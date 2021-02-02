Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Titan Quest: Legendary Edition, geçtiğimiz haftalarda mobil cihazlar için duyurulmuştu ve sonunda çıkışını yaptı.

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Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Normalde Android sürümü teknik bir aksaklıktan dolayı ertelenmişti ancak birkaç saat içerisinde Android versiyonu da yayınlandı. Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde bulabilirsiniz.

Oyun, yurt dışında 18 dolara satılıyor ancak ne yazık ki ülkemizde bir hayli pahalı. Oyunun App Store'daki fiyatı 169,99TL. Google Play tarafında ise 77,99 TL'lik fiyatı ile oyunun çok daha uygun olduğunu görebiliyoruz. Mağaza sayfalarını ve tanıtım yazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Titan Quest: Legendary Editio‪n‬ www.handy-games.com GmbH Oyunlar ₺169,99 3.6 GB

Titan Quest: Legendary Edition HandyGames Rol Oyunu ₺77,99 1,5G

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Tanıtım Yazısı

Titan Quest, 2006'daki ilk çıkışından bu yana büyük bir oyuncu kitlesini büyüledi. Bu, TÜM DLC'ler ve teknik güncellemelerin de dahil edildiği Titan Quest'in eksiksiz bir sürümüdür. Titan Quest dünyalarında her şeyi içinde bulunduran dizginlenmemiş, kahramanca bir yolculuk deneyimini yaşayın!

Size düşen onurlu görev ise dünyayı kurtarmaktır!

Tek başına tanrılar Titanları yenemez, bu yüzden gerçek kahramanlara ihtiyaç vardır ve bu sadece siz olabilirsiniz! Başarınız ya da başarısızlığınız insanların ve Olimpiyatçıların kaderini belirleyecek! Özel olarak yarattığınız kahramanınızla Yunanistan, Mısır, Babil ve Çin'in mistik ve antik dünyalarını araştırın. Efsanevi yaratıkların ordularını fethedin, çeşitli silahlar ve okçuluk, kılıç dövüşü ve güçlü sihir kullanımı gibi dövüş sanatlarında ustalaşın!

Antik çağlardan ve İskandinav mitolojisinden oluşan bir dünyada seyahat edin!

Parthenon, Büyük Piramitler, Babil'in Asma Bahçeleri, Çin Seddi, Tartarus Arenası ve diğer ünlü yerlere seyahat ederken mitolojideki canavarlarla savaşın. Yunan mitolojisinin en büyük kötü adamlarıyla yüzleşin, kuzey Avrupa'nın keşfedilmemiş topraklarını keşfedin, efsanevi Atlantis krallığını arayın ve Batı Akdeniz'de bir yolculuğa çıkın.

Görkemli yolunuzda ya hep ya da hiç!

Sizi bekleyen her mücadelede, hedefinize ulaşana ve Titanları dizlerinin üstüne çöktürüne dek daha büyük ve daha güçlü düşmanları yenmeniz gerekecek! Cesur evcil hayvan yoldaşlarının yanında savaşa koşun! Yeteneklerinizi geliştirecek ve yolunuzda size yardımcı olacak özel güçlere sahip olağanüstü eşyalar bulun. Efsanevi kılıçlar, güçlü şimşek büyüleri, büyülü yaylar ve akıl almaz güçlere sahip sayısız hazineler sizi bekliyor - hepsi de savaşlarda yanınızda olup kötü yaratıklara korku ve dehşet saçıyor!

Daha ne bekliyorsunuz?

Action RPG türündeki başka hiçbir oyuna benzemeyen Titan Quest: Legendary Edition, mitolojinin büyüleyici dünyasını böylesine zorlayıcı bir oyundan bekleyeceğiniz sonsuz ve heyecan verici aksiyonla birleştiriyor!

Özellikler

Tüm DLC'leri içerir:

Ölümsüz Taht DLC'sinde, Yunan mitolojisinin en büyük kötü adamlarıyla karşılaşacak, Cerberus'un saldırılarına göğüs gerecek ve Styx Nehri kıyılarına tehlike saçacaksınız. Kör Tiresias'ın kehanetlerini yorumlamalı, Agamemnon ve Aşil ile birlikte savaşmalı ve bu karanlık yeni macerayı fethetmek için Odysseus'un hilelerini kullanmalısınız.

Ragnarök DLC'sinde kuzey Avrupa'nın keşfedilmemiş topraklarında Keltlerin, Kuzeylilerin ve Asgard tanrılarının krallıklarına meydan okuyacaksınız!

Atlantis DLC'sinde efsanevi Atlantis krallığını arayan bir kaşifle tanışın. Fenike Şehri Gadir'de olduğu rivayet edilen Herakles'in günlüğünde bir anahtar saklı olduğu söyleniyor. Destansı savaşlar için Tartarus Arena dahil Batı Akdeniz'de bir yolculuğa çıkın!

Bu klasiği gelmiş geçmiş en iyi oyun deneyimiyle bir arada sizlere sunmak için teknik olarak yeniden elden geçirilmiş Titan Quest'e önemli güncellemeler uygulandı!

Titan Quest'in temel sürümüne sahip olan tüm oyuncular için bir not: Burada bahsedilen DLC'ler, hayranların tüm genişletmelerden tam olarak yararlanmaları için oyunlarını yükseltebilmeleri amacıyla ek içerik olarak da satın alınabilecek!

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