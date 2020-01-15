Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde

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Silikon Vadisi’ne yakınlığı sebebi San Francisco şehri teknolojik gelişmelerden ilk etklienen şehirlerden biri olma özelliği taşıyor. Şehirdeki yemek sektörü de bu durumdan etkilenmiş bulunuyor ve geçtiğimiz yıllar içerisinde mutfaklarında ve iş yerlerinde çeşitli robotlardan yararlanan lokantaların sayısı da artış gösteriyor.

2019 yılının Temmuz ayında Eatsa adlı bir lokanta ise robotların servis ettiği Kinoa salataları satarak piyasaya giriş yapmıştı ancak şirketin kira fiyatlarının yüksekliği sebebiyle kapandığı belirtiliyor. Ayrıca robotik kahve barı Cafe X adlı kuruluşun da bu hafta içerisinde; havaalanı şubesi hariç tüm şubelerini kapattığı basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

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Robotik lokontalar piyasadan çekiliyor

2018 yılının Kasım ayında Zume isimli bir işletme ise robotların yaptığı pizzaları servis ediyordu ancak işletme Çarşamba günü piyasadan çekildiğini duyurdu.

Ekonomistler bahsi geçen şirketlerin iflas edişlerini iki farklı hipotez ile açıklıyor. İlk hipoteze göre lokanta sektörü robotlar ile yatırım yapılacak kadar büyük bir getiri sağlamıyor yani işletmelerin yaptığı yatırımlar; getiriyi karşılamıyor. Diğer bir düşünceye göreyse müşteriler yedikleri yemeklerin robotlar tarafından değil de insanlar tarafından hazırlanmasını, yemek sektöründe insan ilişkilerinin bulunmasını tercih ediyor.

Şirketlerin iflasıyla ilgili incelemeler Business Insider dergisinde yayımlandı.

https://www.businessinsider.com/san-francisco-robot-restaurants-failing-eatsa-cafex-2020-1#and-this-is-cafexs-robot-barista-the-coffee-companys-san-francisco-locations-are-now-closed-so-you-can-only-check-it-out-at-two-bay-area-airports-2

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