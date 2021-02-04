Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını Humble Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Mega Crit Games'in yaptığı roguelike kart oyunu Sly the Spire, Android cihazlar için çıkışını yaptı.

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Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Android cihazlar için duyurulan oyun sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu anda Google Play üzerinde erişilebilir durumda. Fiyatı ise 86,99 TL.

Oyunun ayrıca iOS cihazlarda da erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Oyunun fragmanını, mağaza sayfasını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Slay the Spire Humble Bundle Kağıt ₺86,99 Cihaza göre değişir

Tanıtım Yazısı

Yapabileceğimiz en iyi tek kişilik deste yaratma oyununu oluşturmak için kart ve Roguelike türü oyunları birleştirdik. Benzersiz bir deste oluşturun, acayip yaratıklarla karşılaşın, muazzam güçlere sahip kalıntıları keşfedin, ve Spire'ı katledin!

Özellikler

Dinamik Deste Yaratma: Kartlarınızı akıllıca seçin! Spire'a her tırmanmaya çalıştığınızda, destenize eklemeniz için çıkan yüzlerce kartı keşfedin. Birlikte verimli çalışan kartları seçerek düşmanları öldürün ve en tepeye ulaşın.

Kartlarınızı akıllıca seçin! Spire'a her tırmanmaya çalıştığınızda, destenize eklemeniz için çıkan yüzlerce kartı keşfedin. Birlikte verimli çalışan kartları seçerek düşmanları öldürün ve en tepeye ulaşın. Sürekli Değişen Bir Spire: Spire'da başladığınız her yeni macera farklı düzenlere sahiptir. Riskli veya güvenli bir yol seçin, farklı düşmanlarla karşılaşın, farklı kartlar seçin, farklı kalıntılar keşfedin, ve hatta farklı Boss'larla savaşın!

Spire'da başladığınız her yeni macera farklı düzenlere sahiptir. Riskli veya güvenli bir yol seçin, farklı düşmanlarla karşılaşın, farklı kartlar seçin, farklı kalıntılar keşfedin, ve hatta farklı Boss'larla savaşın! Keşfedilecek Güçlü Kalıntılar: Kalıntı olarak bilinen güçlü eşyalar tüm Spire boyunca bulunabilir. Bu kalıntılar, güçlü etkileşimleri sayesinde destenizi aşırı düzeyde geliştirebilir. Fakat dikkat, bir kalıntı elde etmek size sadece altından daha fazlasına mal olabilir...

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