y aracını, güç kaybına yol açabilen bir batarya arızası nedeniyle geri çağırdı.

Batarya bağlantı parçalarında sorun tespit edildi

Tesla, Ağustos ayında yeni Model 3 ve Model Y araçlarında güç kaybı raporları almaya başladı. Şirket, 36 garanti talebini ve 26 saha raporunu inceledikten sonra, Mart ve Ağustos 2025 arasında ABD'de üretilen yaklaşık 8.000 Model Y ve 5.000 Model 3'ü etkileyebilecek bazı batarya paketi kontaktörlerinde (batarya bağlantı parçası) sorun tespit etti.

Geri çağırma kapsamındaki araçlar, 8 Mart 2025 ile 12 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen belirli 2025 Model 3 araçlarını ve 15 Mart 2025 ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen 2026 Model Y araçlarını içeriyor. Bu araçlarda, InTiCa tarafından üretilen solenoid bileşenine sahip batarya paket kontaktörleri bulunuyor.

Açıklamada, bu batarya kontaktörünün araç hareket halindeyken açılması durumunda, güç iletimi ve tork üretiminin kaybedilebileceği ve bu durumun sürüş sırasında tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

Şirket, söz konusu kontaktörlerde Meksika merkezli ikinci seviye tedarikçi Sistemas Mecatrónicos InTiCa S.A.P.I. ve Tayvan merkezli birinci seviye tedarikçi SongChuan’ın üretim süreçlerinin yer aldığını açıkladı.

Tesla, etkilenen tüm araç sahipleriyle iletişime geçeceğini ve sorunlu kontaktörleri, InTiCa solenoidi içermeyen ve bobin bağlantısını koruyan sertifikalı bir kontaktörle ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

