Roborock S7 MaxV Ultra kendini temizliyor, tanklarını dolduruyor

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Son dönemde robot süpürgelerde rekabet arttıkça faydalı teknolojilerin de geliştiğine şahit oluyoruz. Önce kendi kendine şarj olan sonra da kendi kendine toz haznesini boşaltabilen süpürgeler gördük. Şimdi ise çok daha fazlasını yapanlar sahneye çıkıyor.

Roborock S7 MaxV Ultra satışa çıkıyor

CES 2022 fuarında tanıtılan Roborock S7 MaxV Ultra süpürge modeli toz torbasını boşaltıyor, su haznesini dolduruyor, silme paspasını temizliyor ve şarj istasyonuna yerleştiği alanı da süpürüyor. Yani kısacası kullanıcıya hiç bir iş bırakmıyor. Haliyle bu da çok daha büyük bir istasyona sebebiyet vermiş.

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Yüksek halılarda mop ünitesini kaldırarak tırmanabilen Roborock S7 MaxV Ultra ayrıca dakikada 3000 kez sonik titreşim özelliği sayesinde tozları hareketlendirerek daha derin temizlik sağlıyor.

ReactiveAI 2.0 algoritması, 3D tarama ve nöral işlem birimini bir araya getirerek daha iyi engelden kaçınma sunuyor. PreciSense adı verilen LiDAR teknolojisi ise tam 3D haritalama yapıyor. Kullanıcı ister 3D, ister 2D görüntüleme alabiliyor.

Kamera ve mikrofon ile evdeki hayvanlarınızla da etkileşime geçebileceğiniz robot ayrıca 5100Pa emiş gücüne sahip ve yüzde 30 daha hızlı şarj olabiliyor. Roborock S7 MaxV Ultra standart paket 860$ fiyat etiketine sahip. Otomatik boşaltma modülü 300$ iken otomatik su doldurma modülü ise 600$. Hepsini satın alırsanız paket 1400$ oluyor.



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