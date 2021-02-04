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    Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı

    Daha öncesinde Nintendo Switch, iOS, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan popüler oyun Slay the Spire, Android cihazlar için de yayınlandı.
    04 Şubat 2021, 02:00 (2 hf.)
    832
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını Humble Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Mega Crit Games'in yaptığı roguelike kart oyunu Sly the Spire, Android cihazlar için çıkışını yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Geçtiğimiz haftalarda Android cihazlar için duyurulan oyun sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu anda Google Play üzerinde erişilebilir durumda. Fiyatı ise 86,99 TL.

    Oyunun ayrıca iOS cihazlarda da erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Oyunun fragmanını, mağaza sayfasını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Slay the Spire Slay the Spire Slay the Spire Slay the Spire Humble Bundle Kağıt ₺86,99 Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Yapabileceğimiz en iyi tek kişilik deste yaratma oyununu oluşturmak için kart ve Roguelike türü oyunları birleştirdik. Benzersiz bir deste oluşturun, acayip yaratıklarla karşılaşın, muazzam güçlere sahip kalıntıları keşfedin, ve Spire'ı katledin!

    Özellikler

    • Dinamik Deste Yaratma: Kartlarınızı akıllıca seçin! Spire'a her tırmanmaya çalıştığınızda, destenize eklemeniz için çıkan yüzlerce kartı keşfedin. Birlikte verimli çalışan kartları seçerek düşmanları öldürün ve en tepeye ulaşın.
    • Sürekli Değişen Bir Spire: Spire'da başladığınız her yeni macera farklı düzenlere sahiptir. Riskli veya güvenli bir yol seçin, farklı düşmanlarla karşılaşın, farklı kartlar seçin, farklı kalıntılar keşfedin, ve hatta farklı Boss'larla savaşın!
    • Keşfedilecek Güçlü Kalıntılar: Kalıntı olarak bilinen güçlü eşyalar tüm Spire boyunca bulunabilir. Bu kalıntılar, güçlü etkileşimleri sayesinde destenizi aşırı düzeyde geliştirebilir. Fakat dikkat, bir kalıntı elde etmek size sadece altından daha fazlasına mal olabilir...


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