BMW’de çalışacak insansı robota Microsoft ve OpenAI’dan yatırım

Microsoft ve OpenAI’dan önemli yatırım hamlesi
Görüşmeler ve anlaşmaların tamamlanması halinde Figure AI’ın fonlama hariç yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde olacağını belirtiyor. Toplanan toplam fona bağlı olarak, girişimin yatırım sonrası değeri önemli bir artış yaşayabilir.
Figure, insan gibi görünen ve hareket eden yapay zeka destekli bir robot üzerinde çalışıyor. Şirket, Figure 01 adını verdiği insansı robotu için zaten BMW ile bir anlaşma yapmış ve bir dizi robotunun BMW’nin fabrikasında görev alacağını duyurmuştu. Figure'ün BMW ile yaptığı anlaşma tamamen ticari bir anlaşma ve bu da onu türünün ilk örneği olmasa da ilkleri arasına sokuyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su o dönem “Henüz duyurulmamış gerçek ticari anlaşmalar olması mümkün” demişti.
İnsansı robotlar hızla geliyor
Son bir yıldaki gelişmelere baktığımızda ise insansı robot endüstrisinde çok ciddi hareketler olduğunu görüyoruz. Elbette akla ilk olarak Elon Musk’ın Tesla bünyesinde geliştirdiği insansı Optimus robotu geliyor ancak çok sayıda firma bu oyun alanında bulunuyor. Özellikle yapay zeka destekli robotlar konusunda girişimler ciddi yatırımlar alıyor. Daha bu ayın başlarında OpenAI destekli yapay zeka robot girişimi 1X Technologies, 100 milyon dolar topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Amazon, kapsamlı bir ortaklıkla Digit adlı robotu tesisinde kullanıyor. Digit’in geliştiricisi Agility Robotics, türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.