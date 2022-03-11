Robinhood kripto cüzdanı Beta programını genişletti

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Kripto para borsası Robinhood’un baş ürün sorumlusu Aparna Chennapragada tarafından yapılan bir duyuruya göre Robinhood, kripto para cüzdanları için beta test programını genişletti. Chennapragada konu ile ilgili detayları resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

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Şirketin baş ürün sorumlusu Aparna Chennapragada tarafından yapılan duyuruya göre; Robinhood, kripto para cüzdanları için beta test programını genişletti. Şu andan itibaren, cüzdan bekleme listesindeki müşteriler için bir güncelleme yapıldı. 250.000’den fazla müşterinin bekleme listesinden çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca Chennapragada, yaptığı paylaşımda önümüzdeki birkaç hafta içinde 500.000’den fazla müşterinin bekleme listesinden çıkarılmasının planlandığını da ekledi. Robinhood, kripto cüzdan özelliğinin beta sürümünü ocak ayının sonlarında başlatmıştı. Hatırlatmak gerekirse ilk başlarda sadece 1.000 müşteri bakiyelerinden para çekebiliyordu.

2021 yılının Kasım ayında Robinhood kripto operasyon sorumlusu Christine Brown ise kripto cüzdan bekleme listesinin 1,6 milyon müşteriyi geçtiğini belirtmişti.

Son olarak Robinhood, cüzdan özelliğinin temel işlevlerini en iyi hale getirmek için beta testlerini sürdürüyor.

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