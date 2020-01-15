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    Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde

    Şirketlerin iflasları iki farklı hipotez ile açıklanıyor. İlk hipoteze göre lokanta sektörü robotlar ile yatırım yapılacak kadar büyük gelir sağlamıyor yani yapılan yatırımlar; geliri karşılamıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde
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    Silikon Vadisi’ne yakınlığı sebebi San Francisco şehri teknolojik gelişmelerden ilk etklienen şehirlerden biri olma özelliği taşıyor. Şehirdeki yemek sektörü de bu durumdan etkilenmiş bulunuyor ve geçtiğimiz yıllar içerisinde mutfaklarında ve yerlerinde çeşitli robotlardan yararlanan lokantaların sayısı da artış gösteriyor.

    2019 yılının Temmuz ayında Eatsa adlı bir lokanta ise robotların servis ettiği Kinoa salataları satarak piyasaya giriş yapmıştı ancak şirketin kira fiyatlarının yüksekliği sebebiyle kapandığı belirtiliyor. Ayrıca robotik kahve barı Cafe X adlı kuruluşun da bu hafta içerisinde; havaalanı şubesi hariç tüm şubelerini kapattığı basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

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    Robotik lokontalar piyasadan çekiliyor

    Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde

    2018 yılının Kasım ayında Zume isimli bir işletme ise robotların yaptığı pizzaları servis ediyordu ancak işletme Çarşamba günü piyasadan çekildiğini duyurdu.

    Ekonomistler bahsi geçen şirketlerin iflas edişlerini iki farklı hipotez ile açıklıyor. İlk hipoteze göre lokanta sektörü robotlar ile yatırım yapılacak kadar büyük bir getiri sağlamıyor yani işletmelerin yaptığı yatırımlar; getiriyi karşılamıyor. Diğer bir düşünceye göreyse müşteriler yedikleri yemeklerin robotlar tarafından değil de insanlar tarafından hazırlanmasını, yemek sektöründe insan ilişkilerinin bulunmasını tercih ediyor.

    Şirketlerin iflasıyla ilgili incelemeler Business Insider dergisinde yayımlandı.



    https://www.businessinsider.com/san-francisco-robot-restaurants-failing-eatsa-cafex-2020-1#and-this-is-cafexs-robot-barista-the-coffee-companys-san-francisco-locations-are-now-closed-so-you-can-only-check-it-out-at-two-bay-area-airports-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Zaten şov amaçlıydı. Modası geçince bitiyor.
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    interwap 1 hf.
    Robotlar işsiz kaldı.
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    murdocklawless 1 hf.
    ne vereyim abime muhabbeti olmadıktan sonra o mekandan hayır gelmez.
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    DH Misafiri 2 gün
    tabikide yaparlar ve daha iyiside olur fakat robotlar milyonluk masraflar daha zor işlerde gerekli üç beş bin lira maaş alan aşçıyla robot malesef kıyaslanamaz iş %100 kar amaçlı olunca robotlar "henüz" yeterli değil
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    Nat Alianovna 5 gün
    Robotlar bu sektör için pahalı. İnsan kadar güvenilir veya esnek algılanmamaları bence sorun değil. Ayağı alışan yine giderdi.

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    msatic 5 gün
    Ya arkadaş bir düşünün şimdi bu robotlar zırhta adana kebap yapabilir mi :D böyle tam ayarında peyniri sünen künefe yapabilir mi? Robottan usta olmaz, derdimizi anlamaz, el lezzeti olmazz :)
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    Haplo 6 gün
    Cips ve çikolata da yemesinler o zaman, kola falan içmesinler, hazır gıda tüketmesinler, otomat da kullanmasınlar, makinenin yaptığı kahveleri latteleri de içmesinler. Ben bu tiplerin ruhunu bilirim; kahveyi makine de yapsa şekilli kahveciye gider bunlar. Hani üç kuruş para veriyorlar ya, efendi olmak istiyorlar. Biri gelip "buyrunuz efendim ne arzu edersiniz?" diye soracak, masasını silecek, arkasını toplayacak, hizmetçisi olacak... bunlar onu istiyor. İnsan ilişkileri mi? Külahıma anlat onu.
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    Kulak Misafiri 6 gün
    Kebapçı Mehmet ustamın yerini tutar mı ya :)
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    John Wick 6 gün
    İnsanlar oraya sosyalleşmek için gidiyolar zaten, yoksa evde yerler yiyeceklerini.
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    interwap 1 hf.
    Robotlar işsiz kaldı.
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    kayamtky 1 hf.
    İşsiz bıraktığınız insanların ahı çıkıyor...
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    alito 1 hf.
    El değmeden yemek mi olur arkadaş? O el değecek yemeğe, başka türlü lezzeti olmaz.
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    murdocklawless 1 hf.
    ne vereyim abime muhabbeti olmadıktan sonra o mekandan hayır gelmez.
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