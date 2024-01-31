BMW’de çalışacak insansı robota Microsoft ve OpenAI’dan yatırım

Tam Boyutta Gör İnsan benzeri robotlar geliştiren bir girişim olan Figure AI, Microsoft ve OpenAI liderliğindeki bir finansman turunda 500 milyon dolara kadar para toplamak için görüşmelerde bulunuyor. Bloomberg'in haberine göre, Microsoft'un yaklaşık 95 milyon dolar yatırım yapması, ChatGPT geliştirici OpenAI'ın ise yaklaşık 5 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.

Microsoft ve OpenAI’dan önemli yatırım hamlesi

Görüşmeler ve anlaşmaların tamamlanması halinde Figure AI’ın fonlama hariç yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde olacağını belirtiyor. Toplanan toplam fona bağlı olarak, girişimin yatırım sonrası değeri önemli bir artış yaşayabilir.

İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz 1 hf. önce eklendi

Figure, insan gibi görünen ve hareket eden yapay zeka destekli bir robot üzerinde çalışıyor. Şirket, Figure 01 adını verdiği insansı robotu için zaten BMW ile bir anlaşma yapmış ve bir dizi robotunun BMW’nin fabrikasında görev alacağını duyurmuştu. Figure'ün BMW ile yaptığı anlaşma tamamen ticari bir anlaşma ve bu da onu türünün ilk örneği olmasa da ilkleri arasına sokuyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su o dönem “Henüz duyurulmamış gerçek ticari anlaşmalar olması mümkün” demişti.

İnsansı robotlar hızla geliyor

Son bir yıldaki gelişmelere baktığımızda ise insansı robot endüstrisinde çok ciddi hareketler olduğunu görüyoruz. Elbette akla ilk olarak Elon Musk’ın Tesla bünyesinde geliştirdiği insansı Optimus robotu geliyor ancak çok sayıda firma bu oyun alanında bulunuyor. Özellikle yapay zeka destekli robotlar konusunda girişimler ciddi yatırımlar alıyor. Daha bu ayın başlarında OpenAI destekli yapay zeka robot girişimi 1X Technologies, 100 milyon dolar topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Amazon, kapsamlı bir ortaklıkla Digit adlı robotu tesisinde kullanıyor. Digit’in geliştiricisi Agility Robotics, türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açmaya hazırlanıyor.

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BMW’de çalışacak insansı robota Microsoft ve OpenAI’dan yatırım