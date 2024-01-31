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    Anlık Bildirim

    BMW’de çalışacak insansı robota Microsoft ve OpenAI’dan yatırım

    İnsansı robot üreticisi Figure, geçtiğimiz günlerde ilk robotunun BMW’de iş başı yapacağını açıklamıştı. Şimdi ise Microsoft ve OpenAI’ın bu firmaya yatırım yapması söz konusu.
    BMW’de çalışacak insansı robota Microsoft ve OpenAI’dan yatırım Tam Boyutta Gör
    İnsan benzeri robotlar geliştiren bir girişim olan Figure AI, Microsoft ve OpenAI liderliğindeki bir finansman turunda 500 milyon dolara kadar para toplamak için görüşmelerde bulunuyor. Bloomberg'in haberine göre, Microsoft'un yaklaşık 95 milyon dolar yatırım yapması, ChatGPT geliştirici OpenAI'ın ise yaklaşık 5 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.

    Microsoft ve OpenAI’dan önemli yatırım hamlesi

    Görüşmeler ve anlaşmaların tamamlanması halinde Figure AI’ın fonlama hariç yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde olacağını belirtiyor. Toplanan toplam fona bağlı olarak, girişimin yatırım sonrası değeri önemli bir artış yaşayabilir.

    Figure, insan gibi görünen ve hareket eden yapay zeka destekli bir robot üzerinde çalışıyor. Şirket, Figure 01 adını verdiği insansı robotu için zaten BMW ile bir anlaşma yapmış ve bir dizi robotunun BMW’nin fabrikasında görev alacağını duyurmuştu. Figure'ün BMW ile yaptığı anlaşma tamamen ticari bir anlaşma ve bu da onu türünün ilk örneği olmasa da ilkleri arasına sokuyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su o dönem “Henüz duyurulmamış gerçek ticari anlaşmalar olması mümkün” demişti.

    İnsansı robotlar hızla geliyor

    Son bir yıldaki gelişmelere baktığımızda ise insansı robot endüstrisinde çok ciddi hareketler olduğunu görüyoruz. Elbette akla ilk olarak Elon Musk’ın Tesla bünyesinde geliştirdiği insansı Optimus robotu geliyor ancak çok sayıda firma bu oyun alanında bulunuyor. Özellikle yapay zeka destekli robotlar konusunda girişimler ciddi yatırımlar alıyor. Daha bu ayın başlarında OpenAI destekli yapay zeka robot girişimi 1X Technologies, 100 milyon dolar topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Amazon, kapsamlı bir ortaklıkla Digit adlı robotu tesisinde kullanıyor. Digit’in geliştiricisi Agility Robotics, türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açmaya hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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