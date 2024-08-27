İşte merakla beklenen OnePlus 13’ün muhtemel özelliklerinin tamamı

OnePlus, yeni nesil akıllı telefonu OnePlus 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre, OnePlus 13, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile donatılmış ilk cihazlardan biri olacak. Cihazın, Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.
Güvenilir bir kaynağa göre OnePlus 13, LYT-808 sensörü ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Aynı zamanda 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera da cihazda yer alacak. Bu özellikler, fotoğrafçılık tutkunları için oldukça cazip görünüyor.
Batarya kapasitesi konusunda da OnePlus 13, selefi OnePlus 12'ye göre önemli bir iyileştirme sunacak. 5,400mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu, kullanıcıların daha uzun süreli kullanım sağlarken hızlı şarj imkanı ile kesintisiz bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyacak.
Yeni OnePlus 13'ün, 6.8 inç boyutunda, 2K çözünürlük sunan, 120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Dört kenarı da mikro eğimle tasarlanmış bu ekran, aynı zamanda ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü barındıracak. Cihazın IP68/69 seviyesinde toz ve suya dayanıklılık sunacağı da söyleniyor.
OnePlus 13, Android 14 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Global pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.