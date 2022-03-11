Roborock Q7 Max+ iddialı özelliklerle geliyor

Rekabetçi robot süpürgeleriyle ülkemizde de oldukça beğenilen Roborock firması yeni bir ürün daha duyurdu. Roborock Q7 Max+ modeli geniş hazneler ve büyük toz torbası ile kullanıcıların zamanını almıyor.

Roborock Q7 Max+ özellikleri neler?

Roborock Q7 Max+ modeli bu sınıfta alıştığımız üzere kendi toz boşaltma haznesi ile geliyor. Şarj istasyonuna bağlandığında otomatik olarak kirleri çekmeye başlayan hazne toplamda 2.5 litre toz alabiliyor. Böylece 7 haftaya kadar kullanıcının kontrol etmesine gerek kalmıyor.

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4200Pa emiş gücüne sahip olan robotta 350ml su tankı ve 470ml toz kutusu yer alıyor. 0.3Kg silme basıncı olan mop kısmı 30 farklı su seviyesine sahip. LIDAR sistemi gelişmiş 3D haritalama yaparak verimli bir temizlik sağlıyor.

5200mAh kapasiteli bataryası sayesinde 300 metre karelik alanı temizleyebiliyor. Bazı fonksiyonların devre dışı kaldığı sessiz modda toplamda 3 saate kadar temizlik yapabiliyor. Yaz aylarına doğru piyasada olacak Roborock Q7 Max+ modeli için henüz bir fiyat belirlenmedi.

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